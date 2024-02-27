"Кто хочет быть рабом - пусть идет к Томасу Баху", - Умар Кремлев

21:15 28.02.2024 "Кто хочет быть рабом - пусть идет к Томасу Баху"



Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев - о МОК и его главе, бойкоте американцев, Играх будущего и дружбы



Алексей Фомин



Когда в отношении российских и белорусских спортсменов начались массовые санкции, наиболее активное сопротивление им стала оказывать Международная ассоциация бокса (IBA). В прошлом году она допустила на чемпионат мира в Ташкенте наших боксеров под своим флагом. И во время награждений они слушали гимны России и Белоруссии. Это привело к бойкоту турнира со стороны 21 национальной федерации во главе с США и Великобританией, а американцы и еще несколько стран и вовсе прекратили свое членство в IBA, начав создавать свой аналог международной ассоциации.



Их поддержал Международный олимпийский комитет (МОК), лишивший IBA признания. В интервью "Известиям" президент IBA Умар Кремлев рассказал о противостоянии с МОК и его президентом Томасом Бахом, объяснил, кто теперь будет выступать от США на чемпионатах мира по боксу, поделился впечатлениями от "Игр будущего" в Казани и назвал призовые намеченных на сентябрь "Игр дружбы" в Москве и Екатеринбурге.



"Мы докажем, что это деньги боксеров, а не МОК"



- Вы присутствовали на церемонии открытия "Игр будущего" в Казани. Как вам такой формат соревнований, где совмещается киберспорт и реальный спорт?



- Я рад, что руководству нашей страны удалось организовать это мероприятие. "Игры будущего" - это хорошая идея нового формата проведения спортивных соревнований. Чем больше будет таких форматов, тем будет интереснее. И нация станет более здоровой. А "Игры будущего" - это историческое событие, поскольку фиджитал-формат позволяет геймерам не только сидеть за компьютером, но еще бегать и выполнять иные физические упражнения. Таким образом, геймеры тоже становятся спортсменами. Социализируются, что очень правильно. И еще посмотрите, представители скольких стран приехали в Казань. Это же классно!



- Есть вероятность, что бокс в фиджитал-формате попадет в программу следующих "Игр будущего"?



- Да, мы к этому стремимся. Сейчас делаем свой симулятор бокса. Частично он был представлен на одной из площадок "Игр будущего" в "Казань Экспо", где зрители могли, надев специальные очки, попробовать себя в этом виртуальном формате. Но мы еще продолжаем разрабатывать вариант этой игры наподобие того, что сделала UFC, и теперь это используется в Казани на "Играх будущего" в дисциплине фиджитал-единоборства. Мы сделаем еще круче! Все-таки у бокса большая история, и даже не обсуждается, что в итоге получится самая популярная игра. Все любители бокса смогут в нее сыграть.



- Можно назвать "Игры будущего" аналогом Олимпиады?



- Вы знаете, мне трудно оценить, стоит ли нам вообще рассуждать об аналоге или не аналоге Олимпиады. Олимпиада - это хорошее международное спортивное соревнование. Но, к сожалению, сегодня разные спортивные чиновники загадили это событие. Они уничтожают олимпийскую семью.



Видно, что олимпийская семья спит. Не просыпается, не дает ответа, не останавливает тех, кто ее - эту семью - разрушает. Томас Бах - это человек, который разрушает олимпийскую семью. Занимается политикой. Знаете, это называется "На заборе сидеть и смотреть, куда ветер подует. Где лучше - туда и побегу".



А Олимпиада создавалась и организовывалась для того, чтобы не было конфликтов. И чтобы все споры решались на спортивных аренах. Сегодня эта идеология разрушается. Сегодня Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом и его офисом превратился в частный клуб аферистов. Почему я это говорю? Потому что, например, в боксе ты приезжаешь на чемпионат мира - у тебя медаль из чистого золота, призовые.



- В МОК не так?



- Да. У нас Международная ассоциация бокса отдает на призовые спортсменам все, что зарабатывает. А МОК нет. Спортсмен приезжает на Олимпиаду, выигрывает медаль и ничего не получает от МОК в финансовом плане. Ему железку повесили на шею - он уехал обратно домой. А при этом МОК по итогам каждой Олимпиады отчитывается, что зарабатывает сотни миллионов долларов. Но не отчитывается, куда тратит эти деньги. Отсюда и мои слова, что организация превратилась в частную лавочку. Эти деньги они направляют на свои зарплаты, перелеты, гостиницы. Но за счет чего МОК получает такие огромные доходы? За счет зрителей и спонсоров. А за счет кого появляются зрители и спонсоры? За счет спортсменов. Значит, кому должны идти заработанные деньги?



- По вашей логике, спортсменам.



- Да. Но от МОК им не идет ничего. Это несправедливо. IBA уже об этом не раз заявляла и показывала эту несправедливость. Я как президент IBA буду отстаивать дальше интересы спортсменов. Мы заставим МОК передать боксерам все деньги, которые по итогам Олимпиады будут заработаны на боксе. Хочет этого МОК или нет - мы будем судиться в законных рамках. И докажем, что это деньги боксеров, а не МОК. А там это будет примером для других спортсменов, которые смогут воспользоваться прецедентом.



"За первое место на "Играх дружбы" - около $50 тыс."



- А где вы собираетесь судиться? В CAS, находящемся на территории Швейцарии?



- Пока не будем раскрывать все карты. Но по CAS хочу тоже высказать свою позицию. Я против этого суда ничего не имею, но его положение лишь подтверждает тезис о том, что МОК стал частным клубом. Неправильно, что CAS находится внутри МОК. Он должен быть отдельной и независимой структурой. И я уверен, что придут времена, когда это случится. Потому что всем надоело нынешнее положение вещей. Все хотят справедливости.



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Местечковый подход в принятии решений всех раздражает. И те форматы, которые предлагает Россия, как раз закладывают в своей основе справедливость, свободу и отсутствие политики над спортом. "Игры будущего" - лишь один из таких примеров. Спортивный мир чувствует это. В сентябре, например, в Москве и Екатеринбурге пройдут "Игры дружбы".



- А их можно назвать альтернативой Олимпиаде?



- Об этом говорят многие, но я не согласен с такой постановкой вопроса. "Игры дружбы" - не альтернатива Олимпиаде. На Олимпиаде, к сожалению, сегодняшние чиновники не уважают спортсменов. И грабят их. "Игры дружбы" - это новый формат, который лучше. В том числе в плане уважения спортсменов. Там они получат призовые, медали из чистого золота. Причем призовые большие - за первое место около $50 тыс. Более 100 стран будут участвовать в сентябрьских "Играх дружбы". Уже в ОАЭ создана Международная ассоциация дружбы, которая активно работает и будет заниматься организацией Игр. Из ее бюджета и будут призовые.



- Ассоциация является альтернативой МОК?



- Это лучше. Ассоциация создана для спортсменов. Это профессиональный формат. А МОК все-таки больше является любительским. Сегодня он потерял полное доверие. Большое недовольство есть его руководством. И я призываю всех спортивных чиновников не бояться избавить олимпийскую семью от таких гиен, которые ее разрушают.



"Все знают мнение Роя Джонса о санкциях, его отношение к этим проблемам"



- МОК при этом в прошлом году лишил IBA признания. Насколько это изменило жизнь вашей организации?



- МОК уже не первый год пытается нас разрушить. Но боксерская семья едина. Мы же создаем условия для спортсменов. Кто хочет быть рабом - пусть идет к Томасу Баху. Потому что он занимается рабством. Кто хочет быть свободным и получить защиту от международных санкций - тот получит это у нас в IBA.



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Сегодня в нашу организацию входят 204 страны. И как бы не пытались ее разрушить некоторые международные спортивные чиновники, ничего у них не получится. Они же не развивают спорт. МОК не развивает спорт. Он его эксплуатирует. Сейчас пройдет Олимпиада, боксеры выступят на ней. И где они будут дальше? На соревнованиях под эгидой IBA. Мы единственная международная площадка, которая это предоставляет. И защищает спортсменов. У нас не лишают флага, гимна. Никак не наказывают спортсменов по национальному признаку. Наоборот, мы их защищаем. Где бы они ни находились, в какую бы беду ни попали.



- Когда на прошлогодний чемпионат мира были допущены боксеры из России и Белоруссии, причем под своими флагами, ряд стран во главе с США и Великобританией бойкотировали турнир. После того как в IBA вошла другая американская федерация, это решает проблему?



- Я думаю, постепенно это решится. Та Федерация бокса США - USA Boxing - которая бойкотировала прошлогодний чемпионат мира в Ташкенте, вышла из числа членов IBA еще в апреле прошлого года. Сама вышла. Но часть американского боксерского сообщества создала новую национальную федерацию US Boxing Federation, которую возглавил Рой Джонс. В декабре она большинством голосов своих членов приняла решение войти в состав IBA.



Все знают мнение Роя Джонса о санкциях, его отношение к этим проблемам. Он достаточно объективен и не хочет раскола в мировом боксерском сообществе. И в возглавляемой им федерации находятся люди тех же взглядов. Они и будут представлять США на чемпионатах мира. Хотел бы отметить, что прошлогодний ЧМ в Ташкенте прошел отлично даже в условиях бойкота. И я только рад, что мы от тех гиен очистились, избавились, показав им их место. Сегодня боксерская семья едина. И никому ее не разрушить, не навязать политику. Источник - Известия

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