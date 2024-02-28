США надеются использовать "китайскую экспансию" в своих интересах, - Игорь Субботин

00:28 29.02.2024

28.02.2024



Белый дом делает ставку на активность Пекина в Красном море



США надеются использовать "китайскую экспансию" в своих интересах

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Администрация президента США пытается убедить Китай оказать помощь в ситуации вокруг Красного моря, которая обострилась из-за активизации движения "Ансар Аллах". Вашингтон ждет от Пекина "более ответственной" роли, заявил спецпредставитель по Йемену Тим Лендеркинг. Белый дом неоднократно говорил о том, что КНР должна использовать свое влияние на Иран, который считается главным внешним спонсором хуситов, чтобы уговорить их на прекращение эскалации. Сама постановка вопроса может свидетельствовать о готовности Вашингтона снизить активность на этой арене.



Заявление Лендеркинга прозвучало на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. "Нам нужно, чтобы Китай был более активен, – подчеркнул дипломат. – Он ощущает экономический эффект от нападений в Красном море на собственные морские перевозки. Я хочу заверить вас, что мы ведем диалог на моем уровне и на самом высоком уровне правительства с Китаем о его более ответственной роли в Красном море". Как заметил на слушаниях зампомощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дэн Шапиро, пока что Пекин "не играет никакой роли в многосторонних международных усилиях по защите судоходства и международных водных путей" в Красном море.



Официальные лица администрации президента США, которые на слушаниях столкнулись с критикой сенаторов за отсутствие какой-либо реальной стратегии на йеменском направлении, пытались подчеркнуть, что все заинтересованные стороны должны принимать меры для обеспечения безопасности. В их числе Лендеркинг назвал страны Персидского залива, которые также испытывают влияние со стороны Китая. "Мы очень хорошо понимаем и осознаем китайскую экспансию в регионе Персидского залива, которая, по большому счету, не отвечает нашим интересам. Я думаю, что это очень важная часть нашего взаимодействия с Китаем и нашими партнерами в регионе", – сказал он.



Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее выразил уверенность, что китайская сторона должна воспользоваться своим влиянием на иранские власти, чтобы остановить активность хуситов. "Китай в качестве ответственного игрока, постоянного члена Совета Безопасности ООН обязан использовать свое влияние на Тегеран, чтобы, в свою очередь, Тегеран использовал свое влияние на хуситов и дал отпор подобному поведению, – заявил он на мероприятии в Сан-Диего. – Это вопрос, где, как мы полагаем, страны, в частности, постоянные представители Совета Безопасности ООН, обладают особенными обязательствами".



По данным издания Financial Times, такой разговор шел между Вашингтоном и Пекином в течение нескольких месяцев, однако, как впоследствии признал глава Пентагона Ллойд Остин, явные признаки того, что китайский официоз донес до Ирана необходимость укротить "Ансар Аллах", так и не появились. Вероятно, расчеты на способность КНР убедить Иран строятся в числе прочего на основании того, что в марте 2023 года Тегеран и Эр-Рияд именно на пекинской площадке заключили соглашение о восстановлении отношений после долгого периода вражды. "Китай находится в тесном контакте со всеми сторонами, вовлеченными в ситуацию, предпринимает усилия для деэскалации, – заметил некоторое время назад представитель МИД КНР Ван Вэньбин. – Китай хочет работать со всеми с целью снизить накал, обеспечить безопасность и стабильность в Красном море".



Тем временем активность хуситов растет. Агентство Bloomberg сообщило о том, что в Красном море вышел из строя как минимум один подводный интернет-кабель, который соединял Европу с Индией. Это произошло на фоне угроз "Ансар Аллах" перерезать оптоволоконные линии, которые проходят вблизи Йемена.



Ранее в этом месяце 46-я флотилия военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая направилась из порта Чжаньцзян, чтобы обеспечить миссию по сопровождению 45-го военно-морского флота в Аденском заливе и водах у берегов Сомали.



В свою очередь, США, наоборот, склонны ослаблять хватку в зоне напряженности. Американские официальные лица заявили в разговоре с каналом CNN, что десантный корабль ВМС США USS Bataan, на борту которого находится 26-й экспедиционный корпус морской пехоты, должен покинуть в ближайшие недели восточную часть Средиземного моря и вернуться в США. Эти силы находились в регионе в том числе для того, чтобы удерживать группировки, солидарные с ХАМАС, от эскалации и без того взрывоопасной ситуации.



Институт исследований национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета отмечает, что в кризисе на Красном море Пекин "предпочитает хранить молчание и избегать четкой декларативной позиции, не говоря уже о действиях". "Нападения хуситов не только на Израиль, но и, возможно, на интересы арабских партнеров Китая, таких как страны Персидского залива и Египет, подчеркивают неспособность и отсутствие желания у КНР влиять на ситуацию", – резюмируют исследователи.