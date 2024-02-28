Израиль – Газа: катастрофа, которую Нетаньяху готовит Египту, - Ю.Кузнецов

00:39 29.02.2024 28.02.2024 | ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



В Москве открывается "Межпалестинская встреча" с участием всех заинтересованных сторон



Израильская операция в секторе Газа, кажется, близка к развязке. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ дошла до самого южного города – Рафах. Вместе с тем для соседей Тель-Авива начинается едва ли не самый опасный период.



Дальше больше – сказано о процессе, который наблюдается сегодня в Газе. Казалось бы, после гибели стольких тысяч людей и разбитых в крошку городов страшнее быть уже не может. Отложив на мгновение гуманитарную катастрофу в самом регионе, важно отметить другое. В палестино-израильский конфликт вовлечены практически все сопредельные страны.



Пожалуй, на Земле просто нет более трансграничного конфликта или конфликта, который вовлекал бы такое количество других государств в свои жернова. Причем речь идет как о непосредственных соседях Израиля (Ливан, Сирия, Египет, Иордания), так и о более отдаленных, вроде Йемена, Ирана, Саудовской Аравии, Турции и многих других.



Всепоглащающий и всевовлекающий характер объясняется, прежде всего, тем, что перед нами религиозная, священная для ее участников война – из разряда таких, в которых практически невозможны компромиссы. А если и возможны, то они появляются исключительно с целью поставить счетчик в режим обратного отсчета. До следующего раза.



Историческое развитие человечества давно показало: разрушительнее религиозно мотивированных войн в природе не бывает. Сомневающиеся могут вспомнить исторический эпизод Варфоломеевской ночи, унесшей жизни 30 000 гугенотов (протестантов) во Франции, Столетнюю войну, завершившуюся Вестфальским миром…



К слову, на Руси ничего подобного религиозным войнам никогда не было. Самые ярые противники и критики современника тех событий Ивана IV Грозного приписывают ему за полувековое правление от силы 15-20 тысяч жертв, что по меркам средневековой Европы, извините, почти гуманизм. Но вернемся к Ближневосточному конфликту.



Несмотря на полупобедные реляции израильских военных об установлении контроля над всем севером Газы, похоже, Глобальный Юг и Глобальный Север едины или близки в своих оценках происходящего. И противники, и союзники Западного Иерусалима (Тель-Авива) настоятельно требуют от главы Белого дома Джо Байдена надавить на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с целью как можно скорее завершить конфликт.



Такое единодушие объясняется и элементарными шкурными интересами. В классической войне XXI века, ведущейся в прямом эфире, слишком много побочных эффектов с труднопрогнозируемыми последствиями. Одним из них, к слову сказать, мир увидел в Йемене с хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах". Блокада повстанцами мировой торгово-транспортной артерии в Красном море может продолжаться сколько угодно долго. В результате страдают израильские порты, не получающие прежнего дохода, и вся мировая торговля.



Сомневающиеся в серьезности момента могут выяснить, как давно хуситы, не избалованные благами цивилизации, ведут свою борьбу, начавшуюся задолго до нападения отрядов палестинского движения ХАМАС на Израиль в начале октября 2023 года. Грубо говоря, йеменцы воюют уже более 10 лет, заставив технологически довольно развитую коалицию арабских государств во главе с Саудовской Аравией заключить с собой, международно непризнанной властью, мирный договор в апреле прошлого года. Немыслимо, но факт.



Теперь же на чаше весов истории густонаселенный город Рафах. Примечательно, что плотность населения там приблизительно равна европейскому мегаполису Берлину. Премьер Израиля Нетаньяху уже явил миру план – "на день после ХАМАС". Согласно документу, Тель-Авив передаст власть мифической, как летучий голландец, некоей гражданской администрации из числа жителей Газы. После уничтожения политического и военного крыльев ХАМАС израильские власти надеются на "долгосрочный мир". Между тем создание полноценного палестинского государства (или государства палестинских арабов), на котором настаивает весь арабский мир и которое предусмотрено давними резолюциями ООН, на повестке дня не стоит. Израильские власти не считают это приоритетом.



Очевидно, режим Нетаньяху не так уж волнует то обстоятельство, что без деятельного участия Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта и Иордании ни один план Израиля не окажется в полной мере жизнеспособным. Ведь только в кооперации с арабскими государствами можно было бы разделить политическую и не в последнюю очередь финансовую ответственность за послевоенное мироустройство региона.



Даже в Госдепе стали отдавать себе отчет в тупиковости израильской политики с точки зрения перспектив. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен в 2023 г. заявлял, что строительство новых поселений на Западном берегу – шаг необоснованный (хотя, как известно, предыдущая администрация Дональда Трампа считала совсем иначе). Тем не менее сегодняшний Белый дом эти "два шага назад" уже не спасут. И прежде всего, потому что американцы не в силах помешать реальному плану Нетаньяху.



Просчитать логику дальнейших действий Израиля и его премьера – задача вполне тривиальная. Еще в конце октября, вскоре после начала конфликта с ХАМАС, израильтяне предложили Египту переселить палестинских беженцев на Синайский полуостров, расположенный неподалеку от границы сектора с арабской страной. Обещали также первое время оказать финансовую поддержку по размещению 2,3 млн человек.



В Каире крайне скептически отнеслись к озвученной Израилем инициативе по ряду причин. Да, по недавно опубликованным данным ОЭСР, рост ВВП Египта к 2026 составит до 5,1%, невзирая на внутренние проблемы. Но до этого времени, как говорится, еще дожить надо. В настоящее же время реальность такова, что на фоне украинского кризиса страна испытывает тяжелейший экономический кризис. Для населения страны пирамид он выражается в многократном подорожании продуктов питания и топлива. Зерновая сделка появилась неслучайно.



К тому же блокирование йеменскими хуситами мировой транспортной артерии в Красном море привело к другим печальным последствиям. Блокада судоходства уже приводит к колоссальным убыткам, ведь поступления от Суэцкого канала для Каира – едва ли не главная статья формирования бюджета наряду с туриндустрией. Но и с последней ощущаются сложности, ибо туристы не спешат в нестабильные египетские края.



Глава администрации Суэцкого канала Усама Раббиа предупредил – поступления от транзита судов в январе упали почти в половину (45%) год к году. Причин для оптимизма здесь немного. Западная коалиция все еще разбирается с хуситами, и не факт, что разберется.



Так каким же образом Израиль намерен склонить Египет к "правильному решению"? Размещать нелояльное население у себя израильтяне точно не станут. Поэтому трудно представить себе нечто более убедительное для Каира, чем прорванная на одном из участков стена. Сооружение египтяне возвели в феврале неподалеку от Рафаха. Ждут наплыва.



Само собой, что при неблагоприятном сценарии Каиру грозит политическая дестабилизация. Среди беженцев, которые хлынут в Египет, с высокой долей вероятности окажутся и члены ХАМАС. Под видом гражданских, разумеется.



Проблема в том, что ХАМАС политически и идеологически – союзники запрещенных в России "Братьев мусульман". Но действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, пришедший к власти в 2013 году в ходе решительных действий военных, этой публике совсем "не брат". Таким образом, памятные события на площади Тахрир в 2011 г. могут оказаться репетицией к действительно масштабным событиям.



Как назло, обострились противоречия Египта с Эфиопией. Последняя возводит гидротехническое сооружение – дамбу "Возрождение" в верховьях Нила. Водных ресурсов густонаселенной стране и без того мало, в то время как укрепление отношений с Китаем и Турцией будет способствовать решению имеющихся острых проблем разве что отчасти…



* * *



С 29 февраля по 2 марта в России должна пройти "Межпалестинская встреча", по поводу которой успел возмутиться постпред Израиля при ООН. "Мы пригласили всех палестинских представителей – всех политических сил, которые имеют свои позиции в разных странах, в том числе в Сирии и Ливане, других странах региона. Поэтому состав примерно такой же, как был на предыдущих двух межпалестинских встречах. Это от 12 до 14 организаций, – сообщил ТАСС спецпредставитель Президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. – В основном это, конечно, те, которые входят в состав Организации освобождения Палестины, но и есть некоторые структуры, которые не вошли пока еще – это ХАМАС и "Исламский джихад". Сейчас мы тоже пригласили их". Цель Москвы – помочь различным палестинским фракциям договориться об объединении своих рядов в политическом плане: "Мы исходим из того, что Организация освобождения Палестины была и остается законным представителем палестинского народа, она принята международным сообществом и нами", – отметил дипломат.



Таким образом, российское руководство приглашает все без исключения палестинские силы к диалогу с целью прекращения конфликта. Возможно, проведение этого мероприятия будет последним шансом спасти Египет, Израиль и зарождающееся, вопреки всему, арабское государство на землях Палестины. Источник - fondsk.ru

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