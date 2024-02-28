Ташкент готов отправить своих солдат на помощь Астане, - В.Панфилова

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01:22 29.02.2024

28.02.2024

Союз Казахстана и Узбекистана должен обеспечить безопасность Центральной Азии
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

После одобрения парламента Касым-Жомарт Токаев подпишет договор о союзнических отношениях Казахстана с Узбекистаном.
Нижняя палата парламента Казахстана 28 февраля ратифицировала Договор о союзнических отношениях с Узбекистаном, направив его для одобрения в Сенат. Потом документ подпишет президент Касым-Жомарт Токаев. Согласно договору, создается новый механизм сотрудничества Астаны и Ташкента – Высший межгосударственный совет на уровне глав государств.

Цель договора – выведение казахстанско-узбекистанских отношений на новый уровень взаимодействия и двустороннего сотрудничества, а также содействие укреплению независимости, суверенитета, территориальной целостности и устойчивому экономическому развитию двух государств, говорится в заключении комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента Казахстана.

На основании договора Казахстан и Узбекистан подтверждают обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаться от участия в каких-либо действиях, направленных против другой стороны.

Договор между Астаной и Ташкентом не противоречит подписанным ранее договорам о союзнических отношениях между Казахстаном и Россией в 2013 году и Узбекистаном и Россией в 2005 году. По словам председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности нижней палаты парламента РК Айгуль Куспан, в документе перечислены практические договоренности: взаимодействие и поддержка на международной арене, нераспространение оружия массового уничтожения, противодействие терроризму, религиозному экстремизму и сепаратизму, новым угрозам безопасности. "Благодаря договору Казахстан надеется избежать различных проблемных моментов", – отметила депутат, приведя пример таджикско-киргизского приграничного конфликта 2022 года, когда погибли военнослужащие и мирные граждане. Она не уточнила, на границе с каким государством у Казахстана могут возникнуть проблемы. Лишь отметила, что "в таких ситуациях Казахстан и Узбекистан незамедлительно будут проводить консультации и договариваться о том, как помочь восстановлению мира".

Директор Центра исследовательских инициатив "Man’o" Бахтиер Эргашев считает, что у сопредельных государств нет намерений захватывать территории Казахстана. Но существует одна общая для региона угроза, и исходит она из Афганистана, где сконцентрированы отряды боевиков террористических организаций. "Согласно договору, страны, объявляющие себя союзниками, берут определенные обязательства, в том числе о взаимной военной помощи в случаях нападения третьих стран. Это самое важное, что можно отметить в этом договоре. Согласно документу, союзнику будет оказана дипломатическая и иная помощь. Но в случае возникновения casus belli, то есть повода к войне, когда самостоятельно страна не в состоянии справиться, будут направлены войска союзника", – сказал "НГ" Эргашев.

При этом, как отметил эксперт, ни о каком создании совместного воинского контингента речь идти не может. Поскольку в Концепции внешнеполитической деятельности и в оборонной доктрине Узбекистана закреплено, что узбекские военнослужащие не принимают участия в военных операциях за рубежом. У Казахстана же, напротив, такая возможность есть. Республика создает воинский контингент и под эгидой ООН участвует в миротворческих операциях в других странах. "Узбекистан не собирается принимать участие в миротворческих операциях ни в регионе, ни тем более за пределами Центральной Азии. Поэтому нет предпосылок для создания совместного с Казахстаном воинского контингента", – пояснил Эргашев. Но развивать военно-техническое сотрудничество стороны могут несмотря на то, что Казахстан является членом Организации Договора о коллективной безопасности, а Узбекистан приостановил свое участие в этом военном блоке в 2012 году. При этом главным партнером Ташкента по военно-техническому сотрудничеству остается Россия. Узбекистан и Казахстан прилагают значительные усилия для развития своего оборонного комплекса, хотя потенциал значительно уступает российскому.

"Ось Астана–Ташкент – системообразующий фактор центральноазиатского сотрудничества и партнерства, которое невозможно без локомотива, которым являются Казахстан и Узбекистан. Движение стран друг к другу началось не вчера. Это долгий процесс, начавшийся с договора о стратегическом партнерстве, подписанного президентами Нурсултаном Назарбаевым и Исламом Каримовым в июне 2013 года. Сложные отношения между странами и противоречия не давали долгое время развернуться этому сотрудничеству, но после 2016 года началось сближение по всем трекам, и есть убежденность, что будет продолжено", – подчеркнул Эргашев.

В частности, в сфере экономики произошел серьезный рост. Торговый оборот вырос в 2022 году на 30% и достиг 5 млрд долл. В 2023 году произошел незначительный спад до 4,4 млрд долл. Одной из причин в Астане называют сокращение экспорта легковых автомобилей из Казахстана в Узбекистан. "Узбекистанцы стали больше покупать китайские машины", – полагает депутат Айгуль Куспан.

Тем не менее президенты поставили задачу удвоить товарооборот и достичь отметки 10 млрд долл. Чтобы достичь этих показателей, необходимо развитие инфраструктуры. На территории Узбекистана началось строительство Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". На территории в 50 га будут размещены производственные площадки, налажена глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, разместятся склады, обеспечена транспортная инфраструктура. Запуск ожидается в конце 2026 года.

По словам Куспан, Казахстан отказался от конкуренции с Узбекистаном. "Наш принцип – не конкурировать, а дополнять. Мы же союзники, должны дополнять друг друга. Для этого мы можем поставлять наши товары на рынки третьих стран – в Афганистан, Пакистан, Индию. Это же огромные рынки. Именно с этой целью в прошлом году была создана специальная совместная внешнеторговая компания UzKazTrade", – сказала Куспан.

Однако проблемы все же есть. Например, аграрии Казахстана, особенно мукомолы, недовольны тем, что Узбекистан закупает определенные объемы казахстанского зерна и после переработки его на своих мукомольных производствах выходит с мукой на рынки Афганистана. Астана также вводит два раза в год запрет на вывоз живого скота, который Узбекистан закупает большими объемами. Периодически вводятся квоты на вывоз нефтепродуктов. "Это скорее связано с нехваткой нефтеперерабатывающих производств, которые не могут удовлетворить нынешние потребности Казахстана, и, конечно, власти страны закрывают экспорт. Но это решаемые проблемы. Самое главное, у соседних стран взаимодополняющие друг друга экономики. Нет таких серьезных отраслей, в которых бы экономики Узбекистана и Казахстана конкурировали на внешних рынках", – сделал вывод Эргашев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709158920


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