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    Узбекистан   | 
В Бухаре ради проекта туристического центра сносят здания хокимията и школы искусств
01:25 29.02.2024

Ради строительства туристического центра в Бухаре начали сносить здания городского хокимията и школы искусств. Учеников школы-интерната временно переселили в общежитие бывшего хлопчатобумажного комбината, где нет условий. Памятник Скорбящей матери решили перенести в Каган.

В Бухаре начали сносить ряд государственных объектов для строительства этнографического туристического центра "Бокий Бухоро" ("Вечная Бухара") на границах с исторической частью и буферной зоной города.



Как мы сообщали ранее, ради реализации проекта стоимостью 470 млн долларов начался снос спортивного комплекса "Бухара арена" и футбольного стадиона, которые были построены в 2002 году. На распространенных записях видно, как рабочие ломают кресла на стадионе.

В Telegram-канале "Потребитель Бухара" задались вопросом, соблюдаются ли нормативные требования при сносе объекта. Поскольку, согласно строительным нормам и правилам, при сносе зданий и сооружений, заказчик должен принимать меры по сохранности и эффективному использованию бывших в употреблении строительных материалов.

"Почему снос осуществляется варварским способом? Где государственный строительный и финансовый надзор? Ведь это прямой финансовый ущерб государству и спорту. Неужели весь стадион, включая все конструкции, признаны аварийными и не подлежат дальнейшему использованию? Или они потом будут признаны аварийными и тайно распроданы? В городе Бухаре и районах есть различные стадионы и спортивные площадки. В Кагане уже много лет не могут построить стадион. Здесь можно использовать строительные конструкции центрального стадиона „Бухара". Почему никто не работает над данными вопросами? Почему нет контроля со стороны Министерства спорта?", - задает вопросы канал "Потребитель Бухара".

Автор канала в большой статье озвучил предложения, как можно было бы эффективно использовать оборудование спортивного комплекса.

Состояние спорткомплекса и стадиона до сноса. Фото: Станислав Чудин.

В январе прошлого года спортсмены и тренеры комплекса выступали с обращением к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву и просили его сохранить объект. По их словам, объект ежедневно посещали 1200 детей, а сотрудники Национальной гвардии, МВД и Службы государственной безопасности сдавали здесь нормативы. Кроме того, на стадионе занимались легкоатлеты и паралимпийцы.

Рабочие также приступили к сносу здания хокимията Бухары. Обсерватория культурного наследия Alerte Héritage ранее выразила беспокойство по поводу сноса этого объекта, который был построен в 1970-м году (согласно данным бухарского архитектора Зоиршо Клычева) и "до последней реконструкции являлся выразительным памятником советского модернизма".

Под снос также попадает здание хокимията Бухарской области, возведенное во второй половине 1980-х по проекту архитектора Узбекистана Ричарда Блезэ, который "остается одним из немногих сохранившихся произведений зодчего, причем, судя по наружной отделке, в аутентичном для времени постройки виде".

"Другие произведения Блезэ либо были радикально перестроены, либо утратили отдельные части первоначального облика", - отметили в организации.

По мнению Alerte Héritage, любая реконструкция квартала, включенного в буферную охранную зону ЮНЕСКО и включающего здание Блезэ, "должна включать его сохранение и уважительный учет в проработке окружающих строений".

С площади Памяти и почестей в Бухаре увезли монумент Скорбящей матери, который только в 2019 году вернули на это место из парка Саманидов. Как сообщили "Газете.uz" в пресс-службе областной администрации, памятник перенесут в парк в Кагане.

На канале "Потребитель Бухара" также сообщили о сносе Бухарской специализированной школы искусств - единственной в области, которая была оснащена современным оборудованием и прошла полную реконструкцию в 2020-2021 годах. Отмечается, что учителей и учеников переселили в старое общежитие бывшего Бухарского хлопчатобумажного комбината.

"Дети приезжают из районов и плачут. Общежитие тоже здесь. Как дети могут спать в таких условиях? Как будут здесь учиться? А еще в этом здании живут люди. Школу искусств перенесли в здание общежития бывшего ХБК. В этом здании нельзя проводить занятия. Внутри помещений запах. Нет никаких условий. Как будем принимать новый набор учеников в следующем году? Около 200 учителей останутся без работы. Кто несет ответственность за безопасность 400 учеников? Родители жалуются", - приводит канал обращение читателей.

Сообщается также, что рабочие скололи выбитые на стене здания слова президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "Если у нас не будет развития культуры и искусства, общество не будет развиваться".

В пресс-службе хокимията "Газете.uz" сообщили, что школу временно перенесли в общежитие, в будущем она разместится в строящемся с 2019 года комплексе Bukhara City. В январе 2023 года блогер Умид Гафуров представил видео с места строительства этого комплекса. По его словам, спустя почти 4 года на территории, которая выглядит заброшенной, имеются гостиница и несколько недостроенных домов. Городской хокимият сообщил о завершении строительства ТЦ и ряда многоэтажек.

В хокимияте не смогли ответить на вопрос, за счет каких средств выполняется снос объектов и переселение школ и хокимиятов в Bukhara City.

Напомним, в протоколе собрания правительства от 26 декабря 2022 года, подписанном премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым (копия есть у "Газеты.uz"), предусмотрен перенос в другое место 29 государственных объектов, включая здания хокимиятов Бухарской области и города Бухары, новые здания областной прокуратуры и Бюро принудительного исполнения, школы №2, Бухарского государственного медицинского колледжа, колледжа культуры, стадиона "Бухара арена", ЗАГСа и других.

После возражения жителей в прошлом году хокимият сообщал о переносе проекта в другое место, но в январе этого года стало известно, что проект будет все-таки реализован на изначально запланированном месте. Почти все объекты, включая стадион, будут снесены. Хоким области Ботир Зарипов сообщил, что на территории 6-го микрорайона Бухары будет построен новый центральный стадион на 20 тысяч человек.

Реализация проекта стоимостью 470 млн долларов на площади 32,6 га планируется на 2024−2026 годы. Иностранным инвестором указана компания с неполным названием (PTE Ltd) из Сингапура. Ранее подрядчиком проекта была выбрана сингапурская Enter Engeneering PTE Ltd.

Решением правительства концепцию проекта было поручено согласовать с ЮНЕСКО с учетом того, что строительные работы и реконструкция будет проводиться на границах с исторической частью и буферной зоной Бухары. Однако в организации заявили, что еще не давали своего заключения.

Источник - Газета.uz
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