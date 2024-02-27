В Бухаре ради проекта туристического центра сносят здания хокимията и школы искусств

01:25 29.02.2024

Ради строительства туристического центра в Бухаре начали сносить здания городского хокимията и школы искусств. Учеников школы-интерната временно переселили в общежитие бывшего хлопчатобумажного комбината, где нет условий. Памятник Скорбящей матери решили перенести в Каган.



В Бухаре начали сносить ряд государственных объектов для строительства этнографического туристического центра "Бокий Бухоро" ("Вечная Бухара") на границах с исторической частью и буферной зоной города.



