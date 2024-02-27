США: военные контракты и коррупция, - Вл.Овчинский

07:53 29.02.2024

почему так долго принимается военный бюджет на 2024 год

Владимир Овчинский



Затягивание принятия американского военного бюджета на 2024 год объясняют, главным образом, внутрипартийными спорами в Конгрессе, ссылаясь на различные подходы в выделении средств на защиту от нелегальной миграции.



Но, все это походит на известную поговорку –"в огороде бузина, в Киеве дядька".



А, может быть, дело в другом - крупнейшие оборонные подрядчики (финансовые и политические силы, которые за ними стоят) "медленно и печально" делят гигантские многомиллиардные суммы, выделяемые на оборонный заказ?



Во всяком случае, именно на такие выводы наталкивает статья бывшего кандидата в президенты США, "вечного" сенатора Берни Сандерса в The Atlantic (27.02.2024) "Оборонные подрядчики обманывают американский народ".



Соединенные Штаты, пишет Сандерс, остаются доминирующей военной державой в мире. На США приходится примерно 40 процентов мировых военных расходов. США тратят на свою армию больше, чем следующие 10 стран вместе взятые, большинство из которых являются союзниками. В прошлом году Америка потратила более чем в три раза больше, чем Китай потратил на свою армию.



"Не считая дополнительных расходов, Соединенные Штаты планируют в этом году выделить на нужды армии около 900 миллиардов долларов. Почти половина этой суммы пойдет горстке крупных оборонных подрядчиков, получающих огромные прибыли, значительно увеличившиеся в результате войны на Украине".



По мнению Сандерса, "многие оборонные подрядчики, похоже, готовы извлечь выгоду из войны, чтобы набить свои карманы".



"Особенно вопиющим примером является корпорация RTX, ранее называвшаяся Raytheon, с 1991 года в семь раз повысила цены на свои ракеты "Стингер", в результате чего США заплатили более 400 000 долларов за замену каждой ракеты, отправленной на Украину. Даже если принять во внимание инфляцию и усовершенствования ракетных технологий, это возмутительный рост цен.



Тем не менее, несмотря на увеличение затрат американских налогоплательщиков на миллиарды, у RTX есть деньги, чтобы объявить о планах выкупить акции на сумму 37 миллиардов долларов до 2025 года. Налогоплательщики платят значительно больше. Акционеры становятся богаче.



Это не просто RTX. Акции американских производителей оружия выросли: к концу 2022 года цена акций Northrop Grumman выросла на 40 процентов, а Lockheed Martin - на 37 процентов. В 2022 году федеральное правительство заключило с Lockheed Martin несекретные контракты на сумму более 45 миллиардов долларов. Компания вернула акционерам около четверти этой суммы посредством дивидендов и обратного выкупа акций и выплатила своему генеральному директору 25 миллионов долларов".



По мнению Сандерса, "у всего этого есть название: военная спекуляция. Есть и решение.



Во время Второй мировой войны тогдашний сенатор Гарри Трумэн решил расследовать непредвиденные прибыли, полученные военными подрядчиками, которые обогащались за счет миллионов военнослужащих, которые рисковали жизнью, защищая страну.



"Их жадность не знает границ", - сказал он о подрядчиках, которые обманывали правительство во время войны".



"Мало что изменилось, - считает Сандерс. "Конгрессу следует возродить Комитет Трумэна, двухпартийный специальный комитет, призванный обуздать оборонных подрядчиков, внимательно следить за военными контрактами и возвращать чрезмерные платежи".



"Эти компании полностью зависят от американских налогоплательщиков, однако их генеральные директора зарабатывают примерно в 100 раз больше, чем министр обороны, и в 500 раз больше, чем средний новобранец".



"Но Пентагон также несет большую долю вины. Министерство обороны на протяжении десятилетий страдало от расточительства, мошенничества и неэффективного финансового управления. Фактически, Министерство обороны остается единственным федеральным агентством, которое не может пройти независимую проверку - требование федерального закона с начала 1990-х годов".



"В прошлом году министерство обороны провалило шестую проверку и не смогло полностью отразить 63 процента своих активов в размере 3,8 триллиона долларов. И каждый год аудиторы обнаруживают миллиарды долларов в пресловутых диванных подушках Пентагона. В 2022 году проверка ВМС выявила ранее не отслеживавшиеся запасы на сумму 4,4 миллиарда долларов, а ВВС выявили отклонения на сумму 5,2 миллиарда долларов в своей главной бухгалтерской книге.



Поэтому неудивительно, что оборонные подрядчики регулярно завышают цены для Пентагона – и американских налогоплательщиков – почти на 40–50 процентов. Одна компания, TransDigm, завысила цену на 4451 процент. Налогоплательщики осознают эту взятку: Data for Progress обнаружила, что 80 процентов вероятных избирателей считают, что Министерство обороны должно быть обязано пройти независимую проверку, прежде чем Конгресс увеличит свой бюджет еще на пять центов".



Но, несмотря на миллиарды штрафов за мошенничество и неправомерные действия, контракты, похоже, никогда не иссякают. Возможно, пишет Сандерс, "это связано с американской системой легализованного взяточничества: доля прибыли от этих контрактов будет возвращаться политикам, которые с радостью принимают миллионы пожертвований на предвыборную кампанию, чтобы гарантировать, что оборонный бюджет всегда будет в порядке.



По данным наблюдательной группы OpenSecrets, в прошлом году оборонные подрядчики потратили почти 140 миллионов долларов на лоббирование федерального правительства.



Еще миллионы долларов идут непосредственно членам Конгресса в виде пожертвований на избирательные кампании от компаний, частных лиц и комитетов политических действий, связанных с оборонной промышленностью".



"В 1990-е годы в стране действовал 51 крупный оборонный подрядчик. Сегодня они объединились в пять гигантов: Lockheed Martin, RTX, Boeing, General Dynamics и Northrop Grumman. Эта большая пятерка может использовать монопольные позиции, предоставленные им правительством Соединенных Штатов, для получения огромных прибылей. Фактически, в 2022 финансовом году они разделили контракты с Пентагоном на сумму более 118 миллиардов долларов.



Конгресс, по мнению Сандерса, должен положить конец этой форме корпоративного благосостояния. "Лучший способ сделать это - восстановить Комитет Трумэна по военной спекуляции, чтобы мы могли положить конец корпоративной жадности в оборонной промышленности. Налог на непредвиденную прибыль также мог бы помочь в достижении этой цели".



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Никакой Комитет Трумэна нынешний Конгресс США восстанавливать не будет.



Ведь часть конгрессменов сами заинтересованы в сверхприбылях от военных контрактов.



Военный бюджет примут в полном объеме.



Скорее всего, даже добавят дополнительные миллиарды.



А подконтрольные военным подрядчикам СМИ будут долго славить американскую демократию.