Многополярное человечество: начало совершенно новой мировой архитектуры, - Александр Дугин

07:54 29.02.2024 Многополярное человечество:

начало совершенно новой мировой архитектуры

Александр Дугин



Многополярный мир – это прежде всего философия. В ее основе критика западного универсализма.



Запад расистски империалистически отождествил себя с человечеством. Когда-то Британия объявила все моря и океаны своей собственностью. Западная цивилизация объявила своей собственностью все человечество – прежде всего его сознание. Так сложился однополярный мир.



В нем есть только одни ценности – западные. Только одна политическая система – либеральная демократия. Только одна модель экономики – неолиберальный капитализм. Только одна культура – постмодерн. Только одно представление о полах и семье – ЛГБТ*. Только одна версия развития – техническое совершенство вплоть до постгуманизма и полного вытеснения человечества ИИ и киборгами.



Однополярный мир по мысли его сторонников есть "триумф мировой истории", тотальная победа западного Нового времени, либерализма, ставшего единственной и непререкаемой идеологией всего человечества.



Многополярность – это альтернативная философия. Она строится на принципиальном возражении: Запад еще не все человечество, а только его часть, его регион, его провинция. Это не цивилизация в единственном числе, а одна из цивилизаций. И таких цивилизаций сегодня как минимум семь – отсюда важнейшая концепция многополярной теории – гептархия.



Некоторые цивилизации уже объединены в огромные континентальные Государства, Государства-Миры, Civilization-States или wénmíng guójiā (文明國家). Другим это еще предстоит. Коллективный Запад, страны НАТО и вассалы США – это лишь один из полюсов.



Еще три – это



· Россия-Евразия,



· великий Китай ( Zhōngguó 中國) или Tiānxià (天下),



· Большая Индия.



Все они Государства-Цивилизации, то есть нечто большее, чем обычные страны.



И еще три больших пространства, интегрированные в разной степени



· исламский мир, крепко спаянный религией, но политически пока разобщенный,



· черная Транссахарская Африка,



· Латино-Американская экумена.



Все семь цивилизаций имеют совершенно различный религиозный профиль, разные системы традиционных ценностей, разные вектора развития, разные культурные идентичности.



И Западная цивилизация вопреки ее претензиям есть лишь одна из них. Высокомерная, наглая, агрессивная, лживая, хищная и опасная. Однако ее претензии на универсализм голословны, а ее господство основана на двойных стандартах.



Многополярность противостоит не Западу, а именно претензии Запада на единственность и универсальность. Эти претензии мы знаем не понаслышке. Ими пронизаны все системы нашей культуры, науки, образования. Запад проник со своей токсичной идеологией внутрь наших обществ, соблазнил, совратил элиты, поставил под свой информационный контроль наше общество, постарался увести как можно дальше от веры и традиции нашу молодежь.



Но эпоха единоличной гегемонии Запада завершилась. Конец ей положила позиция России и лично нашего президента Владимира Владимировича Путина, когда мы отказались жертвовать своим суверенитетом и вступили в смертельную схватку с Западом на Украине. Мы воюем на Украине не с украинцами, а с однополярным миром. И наша неминуемая Победа будет не только нашей, но победой всего человечества, которое воочию убедится, что власть Запада не абсолютна, что его и его политике неоколониализма и десуверенизации можно сказать решительное "нет" и настоять на своем.



Россия один из полюсов многополярного мира. Это не возврат к двухполярной старый модели. Это начало совершенно новой мировой архитектуры.



Стремительный рост китайской экономики и укрепление суверенитета Китая особенно под началом великого руководителя Си Дзянпина превратил Китай в еще один совершенно самостоятельный полюс. И видя это, Запад в лице глобалистской верхушки США тут же объявил ему торговую войну.



Исламский мир бросил вызов Западу прежде всего в религиозной и культурной сфере. Западные ценности, открыто призывающие к разрушению традиций, семьи, пола, культуры, религии, несовместимы с основами ислама. Это понимает сегодня каждый из почти 2 миллиардов мусульман. И сегодня у исламского мира своя война с глобалистским Западом – в Палестине, на Ближнем Востоке, где полным ходом при тотальном одобрении Запада идет позорный геноцид палестинского народа – избиение палестинских младенцев, женщин, стариков.



Индия еще один полюс. Сегодня – особенно при правления Нарендры Моди -- это целая цивилизация, которая возвращается к своим ведическим корням, к своей древней традиции, к своим основам. Это больше не культурная и экономическая колония Запада, а поднимающийся мировой гигант.



Африка и Латинская Америка последовательно и методично, хотя и не без проблем, идут по тому же пути.



Движение панафриканистов готовит пути к единой и всеобъемлющей африканской интеграции, свободной от неоколониального контроля. Это новая теория новая практика, вобравшие лучшие стороны прежних этапов освободительной борьбы, но основанные основанные уже на иной философии, где важнейшую роль играет религия, дух, традиционные ценности.



Латинская Америка также продолжает свой путь антиколониальной борьбы. И здесь народы ищут новых путей для консолидации и единения – часть преодолевая отжившие модели, делившие всех на правых и левых. Во многих странах Латинской Америки сторонники традиционных ценностей, религии, семьи объединяются с теми, кто выступает за социальную справедливость под флагом общей борьбы – с неоколониализмом коллективного Запада и его извращенной античеловеческой культуры



Многополярный мир сегодня не утопия и не только теоретический проект. Шесть цивилизаций из семи (из планетарной гептархии) объединились в новом блоке в БРИКС. Там есть представители каждой из них. Мы имеем дело с институционализацией многополярности. Большое Человечество объединяется, осмысляет себя, начинает гармонизировать свои традиции и свои ориентации, свои системы традиционных ценностей и свои интересы.



Только коллективный Запад, пытающийся любой ценой сохранить свою гегемонию, категорически отказывается включаться в этот неизбежный многополярный процесс. Противостоит ему. Стоит козни, провоцирует конфликты. Осуществляет интервенции. Пытается задушить все очаги независимости санкциями и прямым давлением. А если не получается, то вступает в прямое военное противостояние – как на Украине, в Газе и не сегодня завтра в Тихом океане.



Однако Запад не монолитен. Есть два Запад. Глобалистский Запад либеральных элит и традиционный Запад – Запад народов и обществ. Традиционный Запад сам страдает от всевластия извращенных глобалистов, пытается, где может, поднимать восстание. Народы Запада не враги многополярного мира. Они прежде всего жертвы. И как показывает интервью нашего Президента консервативному политику и журналисту Такеру Карлсону, между Россией и антиглобалистами США намного больше общего, чем кажется.



Поэтому настоящей Победой многополярности будет не поражение коллективного Запада, а его спасение, его возвращение к собственным – западным – традиционным (а не извращенным) – ценностям, к его культуре (а не к культуре отмены), к его классическим греко-римским, христианским корням. Я верю, что освобожденные от глобалистского ига народы настоящего Запад когда-то в будущем также примкнут к Большому Человечеству, став достойным уважения полюсом многополярного мира. Перестать быть гегемоном не только в интересах всех незападных цивилизаций, но и в интересах самого Запада.



Я приветствую всех участников нашего Форума. Мы собрались здесь, чтобы созидать будущее, чтобы осмыслять настоящее, и чтобы спасти наше славное прошлое, обеспечив преемственность культуры.



Такие разные, особенные, уникальные, самобытные, суверенные --- человечество это мы!



Выступление на Форуме Многополярности. Москва. Кластер "Ломоносов" 26 февраля 2024 года.



*признано в России экстремистским движением и запрещено



28.02.2024 Источник - katehon.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709182440





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спектакль "Шәмші" показали на сцене театра драмы имени К.Куанышбаева

- Мажилис принял закон, направленный на обеспечение отдаленных сел Интернетом

- Инфраструктура должна развиваться с опережением

- Предложения Демпартии "Ак жол" Правительству по либерализации экономики

- Представители Всемирного банка высоко оценили уровень цифровизации услуг в социальной сфере РК

- Кадровые перестановки

- Расширенная коллегия по итогам 2023 года состоялась в МЦРИАП

- Рабочий график главы государства

- Перспективы развития сферы образования обсудили на заседании диалоговой площаки Сената "Ұлттық мүдде"

