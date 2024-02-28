В центральном Казахстане из-за голода гибнут лошади. Фермеры просят объявить режим ЧС

08:03 29.02.2024

В Акмолинской области Казахстана фермеры просят объявить режим ЧС из-за массовой гибели лошадей. Об этом сообщает КТК.



По подсчетам ветеринаров, в регионе от голода погибло около 200 коней.



Животные гибнут от голода прямо на пастбищах. Аномальная погода оставила табуны на зимних выпасах без кормов.



По словам коневодов, лошади были истощены еще с лета. Из-за жары на пастбищах выгорела трава. А с приходом аномальной зимы проблема с нехваткой кормов только усугубилась. Ослабленные животные не в состоянии достать траву из-под снега.



Глава крестьянского хозяйства Кайрат Бегалин, попросил чиновников о помощи.



"Неужели нельзя объявить в области режим ЧС и отправить сюда технику? Мы не просим денег. В этом году зима такая суровая. Скот гибнет не только у меня, но и во всех соседних селах", - сказал он.



Вернуть табуны в аулы пастухи не могут - дороги замело. В причине падежа у специалистов сомнений нет - это голод.