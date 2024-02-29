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Армения нашла выход. Никол Пашинян формирует прозападную стратегию Еревана, - Къ
08:41 29.02.2024

Главы МИД Армении и Азербайджана ведут в Берлине переговоры по мирному договору, инициированные канцлером Германии Олафом Шольцем. Перевод мирного процесса на европейскую площадку, которого добивался Ереван, сопровождается серией контактов армянского премьера Никола Пашиняна с западными лидерами. Так, накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал Николу Пашиняну помочь построить "новую либеральную демократию". Тем временем на фоне заморозки Арменией членства в Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване начались дискуссии о необходимости вывода российских пограничников из столичного аэропорта Звартноц. Новым, еще более сильным раздражителем грозит стать возможный визит в Армению президента Украины Владимира Зеленского.

Встретившись в Афинах с армянским премьером Николом Пашиняном, его греческий коллега Кириакос Мицотакис заявил, что, как член НАТО и Евросоюза, его страна готова содействовать строительству в Армении "либеральной демократии"

Начавшиеся в среду двухдневные переговоры Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова стали продолжением инициативы Олафа Шольца, ранее сумевшего на полях 60-й Мюнхенской конференции по безопасности провести встречу лидеров двух стран и добиться перезапуска мирного процесса. Инициатива Берлина оказалась востребованной в связи с тем, что Баку не устраивали другие западные площадки, в то время как в Ереване на фоне охлаждения отношений с Москвой перестали рассматривать возможность заключения мирного договора при посредничестве России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян связывает с берлинскими переговорами надежды на продвижение мирного процесса.

Об этом он заявил накануне в Афинах, общаясь с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом. В программу визита также были включены встречи с президентом Катериной Сакелларопулу и спикером парламента Константиносом Тасуласом.

"Решения, которые вы призваны принять сейчас, дорогой Никол, во многом определят курс вашей страны на долгие годы вперед",- обратился к армянскому премьеру его греческий коллега, сообщив, что он с особым интересом выслушал идеи Никола Пашияна и его видение того, как он намерен действовать "в новой стратегической среде". "Мы также обсудили с премьер-министром проводимые им реформы. Их целью, которую мы полностью поддерживаем, является ориентация Армении на Запад. Вполне естественно, что, будучи членом Европейского союза и НАТО, наша страна своими ноу-хау и опытом готова внести свой вклад в строительство этой новой либеральной демократии",- отметил господин Мицотакис, пообещав Еревану поддержку и в дипломатических усилиях по заключению мирного договора с Баку.

Тем временем итоги состоявшихся на прошлой неделе в Париже переговоров армянского премьера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном оказались в центре громкого скандала в Ереване. Это произошло после того, как во вторник онлайн-версия армянской газеты "Айкакан жаманак" со ссылкой на неназванные французские источники сообщила сенсационную новость: по итогам визита достигнуто соглашение между разведслужбой Франции и Службой национальной безопасности Армении об обмене разведывательной информацией по четырем странам - Азербайджану, Ирану, России и Турции. Как следовало из публикации, Париж согласился предоставлять Еревану спутниковые данные о ситуации вдоль границ Армении.

Вскоре после публикации статья об обмене разведданными исчезла с сайта издания, однако новость уже разлетелась по другим СМИ и вызвала обсуждение в армянском парламенте. "Большей безответственности в отношении безопасности собственной страны трудно найти",- негодовал в ходе пленарного заседания депутат от фракции оппозиционной "Армении" Гегам Манукян.

Пытаясь спустить скандал на тормозах, в аппарате Никола Пашиняна назвали информацию недостоверной и не заслуживающей внимания.

Тем не менее демонстративный разворот Еревана в сторону Запада становится одним из горячих вопросов внутриполитической борьбы в Армении. "Худшие прогнозы сбываются. Пашинян своей внешней политикой переносит глобальную войну между Россией и Западом в Армению. Вы понимаете, что из этого выйдет? Запад пытается расширить антироссийский фронт через Армению. И это будет разрушительно для Армении. Я не знаю, что потеряют в результате остальные, а мы можем просто исчезнуть в этой войне",- предупредил еще один депутат от фракции "Армении" Армен Рустамян. По его мнению, такая политика может привести к потере суверенитета Армении и вытеснению России из региона.

Никол Пашинян декларирует отказ от союзнических отношений с Москвой
Между тем после резонансных заявлений о решении Армении "заморозить" свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване уже заговорили и о возможности прекращения миссии погранвойск ФСБ России в ереванском международном аэропорту Звартноц. "Считаю, что будет правильным, если они (российские пограничники.- "Ъ") оттуда выйдут. Армения в состоянии сама контролировать и защищать свои границы",- заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Он выступил с обвинениями в адрес сотрудников ФСБ, выразив мнение, что их присутствие сделало границы страны "более уязвимыми". "Они приехали в Нагорный Карабах и что сделали? Они пришли, чтобы вывести армянский народ из Нагорного Карабаха?" - продолжал выдвигать претензии господин Симонян. Отвечая на еще один вопрос - о том, возможен ли вывод 102-й российской военной базы из Армении,- Ален Симонян призвал не торопить события, но и не сказал твердое "нет": "Обсудим - поймем. Нельзя бросаться из крайности в крайность".

Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном осталась неизменной со времен СССР. С первых дней существования независимого армянского государства руководство страны считало российских пограничников, наряду со 102-й российской военной базой, важной составляющей обеспечения национальной безопасности. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также контрольно-пропускной пункт в международном аэропорту Звартноц Еревана. Содержание российских пограничников в Армении обеспечивают правительства обеих стран.

Что касается будущего отношений Армении и ОДКБ, то, как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если исходить из документов организации, то такого режима, как "замороженное членство", де-юре просто не существует.

"Будем общаться, будем выяснять",- добавил господин Песков.

На этом фоне уже в ближайшие дни в российско-армянских отношениях может появиться еще один, более сильный раздражитель - визит в Ереван президента Украины Владимира Зеленского. "Если визит Зеленского состоится, то это будет провокацией против Армении, станет точкой невозврата для армяно-российских отношений",- убежден оппозиционный депутат Гегам Манукян.

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Официального подтверждения визита со стороны администрации Никола Пашиняна пока не последовало. Однако в партии власти не исключают, что он состоится. "Как член фракции, я не располагаю информацией о визите Зеленского, но и не считаю его невероятным. Ведь президент Украины - избранный президент. Как и президенты других стран, если нет специального запрета, он может посещать Армению",- заявил депутат Бабкен Тунян. Схожее мнение высказал его коллега, бывший заместитель министра обороны Гурген Мелконян: "Если Зеленский примет решение посетить Армению, то в Ереване его примут". "Нам неинтересна реакция России в случае визита Зеленского",- добавил он.

"Первыми комментировать эти сообщения (о возможной поездке Владимира Зеленского.- "Ъ") должны именно представители Армении и Украины",- сказала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. После чего недвусмысленно добавила: "Армении, как союзнику, хорошо известна наша позиция по отношению к киевскому режиму".

Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №36 от 29.02.2024, стр. 1

Источник - коммерсант
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