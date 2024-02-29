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Реверсы и реверансы Миллера. Будущее поставок российского "Газпрома" в Европу остается под вопросом
08:44 29.02.2024

У газа затуманились перспективы

За десять месяцев до окончания контракта на транзит газа между Россией и Украиной у оставшихся европейских покупателей и "Газпрома" (MOEX: GAZP) нет идей, как продвинуть переговорный процесс по продолжению поставок российского газа в ЕС. Два наиболее вероятных варианта: продавать газ через хаб в Турции, напрямую или через своп с Азербайджаном, либо сдавать его европейским компаниям на границе с Украиной. Но предметных переговоров по ним нет. Еврокомиссия тем временем подтверждает планы о полном отказе от транзита, обсуждая с оставшимися странами-покупателями альтернативные маршруты поставок.

Потенциально свободные мощности газопроводной инфраструктуры из России в Турцию в 2023 году составили 11,2 млрд кубометров, или почти 35%. Как раскрыл 28 февраля турецкий регулятор EPDK, поставки "Газпрома" в Турцию сократились на 1%, составив 21,34 млрд кубометров, тогда как совокупные мощности первой нитки "Турецкого потока" и газопровода "Голубой поток" составляют 32,5 млрд кубометров. Эта свободная мощность потенциально может быть использована для поставок в Европу, если Россия и Турция придут к договоренности о создании газового хаба.

Времени остается мало - 1 января 2025 года заканчивается транзитный контракт "Газпрома" с Украиной, заключенный в конце 2019 года с минимальным объемом в 40 млрд кубометров в год. После начала военных действий объемы прокачки кратно снизились, а украинская сторона неоднократно заявляла, что обсуждать продление контракта не намерена. 28 февраля представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что со странами ЕС, которых затронет прекращение украинского транзита, обсуждаются различные альтернативные маршруты поставок, однако продолжение транзита не рассматривается.

Николай Шульгинов, министр энергетики РФ, о поставках газа через Украину, 27 января:

"Европейские страны заинтересованы в продлении, поэтому, наверное, будут какие-то решения согласованы".

"Словакия, Австрия, Чехия затронуты больше всего, и в какой-то степени Италия",- сказал он на брифинге в Брюсселе. Вместе с тем европейских стран, покупающих российский трубопроводный газ, больше, чем перечислил господин Макфи. Так, транзитом через Украину газ продолжает поступать в Приднестровье и Австрию, а через "Турецкий поток" - в Венгрию, Хорватию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию. Кроме того, без поставок останется и сама Украина, которая сейчас получает российский газ по схеме виртуального реверса из соседних стран. Всего через украинский транзит "Газпромом" в Европу в 2023 году было поставлено около 11,85 млрд кубометров против 16,7 млрд кубометров в 2022 году. Поставки по второй нитке "Турецкого потока" составили около 12,23 млрд кубометров, увеличившись на 5%.

В теории возможны два варианта сохранения поставок - продолжение транзита через Украину (взаимодействие с которой возьмут на себя европейцы) или поставка этих объемов через Турцию. Однако переговоры по созданию газового хаба в Турции не находятся в активной фазе, инициатива исходит больше от российского стороны, говорят собеседники "Ъ" в правительстве РФ. Что касается сдачи газа на границе с Украиной, то предметных переговоров тоже пока не идет.

Мария Белова из "Имплимента" считает, что украинский транзит остается основным вариантом.

Так, начиная с 2025 года европейские компании либо будут сами осуществлять транзит по территории Украины, либо будут бронировать мощности украинской ГТС на аукционах в интересах "Газпрома", полагает она. "В условиях значительного снижения экспорта "Газпром" должен быть заинтересован в продолжении поставок газа по этому маршруту",- считает госпожа Белова. Что касается турецкого маршрута, то, по ее мнению, сохранение прямых поставок в Турцию выглядит более предпочтительным, чем продажа газа на будущем турецком хабе, привлекательность которого вырастет лишь в случае введения ЕС эмбарго на закупку российского газа. Также, напоминает аналитик, у "Газпрома" есть вариант реализации своповых поставок газа в Европу через Азербайджан.

Правительство Австрии считает необходимым расторжение контракта между OMV и "Газпромом", действующего до 2040 года
"Газпром" заинтересован в продолжении транзита через Украину, этот сценарий наиболее реален с участием европейских компаний, но может оказаться нерентабельным в случае роста тарифа на прокачку со стороны Киева, полагает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Перспективы турецкого хаба он пока оценивает скептически, в том числе из-за малой пропускной мощности инфраструктуры, не проходящей через Украину.

Татьяна Дятел
Газета "Коммерсантъ" №36 от 29.02.2024, стр. 1

Источник - kommersant.ru
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