Будет дело? Алию Назарбаеву обвинили в рейдерстве и захвате активов на $170 млн

09:35 29.02.2024

Алию Назарбаеву обвинили в рейдерстве и захвате активов на $170 млн

28 ФЕВРАЛЯ 2024,



Астана. 28 февраля. КазТАГ – Алена Субботина. Алию Назарбаеву обвинили в рейдерстве и захвате активов на $170 млн (по оценкам 2003 года), соответствующее заявление направлено в генеральную прокуратуру, передает корреспондент агентства.



"Я являлся соучредителем ТОО "ТПК Азия". В активы входило семь нефтебаз и 96 заправок, АЗС. Мы с партнером, то есть с Медгатом Калиевым, этого времени ждали 20 лет, потому что все 20 лет мы не переживали, а боялись за жизнь и здоровье наших родных, близких, семьи, на них была основная угроза. Все вы прекрасно знаете, каким положением пользовалась семья Назарбаевых в Казахстане, особенно Алия Назарбаева. Поэтому мы считаем, что сегодня справедливость должна восторжествовать, за каждое деяние нужно отвечать. 19 февраля мы написали заявление в Генеральную прокуратуру, по иерархии спустили сейчас в комитет по возврату активов. И мы верим в новый Казахстан и торжество закона", – рассказал Нурлан Бимурзин во время пресс-конференции в Национальном пресс-клубе в среду.



По словам Бимурзина, рейдерский захват произошел в 2003 году после угроз и личных нелицеприятных бесед Алии Назарбаевой с самим Бимурзиным, его отцом и их партнером Медгатом Калиевым.



"В 2002 году на нас оказывала давление финансовая полиция, опечатывали все емкости, кассовые аппараты на АЗС. Пришел представитель Алии Назарбаевой и сказал, что она может дать защиту, оценив ее в 50% долевого участия. Через год Алия Назарбаева сказала: "Мне нужны ваши оставшиеся доли". Этот разговор начался в октябре 2003 года. Мы не поняли почему, как, за что? В итоге, когда моего отца 10 ноября 2003 года забрали, привезли к ней в офис на Комсомольской – Панфилова, с ней обговорили, она ему вопрос ребром поставила, что у тебя два сына, за семью переживаешь или нет. Ответ его был такой: "Семью не трогай, я подпишу". (…) У них был жесткий разговор, она сказала: "Я применю весь свой административный ресурс и с твоей семьей…", – рассказал Бимурзин.



На следующий день по поручению отца Нурлан Бимурзин со своей беременной супругой приехали к нотариусу и подписали документы.



"Там на месте Алии Назарбаевой не было, но была Рогова (Валентина Рогова – жена бывшего председателя Конституционного совета Игоря Рогова – КазТАГ). И я подписал переуступку долевого участия, что получил 18 125 тенге за свою долю компании. (…) Когда я подписывал документы о передаче доли, она (Алия Назарбаева – КазТАГ) стала 100% участником. Живая подпись, договора, все есть. Мы уехали, все на этом", – поделился бизнесмен.



Бимурзин заявил, что они просят возбудить по данному факту уголовное дело.