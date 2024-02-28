КазМИД ответил Шойгу: О чем он говорит?

09:39 29.02.2024

Замглавы МИД РК высказался в защиту НПО Казахстана после обвинений со стороны Шойгу

Алена Субботина. Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко высказался в защиту неправительственных организаций (НПО) Казахстана после обвинений со стороны министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что НПО в Центральной Азии якобы занимаются "антироссийской деятельностью".



"Как известно, поддержка гражданского сектора, поддержка НПО являются важнейшим приоритетом для президента, для правительства и для соответствующего министерства культуры и информации, которое отвечает за эту сферу. Поэтому, если я правильно помню, в нашей стране 18 тыс. НПО, они действуют в соответствии с нашим законодательством и они являются очень важной частью нашего общества. То есть гражданское общество поддерживается государством Республики Казахстан", - прокомментировал Василенко корреспонденту КазТАГ в четверг заявление Шойгу.



Ранее министр обороны России заявил, что некие "прозападные НПО значительно нарастили антироссийскую деятельность для ослабления военно-технического, экономического и культурного сотрудничества стран Центральной Азии с РФ". Данная деятельность, по утверждению Шойгу, осуществляется "на фоне специальной военной операции" – так официальный Кремль называет развязывание Россией агрессивной войны против Украины и военное вторжение на украинскую территорию.



"Принимаем меры упреждающего характера", - заявил Шойгу касательно НПО стран Центральной Азии.



Однако министерству иностранных дел Казахстана о каких-либо мерах со стороны России неизвестно.



"Я не знаю о каких-то мерах упреждающего характера", - сказал Василенко корреспонденту КазТАГ.