 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хуситы ведут себя неэкологично. Действия йеменских повстанцев поставили Красное море на грань катастрофы
10:28 29.02.2024

Йеменское ополчение продолжает атаки на гражданские и военные корабли в Красном море, несмотря на две международные миссии по противодействию им, а также регулярные ракетные удары по ним американских и британских военных. 28 февраля дроны-камикадзе хуситов атаковали немецкий военный корабль Hessen. Кроме того, как утверждает противостоящее хуситам правительство Йемена, хуситы повредили международные интернет-кабели на дне моря. Помимо всех финансовых издержек для глобальной торговли активность повстанцев грозит привести к экологической катастрофе в Красном море.

Обстановка на юге Йемена остается напряженной. В Красном море с 18 декабря прошлого года действует коалиция из 12 стран по охране морского судоходства, а США и Великобритания практически ежедневно наносят удары по военным объектам в Йемене. Однако пока эти усилия не увенчались успехом: интенсивность хуситских атак за прошедшие два месяца лишь возросла.

28 февраля ополченцы атаковали немецкий военный корабль Hessen, прибывший в Красное море двумя днями ранее. Судно смогло отразить удар, обошлось без повреждений. В тот же день американские военные сбили еще три хуситских дрона.

Hessen прибыл в акваторию в рамках миссии ЕС по охране судоходства, получившей название "Aspides" ("Щиты"). Миссия была запущена 19 февраля и стала европейской альтернативой коалиции под эгидой США. Вашингтон еще в середине декабря начал операцию Prosperity Guardian ("Страж процветания") для защиты коммерческого судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив.

Не всем судам везет так, как немецкому Hessen.

Например, 19 февраля хуситы выпустили две ракеты по сухогрузу Rubymar под белизским флагом. Корабль получил значительные повреждения, его экипаж пришлось эвакуировать. После этого судно начало медленно тонуть, и это грозит обернуться масштабным экологическим бедствием: на борту находится более 41 тыс. тонн удобрений. В районе катастрофы образовалось масляное пятно, которое уже растянулось на 29 км. Попытки отбуксировать судно в ближайший порт в Джибути сопряжены с риском попасть под огонь хуситов. Член Президентского совета признанного ООН правительства Йемена (главные противники хуситов) Тарек Салех прибыл 28 февраля в Лондон, чтобы убедить МИД Великобритании помочь в предотвращении экологической катастрофы.

Помимо этого, хуситов также обвиняют в нападении на международные телекоммуникационные кабели на дне Красного моря. 26 февраля правительство Йемена сообщило, что за последние месяцы хуситы повредили четыре интернет-кабеля - Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), TGN Atlantic, Europe India Gateway и Seacom. Всего же в Красном море проложено 16 оптоволоконных линий, через них проходит до 17% всего международного потока данных. Эти кабели связывают Европу с Индией и Восточной Азией.

Хуситы отрицают нападение на подводные линии.

Между тем 22 февраля лидер йеменского движения Абдулмалик аль-Хуси анонсировал использование некоего "подводного оружия" против западных судов. Скорее всего, речь идет о подводных дронах. 18 февраля ВМС США сообщили о перехвате первого такого аппарата в Красном море.

Показателем того, что противостояние будет нарастать, стали новости об укреплении хуситами укрытий в горах Йемена и оборудовании ими скрытых плацдармов для запуска ракет (об этом написало агентство Bloomberg). Горы на северо-западе Йемена имеют высоту почти 2 тыс. м - это сильно усложнит американцам поиск военных объектов хуситов.

Почему не удается остановить атаки хуситов
Показательно также, что 18 февраля ополченцы запустили ракету по израильскому Эйлату. Пресс-секретарь движения Яхья Сари заявил, что это первый удар хуситов по столь далекой цели (от побережья Йемена до Эйлата более 1,2 тыс. км). Израиль заявил, что сбил ракету на подлете. Кроме того, официальный канал хуситов начал рекламную кампанию "Запусти свою собственную ракету", призывая йеменцев спонсировать ракетные атаки повстанцев.

При этом члены движения подчеркивают, что готовы прекратить нападения на международные суда, если Израиль остановит военные действия в Газе. К слову, во время перемирия Израиля и палестинского движения "Хамас" в конце ноября хуситы, равно как и ливанская "Хезболла", также соблюдали режим прекращения огня. Переговоры насчет новой попытки деэскалации тем временем продолжаются. Напомним, на днях президент США Джо Байден заявил, что стороны могут заключить перемирие уже к 4 марта. 28 февраля президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также допустил, что в ближайшее время стороны могут заключить такую сделку. А пресс-секретарь МИД Катара Маджед Аль-Ансари заявил: Доха "надеется, что сможет что-то объявить" уже в четверг.

Эльнар Байназаров
Газета "Коммерсантъ" №36 от 29.02.2024, стр. 6

Источник - коммерсант
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