Взорвется ли ПМР "Бессарабской войной"? - Вл.Соловьев

10:43 29.02.2024

За ПМР во всем мире

Одна часть Молдавии просит защитить ее от другой

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) намерена просить Россию о защите "в условиях усиления давления" Кишинева. Так решил съезд приднестровских депутатов всех уровней, состоявшийся 28 февраля. Речь идет лишь о дипломатических мерах. Повлиять на молдавские власти Тирасполь просит также ООН, ОБСЕ, СНГ и даже ЕС. Самый громкий прогноз - о том, что ПМР хочет последовать примеру ДНР и ЛНР,- пока не сбылся.



Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика пожаловалась на притеснения со стороны Кишинева и обратилась к Москве за помощью, но не военной, а только дипломатической

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика пожаловалась на притеснения со стороны Кишинева и обратилась к Москве за помощью, но не военной, а только дипломатической



"Голос приднестровцев должен быть слышен. И мы должны говорить о своих свободах, о своих правах, о своей свободной экономической деятельности, о переговорном процессе и в конечном итоге - о мире на приднестровской земле",- заявил лидер ПМР Вадим Красносельский на съезде депутатов всех уровней.



Форум прошел в Тирасполе 28 февраля. И, судя по медийной реакции на него, на этот раз приднестровцев не только услышали, но и стали ждать от них того, что сами они и не думали делать. Еще до съезда пресса и эксперты разных стран гадали: попросит ли непризнанная республика Россию признать ее независимость и включить в состав РФ или нет. Тему разогнали настолько, что приднестровским политикам пришлось опровергать приписываемые им намерения. Вице-спикер приднестровского Верховного совета (местный парламент) Галина Антюфеева назвала провокаторами тех, кто прогнозировал обращение участников съезда к России с просьбой о присоединении.



"Мы должны выстраивать мирные взаимоотношения и сохранять мир на нашей земле, чтобы обеспечить все права и свободы нашим гражданам. В таком ключе может пройти съезд, чтобы привлечь к этому внимание, чтобы показать, что мы не допустим такого давления",- заявила Галина Антюфеева накануне съезда.



Ее прогноз, в отличие от тревожных версий, сбылся. В принятой на съезде декларации семь пунктов.



В документе непризнанная республика взывает о помощи в первую очередь со стороны Москвы.



"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе",- гласит декларация.



Кто именно должен принять обращение и когда оно будет направлено, пока неясно. Примечательно, что в первоначальном проекте документа перед фразой "мер по защите" отсутствовало слово "дипломатических". Без него документ выглядел еще более размытым, чем получился в итоге, ведь под защитой можно было понимать что угодно, включая защиту военную. В окончательную редакцию декларации добавили конкретики, смягчив таким образом посыл: защиту просят исключительно дипломатическую. Во всяком случае пока.



"В части защиты, думаю, речь может идти и о некоей прямой поддержке - во-первых, материальной. Во-вторых, организационной - поддержке в международных структурах",- предположил в разговоре с "Ъ" экс-глава приднестровского внешнеполитического ведомства Владимир Ястребчак.



Одно дело, пояснил собеседник "Ъ", когда обращения в различные инстанции исходят от ПМР, а другое - когда от России.



Глава тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников напомнил об опыте 2006 года. Тогда между Кишиневом и Тирасполем тоже разгорелся экономический спор и Приднестровье обвинило Молдавию в блокаде. "Россия тогда откликнулась: была гуманитарная помощь, финансовая помощь. Тогда по большому счету на полгода или девять месяцев Россия взяла на себя всю социальную часть приднестровского бюджета, и люди не почувствовали ухудшения условий жизни",- сказал Игорь Шорников "Ъ".



Тирасполь между тем рассчитывает на помощь не только России, а вообще всего мира.



Обращения планируются в адрес генсека ООН - "с просьбой пресечь нарушение соседней Молдовой прав и свобод граждан Приднестровской Молдавской Республики и не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности". К ОБСЕ - "с призывом повлиять на руководство Молдовы с целью возвращения к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса". К Межпарламентской ассамблее СНГ - "с призывом к недопущению эскалации на Днестре". И даже к ЕС - приднестровские депутаты считают нужным обратиться к Европарламенту "с просьбой приложить усилия для предотвращения давления Молдовы и нарушения прав и свобод приднестровцев".



Первая реакция на приднестровский съезд уже поступила. Молдавские власти отреагировали коротко. Бюро по реинтеграции республики распространило один абзац текста, в котором написано, что ведомство "отвергает пропагандистские декларации, прозвучавшие в Тирасполе, и напоминает о том, что приднестровский регион пользуется преимуществами проводимой политики мира, безопасности и экономической интеграции с Европейским союзом, благоприятной для всех граждан".



В МИД России отметили: "Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников - один из приоритетов". "Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами",- заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).



Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал "РИА Новости", что обращение от Приднестровья, как только оно поступит, "будет рассмотрено по существу". При этом парламентарий отметил, что в сегодняшней ситуации обращение ПМР к России с просьбой о присоединении, "если оно было бы сделано, могло иметь провокационный вид".



Пока, впрочем, обращений не поступило никаких. Каждое из них, по мере готовности и направления адресатам, может теоретически превратиться в новый информационный повод. Его громкость будет зависеть от содержания приднестровских просьб.



Владимир Соловьев

Газета "Коммерсантъ" №36 от 29.02.2024, стр. 1