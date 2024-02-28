Трамп пообещал крупнейшую в истории США депортацию мигрантов

10:59 29.02.2024

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы в президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года, начнет крупнейшую в истории США депортацию мигрантов. Об этом Трамп заявил в субботу, 24 февраля, в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне.



Трамп

"Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора", - указал республиканец.



По словам Трампа, незаконная миграция является угрозой для страны. При этом он предрек, что СМИ попытаются назвать его подход к решению этой проблемы проявлением жестокости.



Ранее Дональд Трамп предупредил, что террористические атаки в Соединенных Штатах Америки весьма вероятны в не очень отдаленном будущем в связи с проникновением в страну множества нелегальных мигрантов. Трамп вновь отметил, что в случае победы на президентских выборах в кратчайшие сроки покончит с политикой "открытых границ", которой придерживается действующий глава государства Джо Байден.



Как передавало ИА Регнум, 24 февраля по итогам подсчета более 80% голосов Дональд Трамп набрал на праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина 60,2% голосов избирателей. Его соперница, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, объявившая о своем поражении на первичных выборах, набрала лишь 39,1% голосов.