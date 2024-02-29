Тернистый путь домой. Как рос-бюрократия воюет с соотечественниками, - В.Лекомцев

11:04 29.02.2024 Тернистый путь домой

Как наша бюрократия ставит препоны соотечественникам, бегущим в Россию

Виталий Лекомцев

29.02.2024



В последние два года резко усилился поток соотечественников в Россию из Прибалтики. В Литве, Латвии и Эстонии власти ставят проживающих там русских людей в безвыходное положение – запретом русских школ, надругательством над их исторической памятью, уголовными преследованиями несогласных, угрозами и издевательствами. Люди возвращаются на историческую родину, но здесь они зачастую сталкиваются с изощренными бюрократическими бастионами, превращающими процесс переезда в пытку.



В начале нынешнего года стало известно, что литовский оппозиционный активист Гедрюс Грабаускас, получивший в России статус политического беженца, оказался перед угрозой депортации. Это произошло в результате бюрократической путаницы и неразберихи, из-за которой в миграционной службе РФ Грабаускасу отказали в продлении документов. Этот случай далеко не единичен – очень часто наши соотечественники, решившие перебраться в Россию и способные быть ей полезными, сталкиваются с разного рода препонами почти непреодолимыми. Как помочь этим людям и как отладить механизм переселения?



Напомним, председатель "Социалистического фронта Литвы", историк и антифашист Гедрюс Грабаускас вынужден был эвакуироваться с родины в Россию в 2020 году из-за угрозы политического преследования. И это в его случае не были пустые страхи – на Гедрюса завели уголовное дело после того, как он рассказал телеканалу "Россия 24" о преступлениях литовских "лесных братьев". Впрочем, неприятности у него из-за его смелых высказываний бывали и раньше – на квартиру диссидента неоднократно наведывались сотрудники Департамента государственной безопасности, устраивали обыски. Более того, имели место попытки засадить его в "психушку". Сам активист считает, что особенно его возненавидели в связи с тем, что он начал собирать информацию о военных коллаборационистах, литовских участниках Холокоста. Когда же замаячила реальная перспектива попасть в тюрьму, Гедрюс понял: пора бежать.



Бегство его происходило по законам авантюрного жанра – за ним следили представители спецслужб и дабы усыпить их бдительность, Гедрюс отправился, якобы, по делам в Эстонию. Потом был рывок через эстонско-российскую границу. В России Грабаускаса знали – и он без особых проблем получил статус политического беженца, с которым и стал жить. На новом месте он занимался написанием работ по истории литовского национализма, участвовал в передачах российского телевидения. Принял православное крещение. Но срок действия документа беженца 31 декабря 2023 года истек, и пришло время получать новый.



Однако в январе 2024 года сотрудники московской миграционной службы (придравшись либо к тому, что он немного опоздал с подачей заявления, либо к тому, что срок действия его литовского паспорта истек в августе прошлого года) отказали Грабаускасу в продлении статуса политического беженца.



Кроме того, у Гедрюса забрали документы, позволяющие находиться в России, а также бумаги, свидетельствовавшие о статусе беженца. Это означало, что если его остановят на улице для проверки документов, то, согласно закону, он, скорее всего, окажется депортирован в Литовскую Республику. Если же Грабаускас вновь окажется в Литве, то его тут же посадят в тюрьму – как сидят, например, литовские антифашисты Альгирдас Палецкис и Алексей Грейчус. Гедрюс обратился за помощью к знакомым российским журналистам и те подняли шум, доказывая, что произошла бюрократическая накладка, что нельзя выдавать человека на расправу. На данный момент депортации вроде бы удалось избежать, но правовой статус Грабаускаса на российской территории все еще не вполне ясен.



Сам Гедрюс Грабаускас рассказал "Столетию" следующее: "У меня пока так: 31 января выдали временную справку, без фото. 12 февраля выдали другую справку, уже с фото. Жду известий: когда уже получу продленный документ об убежище. Насколько знаю – наверное, в марте. Дальше, как будет продленный документ, можно собрать все, что нужно и обратиться насчет гражданства России. Вот в апреле исполнится уже три с половиной года, как живу в РФ. Если примут положительное решение насчет меня – что ж, тогда все будет хорошо. Если нет – тогда вообще не знаю, что делать…". Грабаускас боится, что препятствием к получению российского гражданства станет то, что он не сможет представить действующий литовский паспорт. В Москве, правда, все еще работает посольство Литвы, но обращаться туда Грабаускас не видит смысла – он сильно сомневается в том, что государство, откуда он сбежал, хоть в чем-то пойдет ему навстречу.



Нужно сказать, что десятки политически активных соотечественников из Прибалтики при переезде в Россию сталкиваются с существенной преградой: при подаче документов на вид на жительство или гражданство РФ инспектора миграционных центров требуют у них справку об отсутствии судимости. Получить ее "несложно" – достаточно лично явиться в МВД… страны исхода, которая так и ждет его там, посадить в тюрьму.



Проблема, заключается в том, что бегут люди из Латвии, Литвы и Эстонии как раз из-за того, что над ними нависла опасность ареста за их убеждения, за поддержку России. Для них заявиться в латвийское, литовское или эстонское МВД за "справкой" означает – сесть в тюрьму.



Бывает, кстати, и так что на человека уже завели уголовное дело – чисто политическое, за демонстрацию "неправильных" взглядов. И в глазах российских бюрократов такой человек сразу превращается в подозрительного судимого иностранца…



Вышесказанное иллюстрирует ситуацию с военным историком, видеоблогером Кириллом Федоровым (известен под сетевым ником "Алконафтер"). В марте 2022 года рижанин Федоров был схвачен латвийскими силовиками, разъяренными тем, что он на своем канале освещал конфликт на Украине с пророссийских позиций. После задержания Федоров подвергся изощренным пыткам посредством электрошокера. На него завели уголовное дело за "систематическое прославление и оправдание военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами в Украине".

Через пять месяцев измученного блогера выпустили на свободу, наложив на него огромный денежный штраф. В начале 2023 года Федоров сбежал в Россию, где возобновил свою деятельность. Там он вскоре подал на получение российского гражданства по ускоренной процедуре, но так до сих пор его и не получил. В целом, ситуация складывается абсурдная – человек пострадал в недружественном государстве за пророссийские убеждения, но РФ не спешит наделить его своим подданством.



Месяц назад Кирилл Федоров сообщил на своем телеграм-канале: "В августе 2023-го за меня ходатайствовал МИД и лично Сергей Лавров. Для заявки на президентское гражданство нужно "добро" федерального министра или губернатора. Далее, я прошел (именно прошел, а не проходил) все проверки у компетентных органов безопасности. Далее я подал все необходимые документы, согласно требованиям и они ПОЛНОСТЬЮ устроили МВД на Большой Ордынке 16. Была официально заплачена госпошлина. Все это произошло 4(!) месяца назад и после этого прошло несколько указов о принятии в гражданство РФ. Без меня". К этому сообщению Федоров приложил скан свежего постановления о приеме в гражданство России людей с узбекскими, афганскими, вьетнамскими, азербайджанскими и даже американскими именами-фамилиями. Возможно, проблема "Алконафтера" заключается в том, что в Латвии он теперь имеет судимость по уголовной статье, а российские миграционные органы восприняли эту информацию, так сказать, некритически...



15 февраля Конституционный суд Латвии подтвердил законность постановления парламента государства о депортации тех ее жителей, которые, не получив в свое время местного гражданства, взяли российское. У проживавших там людей с российскими паспортами, не сумевших сдать намеренно сложный экзамен по латышскому языку, отняли латвийские виды на жительство. Творится настоящая гуманитарная катастрофа: с сентября прошлого года нескольким тысячам кандидатов на выселение прекратили выплачивать пенсии и лишили их доступа к бесплатным медицинским услугам. В большинстве своем это люди в преклонном возрасте, некоторые одинокие, и теперь они страдают от голода, болезней, которые не на что лечить. И да, умирают…



Многие из тех, кому Латвия указала на дверь, предпочли не молить и не унижаться, а сами выехали в Россию. Это, как правило, те, кто еще не достиг преклонного возраста и надеются обустроиться в РФ самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи. Все, что эти люди хотели от российских госорганов – чтобы им не мешали, не вставляли лишние палки в колеса. Ан, нет…



Политический беженец из Латвии Вадим Авва, постоянно находящийся на связи с переезжающими в Россию соотечественниками, сообщил такую информацию: "Ребята на Псковской таможне, полагаю не только они, трактуют закон РФ таким образом, что запрещают депортируемым из Латвии гражданам России, у которых нацисты и так по большому счету отобрали предыдущую жизнь, то есть все, даже ввезти на Родину автомобиль. Таможня не признает документ из нашего консульства в Риге о постановке на консульский учет! Признает латвийские бумаги и только на латышском! Ибо в Латвии иных нет. В таможне на дворе царит мир до 24.02.22. Закавыка в том, что насильно выдворяемый из Латвии гражданин РФ, по НЕЗАКОННОМУ решению местных властей об аннулировании его ВНЖ, не в состоянии физически оформить временный ввоз на территорию России своего автомобиля, чтобы позднее, получив статус вынужденного переселенца, растаможить тот с положенными по закону льготами. Таможенники требуют от несчастных латвийский документ, игнорируя сам факт насилия совершаемого над их соотечественниками. Эй, вы, как там вас, захватите у палача справку. Нам без справки от фашни неясно. Как бы взятку выцыганивают, прикрываясь таможенным кодексом, но такого не может быть", – возмущается Авва.



Он поговорил с насильственно выселяемыми людьми, и те сообщили, что доходит до абсурда – родственники депортируемого, оставшиеся в Латвийской Республике, оформляют временный ввоз в РФ его оставшейся в Латвии машины, на себя. Но этот вариант годится лишь в том случае, если есть родственники… "Решение надуманной проблемы простое. Сообразно фактам следует исходить из ДЕЙСТВУЮЩЕГО положения о постановке НЕЗАКОННО депортируемого гражданина РФ на консульский учет. В этом случае временный ввоз машины оформляется сразу на выдворяемого из Латвии соотечественника. Точка. Только вот таможня Пскова, затем Воронежа, замурыжила несчастного российского гражданина, так и не дав возможности оформить автомобиль. Начальники, ау! Наведите, порядок, пожалуйста. Мы же Россия, мы же дом для своих. Сейчас депортируют единицами, десятками. А когда счет на тысячи пойдет, станем добивать своих контрольным?", – призывает Авва.



В свою очередь, известный российский историк Александр Дюков, комментируя рассказанную Аввой историю, добавляет: "Вот эта история – абсолютно реальная, я уточнял. Псковские таможенники нашим незаконно депортируемым из Латвии гражданам не дают ввозить в Россию свои автомобили, требуя латвийские документы на вывоз, которые депортируемые не могут оформить (а документ от российского консульства российским таможенникам не подходит). Таким образом, наши пострадавшие от латышских властей граждане дополнительно страдают от нашей бюрократической тупости".



Проблема, впрочем, не касается одних лишь прибалтов – она стоит гораздо шире. Еще один латвийский политбеженец – журналист Алексей Стефанов сделал интервью с Анатолием Бубликом, главой организации "Путь домой". Бублик – из поволжских немцев, в 90-е его семья эмигрировала в Германию, где Анатолий стал успешным бизнесменом. Но в 2022 году он с супругой и четырьмя дочерями приехал в Россию, остался здесь жить, да еще и помогает другим переселенцам. По словам Бублика, соотечественники стремятся в РФ, чтобы обеспечить детям хорошее и светлое будущее, бегут от угнетений на национальной почве, от упадочной системы образования и насаждаемого в западных странах культа сексуальных извращений.



Для многих путь домой становится нелегким "квестом". Анатолий поясняет: "Многие задают вопрос: почему же мы не видим массово на улицах эти сотни тысяч? Наша система их не пускает пока. А так у нас было бы гораздо больше людей, которые переехали бы из Канады, из США, из Бангладеш и которые говорят на русском".



Бублик приводит личный пример: еще находясь в Германии Анатолий пришел в российское консульство, перевел свои документы на русский, заверил их у консульского нотариуса, прибыл в Ставрополь, а там в паспортном столе заставили переводить все по новой. "К нам вчера пришло письмо от женщины. Она подавала документы в российское консульство в Германии, ей на заверение и перевод документов на одного человека пришлось потратить 1 000 евро. А вот представьте – у меня семья из шести человек. Хорошо, я зарабатывал, не жалуюсь, мы эти деньги можем потратить, а еще же нужно переехать… Если автомобиль у тебя не был во владении год, нужно его растаможить, зачастую таможенники ставят серьезные препоны и тебе приходится платить за вещи, которые везешь. То есть фактически для того, чтобы из Германии переехать в Российскую Федерацию, человек должен потратить порядка 10-15 тысяч евро", – отмечает Анатолий Бублик. И добавляет, что "эту систему давно пора менять, люди не просят денег, просто сократите количество препонов"… Источник - столетие

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