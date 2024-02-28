Послание Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция

11:56 29.02.2024

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Обращение будет посвящено положению в стране и главным направлениям внутренней и внешней политики.







11:54

Послание президента России Владимира Путина будут показывать на больших уличных экранах в крупных городах РФ, а также в 23 кинотеатрах в 20 городах России.



Как сообщает РИА Новости в пресс-службе федерального оператора имиджевой рекламы МАЕР, видеотрансляция на цифровых экранах будет представлять демонстрацию ключевых цитат.



При этом в сети "Синема 5" отметили высокий спрос на демонстрацию ежегодного послания президента РФ в кинотеатрах.



11:49

Как следует из открытых данных, российские телеканалы предварительно закладывают час на трансляцию выступления Владимира Путина в Гостином Дворе.



Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала" заявил, что послание продлится более часа.



11:45

Добрый день! Начинаем текстовую трансляцию, посвященную посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Ожидается, что глава государства начнет выступление в 12:00 мск.



