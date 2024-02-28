|13:09 Как поделили воду страны Центральной Азии? - Сайфиддин Караев
13:03 Запад готов поджечь Армению, чтобы сделать из нее "Украину для Ирана"
13:00 Для юаня настало светлое "завтра"
12:35 Западная культура против русской цивилизации, - Р.Ищенко
11:56 Послание Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция
11:04 Тернистый путь домой. Как рос-бюрократия воюет с соотечественниками, - В.Лекомцев
10:59 Трамп пообещал крупнейшую в истории США депортацию мигрантов
10:43 Взорвется ли ПМР "Бессарабской войной"? - Вл.Соловьев
10:28 Хуситы ведут себя неэкологично. Действия йеменских повстанцев поставили Красное море на грань катастрофы
09:52 "План Юнга": вторая фаза подготовки Германии к мировой войне, - В.Катасонов
09:39 КазМИД ответил Шойгу: О чем он говорит?
09:35 Будет дело? Алию Назарбаеву обвинили в рейдерстве и захвате активов на $170 млн
08:44 Реверсы и реверансы Миллера. Будущее поставок российского "Газпрома" в Европу остается под вопросом
08:41 Армения нашла выход. Никол Пашинян формирует прозападную стратегию Еревана, - Къ
08:08 Гибель 68 детей из-за сиропа от кашля "Док-1 Макс" в Узбекистане: Суд вынес приговор
08:06 Операция "Мертвый вождь": заказчиком смерти Навального был Запад, - Александр Проханов
08:03 В центральном Казахстане из-за голода гибнут лошади. Фермеры просят объявить режим ЧС
07:54 Многополярное человечество: начало совершенно новой мировой архитектуры, - Александр Дугин
07:53 США: военные контракты и коррупция, - Вл.Овчинский
07:49 Скрытые угрозы информационной безопасности Кыргызстана исходят от США, - Анвар Ажиев
01:25 В Бухаре ради проекта туристического центра сносят здания хокимията и школы искусств
01:22 Ташкент готов отправить своих солдат на помощь Астане, - В.Панфилова
01:20 Евровымирание: Старый Свет уверенно идет по украинскому пути, - ФСК
01:12 Век войн? Статья вторая. Что делать, - Сергей Караганов
01:01 Альтернатива для Америки, - профессор Р.Берман
00:39 Израиль – Газа: катастрофа, которую Нетаньяху готовит Египту, - Ю.Кузнецов
00:34 РосАрмия "сдвигает" Укроборону на Запад, - Е.Крутиков
00:28 США надеются использовать "китайскую экспансию" в своих интересах, - Игорь Субботин
|21:15 "Кто хочет быть рабом - пусть идет к Томасу Баху", - Умар Кремлев
21:14 Попытка военного переворота в Чаде: Яя Дилло пытается свергнуть своего родного кузена президента Идриса Деби
21:12 Россия может рассчитывать на приемлемые нефтяные цены в течение двух лет, - НГ
20:52 В Узбекистане назначены новые заместители министра водного хозяйства - Бутунбаев и Кувондиков
19:48 Приднестровье обратилось к России за помощью
19:42 Китайские инвесторы обещают построить 4 завода в казахстанском Туркестане
19:00 Кто остановит США? Вашингтон настойчиво готовится к усмирению Ирана, - Елена Пустовойтова
18:22 Америка сдаст Украину, как сдала Афганистан? -В.Прохватилов
18:19 Умер глава правительства СССР в 1985-91 гг. Николай Рыжков
12:30 Диляра Аленова назначена пресс-секретарем премьер-министра Казахстана
12:28 Польша за санкции и... торговлю с Россией, - Богуслав Хработа
12:25 Межэтнические браки: чем они хороши или плохи, - Гульнара Дощанова
12:22 Дураки кончились вместе с Украиной. Но Макрон будет их искать, - Р.Ищенко
12:20 ВТО в Абу-Даби ищет место под солнцем
09:28 Блокада Украины продолжится: польские фермеры заявили, что намерены идти до конца
09:12 Мира не будет... "Хамас" не оценил оптимизма Джо Байдена, - Къ
09:05 Россия повысит боевую мощь на Центрально-Азиатском направлении, - обещает полководец Шойгу
08:39 К вопросу о единстве палестинцев, - Владимир Сажин
08:20 ОДКБ и проблема гибридных войн, - Наталья Харитонова
07:55 Сумерки Модерна и аграрный "бунт". Фермерский протест консервативно-революционен, - А.Елисеев
07:40 Бой слонов под Фермопилами, или Трамп атакует глубинное государство, - Дм.Седов
05:42 Есть ли решение? (к проблеме российских платежей в китайских банках), - В.Петровский
01:50 Как Казахстан и Узбекистан распоряжаются своими урановыми активами?
|Послание Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция
11:56 29.02.2024
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Обращение будет посвящено положению в стране и главным направлениям внутренней и внешней политики.
11:54
Послание президента России Владимира Путина будут показывать на больших уличных экранах в крупных городах РФ, а также в 23 кинотеатрах в 20 городах России.
Как сообщает РИА Новости в пресс-службе федерального оператора имиджевой рекламы МАЕР, видеотрансляция на цифровых экранах будет представлять демонстрацию ключевых цитат.
При этом в сети "Синема 5" отметили высокий спрос на демонстрацию ежегодного послания президента РФ в кинотеатрах.
11:49
Как следует из открытых данных, российские телеканалы предварительно закладывают час на трансляцию выступления Владимира Путина в Гостином Дворе.
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала" заявил, что послание продлится более часа.
11:45
Добрый день! Начинаем текстовую трансляцию, посвященную посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Ожидается, что глава государства начнет выступление в 12:00 мск.