Для юаня настало светлое "завтра"

13:00 29.02.2024

Объемы торгов китайской валютой выросли в конце месяца

Биржевой объем торгов юанем с поставкой "завтра" 28 февраля достиг максимума с начала 2024 года и лишь немногим не дотянул до абсолютного рекорда, установленного в середине 2023 года.



Участники рынка активно торговали и валютами недружественных стран.



Оживление биржевых торгов пришлось на конец месяца, когда экспортеры завершают уплату налогов в бюджет.



При этом на фоне предшествующего ослабления рубля они могли откладывать такие действия до последнего.



К концу следующего месяца эксперты ждут повторения игры на укрепление российской валюты.



В среду, 28 февраля, объем биржевых торгов юанем с поставкой "завтра" достиг рекордного значения с начала года, составив 232 млрд руб.



Более того, этот результат стал вторым за всю историю биржевых торгов китайской валютой.



Выше объем торгов был лишь 7 июля 2023 года - 239,6 млрд руб.



Примечательно, что высокая активность наблюдалась на протяжении всего торгового дня, даже в последний час торговой сессии, когда обычно происходило значительное снижение активности, она осталась на уровне предыдущих периодов - около 25 млрд руб., лишь на четверть ниже пиковых значений в середине дня....



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https://www.kommersant.ru/doc/6535285