Запад готов поджечь Армению, чтобы сделать из нее "Украину для Ирана"

13:03 29.02.2024 Для чего Ереван выбрал самоубийственный путь новой эскалации?



Дмитрий Родионов

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Александр Перенджиев

Михаил Нейжмаков



Греция поддерживает ориентацию Армении на Запад и строительство в стране "новой либеральной демократии", заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном. Мицотакис отметил, что "прекрасные отношения" между Грецией и Арменией длятся уже несколько столетий.



"Они могут стать еще более продуктивными перед лицом общих проблем, с которыми мы сталкиваемся, особенно сейчас, когда Армения при содействии Европейского союза обретает стабильные и прозрачные структуры, что позволит ей привлечь инвестиции", - сказал он.



Можно ли говорить о том, что переориентация Армении на Запад уже неизбежна? И кому там интересна Армения, кроме Франции и Греции, для которых она разве что инструмент сдерживания Турции и ослабления России?



- Греция и Армения контактируют довольно активно и одним из мотивов для этого действительно является заинтересованность в сдерживании Турции, - отмечает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- При этом такое взаимодействие проходит и на уровне оборонных ведомств. Например, в декабре 2023 года в Ереване проходили оборонные консультации Армения-Греция-Кипр. Тем не менее, в случае вооруженной эскалации, например, между Баку и Ереваном прямого военного вмешательства Греции все же ожидать не стоит. Скорее, Греция в такой ситуации может оказать дипломатическую поддержку Еревану на международных площадках.



"СП": Кто реально из стран Запада может как-то влезть в случае нового конфликта?



- Опять же, прямого военного вмешательства западных держав в случае такого конфликта ожидать не стоит. Активное дипломатическое давление на Баку, безусловно, в таком случае будет оказывать Франция. Позиция США будет зависеть от ситуации. В конце 2023 - начале 2024 года Вашингтон был ориентирован скорее на сдерживание Баку (прежде всего, чтобы напомнить Азербайджану, что с США нужно считаться).



Но реальная интенсивность давления США на Азербайджан будет определяться конкретной обстановкой. Например, на решающих этапах американской президентской кампании (то есть, примерно с июля до ноября 2024 года) внимание Белого дома, с большой вероятностью, будет отвлечено на другие регионы мира, которые в большей степени находятся в центре политической повестки внутри США.



Среди прочего, среди западных держав отметим интерес к сотрудничеству с Арменией со стороны Канады. Как известно, действующий премьер Канады Джастин Трюдо стал первым главой правительства этой страны, посетившим Армению, и именно при нем в Ереване открывается канадское посольство. Стимулом для такой линии правительства Канады становится поддержка либеральных преобразований в Армении.



Показательно, что Джастин Трюдо посещал Ереван в октябре 2018 года, когда Никол Пашинян был еще в статусе и.о. премьера и находился в напряженных отношениях со старым составом парламента Армении, избранного еще при Серже Саргсяне. Кроме того, в Оттаве, конечно, знают о трениях между Ереваном и Москвой.



Учитывая, что и у самой Канады отношения с Россией сложные, для команды Джастина Трюдо это вполне может быть дополнительным аргументом, чтобы поддержать проводящее такую линию правительство Никола Пашиняна, в каких-то случаях - и в конфликтах с третьими странами. Но опять же, в случае конфликта Баку-Ереван речь может идти именно о дипломатической поддержке последнего.



"СП": А Турция и Иран в любом случае окажутся вовлечены?



- Турция в случае конфликта окажет многостороннюю помощь Баку - от дипломатической поддержки до поставок вооружений, но, скорее всего, без открытого военного вмешательства в конфликт. Что не отменяет вероятности присутствия в Азербайджане турецких военных специалистов в период такого конфликта.



Иран, как известно, неоднократно посылал сигналы, что выступает против изменения границ в регионе. Например, в начале января 2024 года официальный представитель МИД Ирана Насер Канани отмечал, что "развитие торгового и транзитного сотрудничества не может быть оправданием геополитических изменений в регионе и нарушения принципов национального суверенитета и территориальной целостности различных стран".



Правда, не будем забывать, что внимание Тегерана сейчас, во многом, отвлечено на другие регионы, где затронуты его интересы (например, в рамках кризиса вокруг Газы и ситуации в Красном море).



В целом же прямого военного вмешательства Ирана в военный конфликт в регионе ожидать не стоит. А интенсивность давления со стороны Тегерана, например, на Баку будет зависеть от ситуации. От простого дипломатического давления до проведения военных учений в зоне досягаемости границ.



"СП": А что Россия? Заморозка Арменией членства в ОДКБ освобождает Москву от обязательств? Может, Ереван специально ищет повод для разрыва с Москвой?



- Можно отметить, что Ереван из ОДКБ официально не выходил. Но, естественно, прямое военное вмешательство России в такой конфликт крайне маловероятно.



Маловероятно, что Ереван в ближайшее время пойдет на кардинальный разрыв с Москвой. Среди прочего, вряд ли Ереван считает гарантии со стороны западных игроков достаточными.



Можно вспомнить, например, как в своем интервью для "Politico Europe" в сентябре 2023 года Никол Пашинян отмечал по поводу отношений с США и ЕС: "Не могу сказать, что получаемая нами помощь и поддержка достаточны для обслуживания наших проблем и повестки".



"СП": Зачем в Ереван едет Зеленский? Ни в Грузию или Азербайджан, которые не являются союзниками России, а в Армению. Что это означает для самого Зеленского и для Пашиняна?



- Для Владимира Зеленского это, скорее, демонстративный жест, который должен продемонстрировать (в том числе, аудитории внутри Украины), что Киев готов вести активную работу в зоне интересов России. Стоит отметить, что ранее Киев более плотно взаимодействовал с Баку, чем с Ереваном.



- В отношениях между официальными Афинами и Ереваном действительно важную роль играет турецкий фактор, - уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.



- Например, совсем недавно, практически перед пандемией 2020 года, были случаи эскалации конфликта между Францией и Грецией с одной стороны и Турцией - с другой стороны. И хотя речь идет исключительно о государствах-членах НАТО, конфликт в западных СМИ преподносился как противостояние Евросоюза и Турции.



Поэтому не случайно Пашинян после Парижа прибыл с визитом в Афины. Здесь просматривается уже сценарий военного противостояния Турции и Азербайджану со стороны Греции и Франции, но руками армян. Здесь так и хочется спросить: ничего не напоминает?



Предполагаю, что у Запада в целом свои виды на Армению. Ведь НАТО давно пытается создать свои базы вблизи Ирана. Однако Азербайджан, который, казалось бы, сотрудничает с НАТО и крепко дружит с Турцией - членом Альянса, те не менее отказался от размещения на своей территории американских баз. То есть существует западный сценарий по созданию в Армении антииранской военной инфраструктуры.



Поэтому идет попытка оторвать официальный Ереван от Москвы и переориентировать его сначала против Москвы, затем против официального Тегерана.



Во всех сценариях армянам будет отведена роль штурмового мяса, которое будет всячески просить оружия и боеприпасов. Как говорится ничего нового, только появляются еще новые действующие лица.



Полагаю, что данный западный сценарий вынудит нас идти на дальнейшее сближение с Турцией, Азербайджаном и Ираном. А в дальнейшей перспективе с Пакистаном. Турция просится в БРИКС, с Азербайджаном у нас Договор о стратегическом партнерстве.



Придется действовать в рамках этих институтов и далее их развивать. Но это только после того, как официальный Ереван официально выйдет из ОДКБ или будет принято решение об исключении в связи с его нарастающей антироссийской позицией и враждебного настроя по отношению к ОДКБ.



"СП": Как понимать визит Зеленского в Ереван? Зачем Пашинян его позвал? Оппозиционный депутат Манукян считает, что визит Зеленского в Армению пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против России и ценой Армении. Можно ли с этим согласиться?



- В любом случае Армения не граничит с Россией. Поэтому ее трудно переделать в классическую "Анти-Россию". Поэтому, если говорить о втором фронте Запада, то это против Ирана. Здесь я отмечу одно общее между нынешними Украиной и Арменией. В обоих странах героизируют гитлеровских, фашистских приспешников. В Киеве - Бандеру, в Ереване - Нжде.



"СП": По-вашему, Пашинян мечется или целенаправленно ведет страну на Запад, а значит, к фактической гибели? Может ли Армения выжить без России, став прозападной? Или этим быстро воспользуются Баку и Анкара?



- Здесь проблемы исторические. При этом речь идет о знании подлинной истории. В 19 веке русская армия выгнала турок из Эриванского ханства и предложила армянам, как христианскому народу, проживающему в Османской и Персидской империях, заселить территорию этого ханства.



То есть, Армения создавалась как антиосманский и антиперсидский проект. В нынешних условиях этот проект для современной России полностью утратил свое значение. Однако Запад решил его снова восстановить и "модернизировать", как антииранский проект, одновременно антитурецкий и антиазербайджанский.



И также, как на Украине, в Армении хотят героизировать приспешников фашизма и проповедовать их ценности. В которые также будет входить и ненависть к русским и всей русской культуре. Полагаю, что именно такой и готовится сценарий со стороны США и всего коллективного Запада. И, как всегда, под вывеской "защиты демократии и борьбы с тоталитаризмом". Источник - СвободнаяПресса

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