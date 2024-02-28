Как поделили воду страны Центральной Азии? - Сайфиддин Караев

13:09 29.02.2024

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Трансграничные реки уже не могут давать желаемый объем воды из-за уменьшения их приточности.



Центральная Азия ежегодно использует для орошения более 60 млрд кубометров воды из бассейнов Амударьи и Сырдарьи. Этот в 6 раз больше, чем проектная емкость Нурекского водохранилища.



Однако в последние годы фактически используется примерно 70-80% от лимита водозабора. Дело в том, что трансграничные реки уже не могут давать желаемый объем воды из-за уменьшения их приточности.



Чем больше снега, тем лучше



Представители стран Центральной Азии в рамках Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) обычно два раза в году - весной и осенью - собираются, чтобы утвердить лимиты водозабора из бассейнов двух крупнейших рек региона – Амударьи и Сырдарьи.



В вегетационный период (летом) забирается для орошения около 56 млрд кубометров воды из Амударьи. Из них в межвегетационный период - с октября по апрель - приходится 15,7 млрд кубометров.



Общий объем лимита водозаборов из Сырдарьи в межвегетационный период 2023-2024 годов составляет 4,24 млрд кубометров.



Страны ЦА еще раз будут уточнять лимиты и вносить соответствующие коррективы с учетом текущей водохозяйственной ситуации на очередном 86-м заседании МКВК, которое состоится в Казахстане в ближайшие месяцы.



Все зависит от того, какой объем воды поступит в трансграничные реки. Текущая зима в регионе была неоднозначной, если в ее начале стояла теплая погода, то конец февраля выдался дождливым и снежным. Это положительно сказывается на снежный покров в горах, летом реки наполнят водохранилища, а те дадут воду для орошения полей.



Поэтому, как говорят специалисты, наступающий аграрный сезон должен пройти без больших проблем.



Как использовали воду в прошлом году?



В прошлом году был утвержден общий лимит водозабора из бассейнов двух рек – Амударьи и Сырдарьи в объеме 51 млрд 572,6 млн кубометров воды для орошения. Из них объем водозабора из Амударьи должен был составить 39 млрд 677,6 млн кубометров, а из Сырдарьи - 11 млрд 895 млн кубометров.



Но фактически страны Центральной Азии в 2023 году использовали 42 млрд 997,1 млн кубометров или 83,37% от лимита. Водозабор из Амударьи составил 33,2 млрд, из Сырдарьи – 9,807 млрд кубометров.



Дело тут вовсе не в экономии.



Фактическая водность за вегетационный период 2023 года по бассейну реки Амударья составила 93,1 % от нормы. Но если в апреле-мае она была в пределах 68-86 % от нормы, то начиная со второй декады июня она повысилась до 115% выше нормы.



Это позволило накопить к концу сезона запланированный объем воды в водохранилищах, однако отрицательно сказалось на обеспечении водой стран нижнего течения в начале вегетации. воды



Во 2-й декаде февраля сток Амударьи составил 722 млн кубометров, что меньше прогноза на 50 млн кубометров. Приток к Нурекскому водохранилищу был меньше прогноза на 24 кубометров, соответственно уменьшился и попуск из водохранилища.



За этот период объем воды в Нуреке составил 7,1 млрд кубометров, что на более 3 млрд кубометров меньше того объема, который может вместить этот водоем.



Воду Амударьинского бассейна Таджикистан использовал на 97,5% от своего лимита (6 млрд 781,9 млн кубометров от 6,95 млрд)

Туркменистан - 90,1% (13 млрд 969 млн от 15,5 млрд)

Узбекистан - 72,2% (12,4 млрд от 16 млрд)



Фактическая приточность Сырдарьи была меньше на 20-23% от нормы.



Воду из этого бассейна Таджикистан использовал на 75,38% (лимит - 1,9 млрд кубометров, по факту – 1436 млн)



Казахстан - 80,43% (лимит – 920 млн кубометров, по факту – 704 млн)

Кыргызстан - 69,63% (лимит – 270 млн кубометров, по факту – 188 млн)

Узбекистан – 85% (8,8 млрд кубометров, по факту – 7,48 млрд)



В ноябре 2023 года в Ташкенте на 85-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии стран ЦА согласовали лимиты по водозабору в межвегетационный сезон в 2023–2024 годах.



Согласно лимитам водозаборов на межвегетацию (с 1 октября 2023 года по 1 апреля 2024 года) из Амударьи должен был получить:



Таджикистан - 2,87 млрд кубометров

Туркменистан – 6,5 млрд кубометров

Узбекистан – около 6 млрд кубометров



И из Сырдарьи:



Таджикистан - 365 млн кубометров воды

Казахстан - 487 млн кубометров воды

Кыргызстан - 47 млн кубометров воды

Узбекистан – 3,3 млрд кубометров воды



Вода теряется впустую



По данным профессора Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана Яраша Пулатова, колебания в величине речных стоков Таджикистана по отдельным сезонам и годам различны - отклонения могут быть меньше и больше от средних величин.



Водность рек зависит от множества факторов и одними из основных являются повышение температуры, скорость таяния ледников, выпадение осадок и другие.



Между тем население региона увеличивается быстрыми темпами и достигло уже 80 миллионов в 2023 году, а с учетом Афганистана, который требует свою долю воды из бассейна Амударьи, – до 120 миллионов.



По открытым данным, площадь орошаемых земель в регионе увеличилась с 2,2 миллиона гектаров в начала XX века до 10,5 миллионов на сегодняшний день. Если прибавить сюда площадь орошаемых земель Афганистана, то этот показатель вырастет до 14 млн га.



Несмотря на принимаемые меры, нерациональное использование воды в сельском хозяйстве остается одной из главных проблем. Вода, забираемая из бассейнов Амударьи и Сырдарьи, согласно лимиту, используется всего на 40%, а 60% теряется впустую.



При этом при очередном распределении воды для орошения нужно учесть и новый фактор – Афганистан строит канал Куштепа, который будет забирать из Амударьи, по некоторым данным, 10 млрд кубометров воды, что усугубит и без того тяжелое положение с орошением в странах низовья - Узбекистана и Туркменистана.