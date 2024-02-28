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|Суды трех штатов США (Иллинойса, Колорадо и Мэна) запретили Трампу участвовать в праймериз
16:05 29.02.2024
Третий штат США запретил Трампу баллотироваться
Суд в Иллинойсе запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в республиканских праймериз, чтобы баллотироваться в президенты в этом штате. Ранее аналогичное решение приняли в Колорадо и Мэне из-за обвинений Трампу по делу о штурме Капитолия.
Окружной суд Иллинойса поручил исключить бывшего президента Дональда Трампа из избирательного бюллетеня на предварительных выборах среди республиканцев (праймериз) 19 марта, сообщает CNN.
Такое "неожиданное" решение суд принял на основании 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает занимать государственные посты участникам мятежа, отмечает телеканал. Иск к экс-президенту подала группа избирателей совместно с адвокатской организацией Free Speech For People.
Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано командой Трампа.
Иллинойс стал третьим штатом США, в которых суды запретили Трампу участвовать в праймериз Республиканской партии. Ранее решения на аналогичных основаниях приняли суды штатов Колорадо и Мэн.
Трамп подал апелляцию в Верховный суд на его недопуск к праймериз в Колорадо, первые слушания прошли вначале февраля. По их итогам эксперты полагают, что суд склоняется на сторону экс-президента и может принять решение в его пользу. Если это произойдет, то запреты в других штатах также должны быть отменены.
Также Верховный суд согласился провести слушания 22 апреля об иммунитете Трампа от судебного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года. До этого два нижестоящих суда вынесли постановления не в его пользу.
Третью часть 14-й поправки приняли в 1868 году, чтобы не допустить во власть бывших чиновников Конфедерации после Гражданской войны в США. Она редко использовалась в современные времена. Первым в отношении кандидата в президенты ее задействовал суд в Колорадо. Суд посчитал, что Трамп после выборов в 2020 году пытался отменить их результаты и подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года. Политик эти обвинения отвергает.
В отношении Трампа, вновь претендующего на пост президента США, на сегодня открыты как минимум четыре отдельных уголовных дела, связанных с его бизнесом и политической карьерой. Речь идет о попытке отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии, о штурме Капитолия в январе 2021 года, о незаконном обращении с секретными документами и о незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.
Ранее суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и наложил на него штраф в 355 млн долларов. Его признали виновным в фальсификации финансовой отчетности своего холдинга Trump Organization для получения более выгодных банковских кредитов.