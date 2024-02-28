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Пустые слова. Ядерную инициативу Пекина вряд ли поддержат, - В.Скосырев
16:09 29.02.2024

28.02.2024
Китай призвал державы не применять оружие массового уничтожения первыми
Владимир Скосырев

Государства с самыми большими ядерными арсеналами должны провести переговоры о договоре по неприменению ядерного оружия первыми друг против друга или заявить об этом. С таким призывом выступил Сунь Сяобо, директор департамента МИД КНР, на Конференции ООН по разоружению в Женеве. Он сказал также, что нужно создать легальный инструмент, который защитит неядерные страны от ядерного оружия. Пока только Китай и Индия придерживаются принципа не применять его первыми. Но эксперты говорят, что почин Китая – это не больше, чем благие намерения или пропагандистский ход.

Как передало агентство Reuters, Сунь призвал ядерные страны выполнить "свои главные обязательства" по разоружению. Он выступил на Конференции ООН по разоружению в Женеве.

В его инициативе содержится также призыв к универсальному, не дискриминационному ядерному нераспространению, установлению контроля над биологическим и химическим оружием.

Представитель Китая также упрекнул страны с самой большой военной мощью в том, что они неоднократно "нарушают договоры ради сохранения своего абсолютного превосходства".

Пока что только Китай и Индия официально придерживаются курса неприменения первыми ядерного оружия. А страны с самыми крупными ядерными арсеналами – это Россия и США.

Пекин выдвинул свою инициативу в Женеве в очень чувствительный момент. Во-первых, замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун посетил Москву и сказал, что Китай и Россия должны укрепить координацию действий ради сохранения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во-вторых, китайский МИД объявил, что специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в марте побывает в России, Украине и ряде европейских стран. Он, как передал ТАСС, со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса.

Очевидно, резкая активизация китайской дипломатии кому-то пришлась не по нутру. Во всяком случае, Тhe Financial Times опубликовала утечку российских военных документов, которые раскрывают учебные сценарии на случай иностранного вторжения в Россию. Секретные документы 2008–2014 годов показывают "порог", когда Россия может применить тактическое ядерное оружие. Добыча состоит из 29 российских военных файлов.

Они, собственно, описывают сценарии, когда кто-то вторгнется на российскую территорию. Триггером к применению ядерного оружия Москвой может послужить уничтожение врагом 20% российских подлодок, оснащенных баллистическими ракетами. "Документы" описывают и вариант, когда "агрессором" был бы даже Китай. Эксперты британской газеты поясняют, что российское тактическое ядерное оружие, которое может быть размещено на ракетах наземного и морского базирования или на самолетах, предназначено для ограниченного применения в Европе или Азии. А на США нацелены более мощные стратегические виды оружия.

В беседе с "НГ" академик РАН Алексей Арбатов отметил: "Китай повторил свою давнюю идею. В целом это благородный почин. Но он имеет явный пропагандистский флер. Не совпадает с существующими практиками, стратегическими воззрениями. Как, например, проверить отказ от применения ядерного оружия первым? Над этим думают уже 30 лет. Так никто и не придумал. Единственный способ – очень глубокое сокращение ядерного оружия и постановка его под международный контроль. Ясно, что сам Китай на это не пойдет. Китай, как ни странно, может поддержать только его главный соперник, а именно Индия. Все остальные страны допускают в той или иной мере применение ядерного оружия первыми. Из разных соображений, но прежде всего чтобы обеспечить защиту от неядерных угроз от противника, превосходящего в обычных вооружениях, от угроз, исходящих от неядерного оружия.

Что касается гарантий неядерным странам, то это тоже нереально. Вопрос долго обсуждается. Сейчас гарантии неядерным странам включают длинный список исключений. Ядерные государства говорят: да, применять ядерное оружие не будем, кроме как… И дальше идут 10 пунктов. Поэтому предложение Китая сделать это безоговорочно не очень реализуемо".

По поводу публикаций российских секретных документов академик выразил сомнение в их подлинности. Но в 1960-х годах советско-китайские отношения обострились настолько, что Москва действительно рассматривала возможность применения ядерного оружия. И Пекин тоже обдумывал использование своего ядерного арсенала, заключил Арбатов.

Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, охарактеризовал позицию Китая так: "Под крупными ядерными державами Китай скорее всего имеет в виду США и Россию. В то же время позиция Китая состоит в том, что он не будет вести переговоры о собственном ядерном оружии и не будет заявлять официально, сколько у него ядерных боеголовок, до тех пор, пока Россия и США не сократят значительно свои арсеналы".

В отчете Пентагона Конгрессу от октября прошлого года указывалось, что Китай быстро наращивает свой арсенал и к 2035 году вчетверо увеличит число боеголовок, доведя их количество до 1,5 тыс.

Источник - НГ
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