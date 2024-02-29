|16:53 Рахмон поменял командование Нацгвардией Таджикистана
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13:09 Как поделили воду страны Центральной Азии? - Сайфиддин Караев
13:03 Запад готов поджечь Армению, чтобы сделать из нее "Украину для Ирана"
13:00 Для юаня настало светлое "завтра"
12:35 Западная культура против русской цивилизации, - Р.Ищенко
11:56 Послание Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция
11:04 Тернистый путь домой. Как рос-бюрократия воюет с соотечественниками, - В.Лекомцев
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10:28 Хуситы ведут себя неэкологично. Действия йеменских повстанцев поставили Красное море на грань катастрофы
09:52 "План Юнга": вторая фаза подготовки Германии к мировой войне, - В.Катасонов
09:39 КазМИД ответил Шойгу: О чем он говорит?
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07:53 США: военные контракты и коррупция, - Вл.Овчинский
07:49 Скрытые угрозы информационной безопасности Кыргызстана исходят от США, - Анвар Ажиев
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01:01 Альтернатива для Америки, - профессор Р.Берман
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|Рахмон поменял командование Нацгвардией Таджикистана
16:53 29.02.2024
Указы Президента Республики Таджикистан
Февраль 29, 2024 14:31
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении и освобождении судей
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
1. Освободить Абдуллозода Зебонисо Файзулло от должности председателя экономического суда города Душанбе,
Аминзода Сайдабону Рустам от должности судьи экономического суда города Душанбе,
Саидзода Зулфию Саид от должности судьи экономического суда города Душанбе в связи с переходом на другую работу.
2. Назначить Комили Файзали председателем экономического суда города Душанбе,
Саидзода Зулфию Саид судьей экономического суда Хатлонской области.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№763
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении гвардии генерал-майора Ализода Дж.Дж.
от должности начальника Главного штаба – первого заместителя Командующего Национальной гвардией Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить гвардии генерал-майора Ализода Джонибека Джурабека от должности начальника Главного штаба – первого заместителя Командующего Национальной гвардией Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№764
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении генерал-майора Каримзода З.М. от
должности заместителя командующего Национальной гвардией
Республики Таджикистан по тылу
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить генерал-майора Каримзода Зайниддина Махмадали от должности заместителя командующего Национальной гвардией Республики Таджикистан по тылу в связи с уходом на пенсию.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№765
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении гвардии полковника Одиназода А.А. от
должности заместителя командующего Национальной гвардией
Республики Таджикистан по боевой и специальной подготовке
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить гвардии полковника Одиназода Аъзама Ахтама от должности заместителя командующего Национальной гвардией Республики Таджикистан по боевой и специальной подготовке в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№766
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении гвардии полковника Бобозода Л.Н.
от должности начальника управления вооружения и военной
техники Национальной гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить гвардии полковника Бобозода Лутфулло Нусратулло от должности начальника управления вооружения и военной техники Национальной гвардии Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№767
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении гвардии подполковника Абдурахимова Ш.Х.
от должности начальника управления тыла Национальной
гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить гвардии подполковника Абдурахимова Шермада Холмадовича от должности начальника управления тыла Национальной гвардии Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№768
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении гвардии подполковника Ахмадзода С.Т.
от должности начальника управления комендантской службы Национальной гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить гвардии подполковника Ахмадзода Сафарали Талбака от должности начальника управления комендантской службы Национальной гвардии Республики Таджикистан в связи с уходом на пенсию.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№769
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении гвардии полковника Зарифбекова Г.О. от должности
начальника управления кадров и военного образования
Национальной гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить гвардии полковника Зарифбекова Гулбека Ошурбековича от должности начальника управления кадров и военного образования Национальной гвардии Республики Таджикистан в связи с уходом на пенсию.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№770
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении гвардии полковника Курбонзода Т.Н. от
должности начальника оперативного управления Главного штаба Национальной гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить гвардии полковника Курбонзода Тоджиддина Назара от должности начальника оперативного управления Главного штаба Национальной гвардии Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№771
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении гвардии полковника Хакимзода С.Д.
от должности командира специальной комендантской бригады Национальной гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить гвардии полковника Хакимзода Сайдали Дости от должности командира специальной комендантской бригады Национальной гвардии Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№772
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении гвардии полковника Эмомзода А.М.
от должности начальника управления боевой подготовки Командования Национальной гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить гвардии полковника Эмомзода Амирали Муротали от должности начальника управления боевой подготовки Командования Национальной гвардии Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№773
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении полковника Азаматзода Б.В. начальником
Главного штаба – первым заместителем Командующего
Национальной гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить полковника Азаматзода Баҳриддина Вайсиддина начальником Главного штаба – первым заместителем Командующего Национальной гвардии Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№774
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении гвардии полковника Давлатзода Т.Х.
заместителем командующего Национальной гвардией
Республики Таджикистан по боевой и специальной подготовке
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить гвардии полковника Давлатзода Талбидаги Халифа заместителем командующего Национальной гвардией Республики Таджикистан по боевой и специальной подготовке.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№775
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении гвардии полковника Бобозода Л.Н.
заместителем командующего Национальной гвардией
Республики Таджикистан по тылу
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить гвардии полковника Бобозода Лутфулло Нусратулло заместителем командующего Национальной гвардией Республики Таджикистан по тылу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№776
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении гвардии полковника Носирзода Д.Р.
начальником управления вооружения и военной техники
Национальной гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить гвардии полковника Носирзода Диловара Рахмона начальником управления вооружения и военной техники Национальной гвардии Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№777
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении гвардии полковника Одиназода А.А. первым
заместителем начальника Главного штаба Национальной
гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить гвардии полковника Одиназода Аъзама Ахтама первым заместителем начальника Главного штаба Национальной гвардии Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№778
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении гвардии полковника Изатзода М.Н.
начальником оперативного управления Главного штаба
Национальной гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить гвардии полковника Изатзода Мухаммада Назримада начальником оперативного управления Главного штаба Национальной гвардии Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№779
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении гвардии полковника Нозанинзода А.Б.
начальником управления тыла Национальной
гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить гвардии полковника Нозанинзода Асадулло Бодома начальником управления тыла Национальной гвардии Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№780
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении гвардии подполковника Самизода Д.Х.
начальником финансового управления Командования
Национальной гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить гвардии подполковника Самизода Дилшода Хурсанда начальником финансового управления Командования Национальной гвардии Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№781
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении гвардии полковника Курбонзода Т.Н.
начальником управления комендантской службы Главного штаба Национальной гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить гвардии полковника Курбонзода Тоджиддина Назара начальником управления комендантской службы Главного штаба Национальной гвардии Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№782
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении гвардии подполковника Махмадализода Х.И.
командиром специальной комендантской бригады Национальной гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить гвардии подполковника Махмадализода Хасана Ибода командиром специальной комендантской бригады Национальной гвардии Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№783
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении гвардии полковника Эмомзода А.М.
начальником управления кадров и военного образования
Национальной гвардии Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить гвардии полковника Эмомзода Амирали Муротали начальником управления кадров и военного образования Национальной гвардии Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№784
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Зоирзода И.О. от должности
заместителя Генерального прокурора – Главного
военного прокурора Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Зоирзода Икрома Оймахмада от должности заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№785
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Рофизода М.Х. от
должности заместителя Генерального прокурора
Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Рофизода Мирзоамона Хамдама от должности заместителя Генерального прокурора Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№786
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Талбакзода Д.С. от
должности заместителя Генерального прокурора
Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Талбакзода Дилшода Саида от должности заместителя Генерального прокурора Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№787
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Каримзода У.Р.
первым заместителем Генерального прокурора
Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Каримзода Умеда Рахматшо первым заместителем Генерального прокурора Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№788
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Вохидзода Х.С. заместителем
Генерального прокурора – Главного военного прокурора
Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Вохидзода Хабибулло Сайдулло заместителем Генерального прокурора - Главного военного прокурора Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№789
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Азимзода С.Б. заместителем
Генерального прокурора Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Азимзода Сарвара Бозора заместителем Генерального прокурора Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
29 февраля 2024 года
№790