|Мирзиеев лично открыл новый мост через Амударью
19:17 29.02.2024
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия нового моста (фото)
Президент Шавкат Мирзиеев 29 февраля прибыл в Хорезмскую область.
Глава нашего государства сначала посетил Амударьинский район Республики Каракалпакстан, где принял участие в церемонии открытия нового моста.
Это стратегически важное сооружение имеет большое экономическое и социальное значение. Президент инициировал проект 13 декабря 2020 года на встрече с активом Хорезмской области. За прошедшее с тех пор время была проделана масштабная строительная работа. Глава государства дважды приезжал осматривать строительство моста.
Сегодня состоялась торжественная церемония открытия нового моста с участием представителей старшего поколения Каракалпакстана и Хорезмской области.
Президент сначала оценил качество моста, проехав по нему на поезде и автомобиле, затем провел встречу с представителями общественности, на которой подчеркнул огромное значение объекта для региона и его жителей.
– Развитие Приаралья, в частности Республики Каракалпакстан, прежде всего смягчение последствий экологического кризиса и создание благоприятных условий для населения, проживающего в сложных условиях, является одной из основных целей стратегии развития Нового Узбекистана. Как я говорил ранее, судьба Каракалпакстана – это судьба Узбекистана, счастье и благополучие народа Каракалпакстана – это счастье и благополучие всего народа Узбекистана. Сегодня мы делаем еще один важный шаг на этом пути, – сказал Шавкат Мирзиеев.
Мост возведен в одном из самых отдаленных районов нашей страны. До сих пор люди пользовались старым понтонным мостом, установленным здесь в пятидесятые годы прошлого века. Каждую весну, когда таял лед и уровень воды в реке повышался, передвижение по мосту серьезно усложнялось, что создавало немало трудностей для жителей по обеим берегам реки.
Например, жителям Амударьинского района, чтобы добраться на автомобиле в Нукус, приходилось ехать через Ургенч и Беруни, преодолевая дополнительно 180 километров. На поезде путь лежал через мост в Хазораспе, что на востоке Хорезма.
Благодаря новому мосту эти трудности исчезнут, и расстояния сократятся. Он обеспечит ближайший автомобильный и железнодорожный проезд между Каракалпакстаном и Хорезмом.
Длина моста составляет 423 метра. Вместе с ним была построена железная дорога длиной 85 километров, соединяющая станции Шават и Караузяк, а также три вокзала.
Благодаря этому пропускная способность дороги увеличилась в четыре раза, и в течение суток по ней может проезжать 12 тысяч автомобилей. Это позволит сэкономить два часа времени для 48 тысяч пассажиров и обеспечить безопасное пересечение реки.
Мост способен пропускать до 24 пар поездов в обе стороны, что сократит железнодорожное расстояние на 180 километров и время доставки грузов до 6 часов. Это позволит удвоить годовой объем перевозки грузов и снизить стоимость перевозки в два раза. Откроются новые железнодорожные направления в Казахстан и Россию.
К тому же, благодаря перевозке камня из карьеров Караузякского района поездами, а не грузовым транспортом, улучшится сохранность автомобильных дорог, обслуживающих 4 миллиона жителей и туристов в регионе Приаралья. Это принесет большую пользу как населению, так и предпринимателям и туристам.
– Этот величественный мост, который мы вместе построили, значит намного больше, чем просто еще один инфраструктурный объект. Этот мост прежде всего является мостом крепкого доверия и дружбы, единства и сотрудничества между узбекским и каракалпакским народами. Это путь к Новому Узбекистану и Новому Каракалпакстану, путь к развитию и процветанию. Поздравляю всех нас с этим историческим днем, когда сбываются мечты тысяч наших соотечественников, живущих на обоих берегах этой великой реки, – сказал Президент.
Глава государства выразил благодарность мастерам-строителям, проектировщикам и инженерам, всем, кто внес вклад в постройку моста, за самоотверженный труд в тяжелых климатических условиях. Подчеркнуто, что работа по созданию удобств для населения продолжится.
В частности, в этом году линия "Бухара – Ургенч - Хива", а начиная со следующего года линия "Мискин - Нукус" будут электрифицированы. В результате будет запущено движение скоростных поездов в Хиву и Нукус, что облегчит местным жителям поездки в другие города страны. Благодаря этим проектам вдвое сократятся транспортные расходы, пассажиропоток увеличится на 30 процентов.
В целом, такие крупные проекты способствуют росту экономического потенциала Каракалпакстана и Хорезма, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, увеличению доходов населения.
Выступившие на церемонии поздравили всех с этим историческим событием в жизни нашей страны и выразили благодарность главе государства за внимание к развитию Приаралья.