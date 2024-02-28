Мирзиеев лично открыл новый мост через Амударью

19:17 29.02.2024

Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия нового моста (фото)



Президент Шавкат Мирзиеев 29 февраля прибыл в Хорезмскую область.



Глава нашего государства сначала посетил Амударьинский район Республики Каракалпакстан, где принял участие в церемонии открытия нового моста.



