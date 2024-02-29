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Четверг, 29.02.2024
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Среда, 28.02.2024
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Военный переворот в Чаде не сложился. Генерал Итно арестован, Яя Дилло - застрелили при арестее
21:02 29.02.2024

29.02.2024

Власть в Чаде попробовали поменять по-семейному

Племянника президента заподозрили в намерении продолжить серию переворотов в странах Сахеля
Геннадий Петров

Чад – одна из беднейших стран Африки, где власть не раз менялась насильственным путем.
В Чаде предпринята попытка государственного переворота, закончившаяся неудачей. Во всяком случае, такая трактовка кровавых событий в столице страны, Нджамене, напрашивается, если судить по заявлениям представителей власти этой африканской страны. Попытку свержения временного лидера Чада Махамата Деби предпринял его племянник Яя Дилло Джеру. Случилось это на следующий день после назначения даты президентских выборов и вскоре после того, как Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) сняло большую часть санкций против Мали, Нигера и Гвинеи – государств, где в 2020–2023 годах произошла серия военных переворотов.

В ходе брифинга, состоявшегося 29 февраля, прокурор страны Умар Махамат Кеделае сообщил об аресте 26 человек и гибели при задержании лидера Социалистической партии без границ (СПГ) Яя Дилло Джеру. Последний был убит в партийной штаб-квартире. Она располагается в доме генерала Сале Деби Итно – дяди Махамата Деби. Сам генерал арестован. Ему и остальным взятым под стражу инкриминируется нападение на ряд правительственных зданий, в том числе на Агентство национальной безопасности, спецслужбу страны, которое произошло в ночь с 27 на 28 февраля. Есть погибшие. Прокурор заявил, что пытались убить и его. Власти заявляют, что нападение стало ответом на арест активиста СПГ, который подозревается в покушении на главу Верховного суда.

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Тропической Африки Института Африки РАН Наталья Виноградова сказав "НГ", что какие-либо выводы делать рано, так как имеется слишком мало информации, вместе с тем осторожно предположила: события 28 февраля могут быть использованы военными, чтобы продлить свою власть.

Махамат Деби – главнокомандующий войсками страны и сын президента Идриса Деби, правившего страной 30 лет и убитого в апреле 2021 года мятежниками из этнической группы горане. Военные обещали, что останутся у власти только на переходный период. И вот 27 февраля была объявлена дата выборов президента: они состоятся 6 мая. Совпадение или нет то, что Яя Дилло Джеру, собиравшийся баллотироваться, решил действовать именно после этой даты? Это пока не ясно.

В СМИ пишут о серьезном напряжении в клане Итно, к которому относится действующий глава государства. Клан долгие годы входил в правящее в Чаде Патриотическое движение спасения. Но с приходом к власти Махамата Деби отдельные его представители перешли в ряды оппозиции, особо не скрывая, что у них с новым лидером свои счеты. Так, мать Сале Деби Итно убили военные в марте 2021 года.

Наверное, события в одной из самых бедных стран Африки не вызвали бы особого резонанса за рубежом, не будь контекста, в котором они произошли. ЭКОВАС совсем недавно почти полностью снял санкции с Гвинеи, а также двух стран "сахельской пятерки" – Мали и Нигера. Это было сделано по инициативе стоявшего у истоков организации бывшего президента Нигерии Якубу Говона. Он настаивал, что санкции необходимо снять по гуманитарным причинам. Нигер, например, в результате остался почти без электричества: электроэнергию он получал главным образом из Нигерии. Подлинной же причиной решения, по-видимому, стало то, что вдохновляемые Западом (особенно Францией) попытки наказать страны, где произошли перевороты, приводили к контрпродуктивным результатам. Ожидалось, что военные Мали и Нигера передадут власть гражданским и прекратят попытки сблизиться с Россией. Вместо этого они объявили о выходе из ЭКОВАС. Несколько месяцев назад Мали, Нигер и Буркина-Фасо образовали Альянс государств Сахеля, который позиционировался как оборонный и близкий к Москве. Правда, их реальная политика не очень согласуется с декларациями. Нигер, самый экономически значимый для США и их западных союзников член "сахельской пятерки" (в нее помимо этой страны входят Мали, Буркина-Фасо, Чад и Мавритания), не разорвал экономические связи с Западом, не национализировал урановую отрасль и даже не потребовал вывода американского вооруженного контингента.

На этом фоне любые намеки на возможность переворота в еще одной стране Сахеля вызывают беспокойство отнюдь не только у соседей страны. Конечно, пока никаких намеков на то, что за событиями в Чаде могут стоять внешние силы, нет. Но в Африке часто бывает, что смена внешнеполитического вектора страны происходит после переворота, когда новые власти начинают искать новых союзников, способных помочь решению экономических проблем.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709229720


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