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Путин приговорил старую "элитку" России. Время воров заканчивается?
00:07 01.03.2024

Путин назначил новую элиту России. Набиуллина в трауре
Елена Острякова. 29.02.2024

Президент РФ Владимир Путин назвал героев СВО подлинной элитой России.

Об этом он заявил сегодня, зачитывая обращение к Федеральному собранию, передает корреспондент "Полит Навигатора".

"Слово "элита" во многом себя дискредитировало. Настоящая элита России - это труженики и воины, а не та самопровозглашенная каста, которая не имеет никаких заслуг перед обществом, а просто набили себе карманы в 1990-е. Они – точно не элита. Подлинная, настоящая элита – те кто служит России, труженики и воины, делом доказавшие свою преданность России", – сказал Путин.

Он объявил, что для участников СВО в ближайшее время запустят кадровую программу "Время героев". Преподавателями будут чиновники, в том числе высокопоставленные. Кроме того, участники войны получат приоритет при поступлении на гражданские специальности в вузах и при продвижении по службе.

"Вот и определилось, кто у нас тут элита. Теперь официально", – констатировала в своем тг-канале главред RT Маргарита Симоньян.

"Время героев" – это просто потрясающее решение Путина. Казалось бы, а как его не могло бы быть после двух лет СВО. Но все-таки сомнения были у меня, а вдруг… а вдруг не будет того преображения России, не случится этого обновления, очищения, я бы даже сказал. Именно наши герои, которые доказали свою любовь к Родине на передовой, показали делом, а не на словах, свою решимость положить за нее жизнь, если потребуется, именно те, кто повели за собой людей в тяжелейший момент – это и есть настоящие лидеры России, ее будущее.

Они станут губернаторами, министрами, возглавят предприятия, будут ведущими специалистами на своих уже мирных направлениях… Они и есть новая, настоящая элита. И Президент это только что четко обозначил. В России наступает время героев", – порадовался военкор Дмитрий Зименкин.

Профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев отметил тех в зале, кому подходило определение "набили себе карманы в 1990-е".

"В конце Послания многие из элитки, в том числе, сидевшие в зале, нервно пытались сморгнуть и развидеть. Но почему-то не смаргивалось", – написал Евстафьев.

Многие отметили, что глава Банка России Эльвира Набиуллина пришла на мероприятие вся в черном и выглядела явно недовольной.

"Минфин и Центральный Банк были негативно отмечены президентом России в послании. Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина получили фразу от Владимира Путина: "ну, надо это уже делать, в конце концов", – заметил политический обозреватель и редактор ФедералПресс Андрей Гусий.

"Старую элиту Путин обязался разогнать. Лучше бы ей разогнаться самой по себе, и заранее. Не дожидаясь, когда герои вернутся с фронта и начнут ее утилизовывать принудительно. Ведь либералы и олигархи 90-х, читатели Новой газеты, слушатели Эхо Москвы и смотрители Дождя (эти и другие иностранные агенты запрещены в РФ), по сути, такие же русофобы, как и те, кого наши воины убивали на Украине", – считает философ Александр Дугин.

"Самое убедительное в выступлении Путина – элитой России будут герои СВО, а не те миллиардеры и миллионеры, которые набили себе карманы в 90е годы.

Это люди полностью поддержат. И для этого нужны работающие политические институты кадрового развития. Не хитрые изворотливые беспринципные приспособленцы, и умные и искренние патриоты так будут элитой России", – уверен политолог Сергей Марков.

Источник - politnavigator.net
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