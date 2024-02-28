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Ли Хуэйная дипломатия. Китай хочет помирить всех со всеми.., - В.Скосырев
00:21 01.03.2024

Поездка китайского дипломата напоминает хождение по канату

Ли Хуэй прощупает почву в России, Украине и Евросоюзе
Владимир Скосырев

Все статьи по теме "Специальная военная операция в Украине"
китайский дипломат, ли хуэй, челночная дипломатия, украина, рф, ес Китайский дипломат Ли Хуэй не раз принимал участие во встречах с ведущими политиками мира.
Спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй 3 марта посетит Москву. Как заявил МИД КНР, его задача – открыть дорогу к переговорам по Украине. Это второй раунд дипломатической миссии Ли. Первый состоялся в мае 2023 года. Тогда успеха достичь не удалось. Эксперты говорят: не исключено, что в Европе поняли: требовать односторонних уступок от России бесполезно.
В прошлом году китайский дипломат, который ранее 10 лет был послом КНР в РФ, следуя примеру госсекретаря США Генри Киссинджера, взял на себя роль челнока и посетил Москву, Киев, Варшаву, Париж, Берлин, Брюссель.

Тогда его миссия совпала с саммитом G7 в Хиросиме, который провозгласил курс на единый фронт против России и в поддержку Украины. К тому же в США арестовали китайца, заподозренного в шпионаже. А китайский суд приговорил бывшего жителя Гонконга, имевшего американский паспорт, к пожизненному заключению за шпионаж в пользу США. Словом, атмосфера в мире тогда не благоволила вояжу Ли Хуэя.

Это осознавали и в Пекине. Недаром пекинская газета China Daily сравнила Ли с Чжу Гэляном, героем старинного китайского романа "Троецарствие", полководцем и замечательным переговорщиком.

А что сулит новая челночная миссия, предпринимаемая Китаем? Гонконгская газета The South China Morning Post опросила экспертов как в КНР, так и в США. Прогнозы противоречивы, но общий вывод таков: время назрело для того, чтобы реализовать китайскую инициативу, направленную на прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

В прошлом году отсутствие позитивных результатов объяснялось тем, что у Китая не было достаточного влияния на стороны. Сейчас наступил поворотный момент. Недавние события, прежде всего неудачное украинское контрнаступление, открывают окно возможностей для того, чтобы Пекин сыграл роль посредника в мирном урегулировании.

К поездке Ли Хуэя приковано внимание не только в России и Украине. Новоизбранный президент Финляндии Александер Стубб призвал Китай сыграть значительную роль в мирных переговорах Киева с Москвой. Но, как говорит Чжан Синь, доцент Педагогического университета Восточного Китая, западные страны ждут от КНР того, что не соответствует ее интересам, в частности того, чтобы она осудила Россию. Но она этого не сделала. Вместо этого КНР предпочла сохранить тесные связи с соседом.

Китайский доцент напоминает, что еще накануне 24 февраля 2022 года Китай заявил, что в его партнерстве с Россией "нет границ". И дело тут не только в экономике и геополитике. У лидеров двух стран негативный подход к международным проблемам и ценностям, которых придерживается Запад.

Чэн Чэнь, профессор Университета Олбани (США), говорит, что Китай – это единственная крупная держава, которая может оказать существенный нажим на Россию. Ведь Пекин – это самый важный стратегический партнер Москвы, хотя формально и не союзник. Тем не менее Китай воздерживался от того, чтобы побуждать Россию делать уступки ради окончания конфликта с Украиной. Ведь Китай рассматривает отношения с Россией в контексте напряженности с Вашингтоном.

"Запад и Украина, безусловно, хотели бы, чтобы Китай сделал больше. Но он сделает это только тогда, когда почувствует, что это в его интересах", – утверждает профессор Чэн.

Она напоминает также, что по сравнению с прошлым годом тренд вокруг Украины изменился. Дело не только в неудаче ее контрнаступления, но и в том, что стала "усыхать" западная помощь Киеву. В то же время западные санкции не сокрушили экономику России. Все это дает возможность Китаю сыграть ведущую роль в политическом урегулировании конфликта в Украине.

В беседе с "НГ" Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметил: "В Киеве Ли Хуэй точно ничего не достигнет. Позиция Украины известна – биться до победного конца. Позиция членов Евросоюза неодинакова. Предсказывать итог миссии трудно. Скорее всего ему просто дали поручение – посмотреть, что в Европе творится".

Источник - НГ
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