 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто больше всех наворовал в Таджикистане?
00:23 01.03.2024

В 2023 году было выявлено 2212 коррупционных и экономических преступлений коррупционного характера.

Больше всего случаев коррупции в 2023 году было выявлено в органах исполнительной власти городов и районов страны, сообщил на пресс-конференции 16 февраля глава Агентства по борьбе с коррупцией Сулаймон Султонзода.

В целом выявлено 2212 коррупционных и экономических преступлений коррупционного характера.

Агентством в 2023 году по всем направлениям деятельности в пользу государства было восстановлено 345,4 млн сомони, из которых 251,2 млн приходится на госбюджет и 94,2 млн - на бюджет организаций и учреждений.

Чем дальше в лес, тем толще коррупционеры…

Международная организация Transparency International опубликовала отчет о ситуации с коррупцией в мире в 2023 году. В новом Индексе восприятии коррупции Таджикистан с 20 баллами занял 162-е место среди 180 стран мира.

Уровень восприятия коррупции в Таджикистане оказался идентичным с Афганистаном, у которого тоже 20 баллов: они делят 162-е место с такими странами, как Бурунди, Чад, Коморские острова, Конго, Мьянма и Судан.

Чуть выше находятся Кыргызстан и Россия, набравшие по 26 баллов и делящие 141-е место в мире.

Немного улучшились показатели Узбекистана и Казахстана, которые занимают 121-е и 93-е места в мире соответственно. Худшие показатели наблюдались у Сомали (11), Венесуэлы и Сирии (по 13).

Шкала рейтинга восприятия коррупции стран состоит из 100 возможных баллов, где 0 - это максимальный уровень коррупции, 100 - ее отсутствие.

Таджикистан получил 20 баллов. И это на 4 балла меньше, чем в 2021-2022 годы, и на 5 баллов меньше, чем в 2019-м.

Индекс восприятия коррупции оценивают в 180 странах. За основу берутся опросы в деловых кругах и среди экспертов.

Источник - Азия-Плюс
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