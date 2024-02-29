Иран пытается отгородиться от афганского фронта, - И.Субботин

00:25 01.03.2024

29.02.2024



В борьбе за водные ресурсы Тегеран вернулся к плану возведения стены на востоке

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди еще недавно заявлял: "Строить стену не планируется. Но вопрос блокирования границы – это то, чего мы добиваемся".

Иран подтвердил планы по возведению пограничной стены на границе с Афганистаном. Как заявил спецпредставитель Исламской Республики Хасан Каземи Коми, сейчас власти занимаются изучением того, как лучше физически блокировать восточные рубежи. Высказывания дипломата прозвучали на фоне сообщений оппозиционных Тегерану телеканалов о том, что в переговорном процессе между Ираном и правительством Афганистана по поводу справедливого разделения водных ресурсов появились новые препятствия.



О том, что Тегеран планирует возвести стену на границе с Афганистаном, Хасан Каземи Коми заявил в разговоре с агентством ИРНА. Дипломат назвал эту инициативу ответом на множество исходящих со стороны соседей угроз, в том числе наркотрафик, нелегальную миграцию, поток террористов и торговлю людьми.



Как подчеркнул спецпредставитель по Афганистану, Исламская Республика сталкивается на восточной границе с "различными категориями террористов, которые поддерживаются глобальными державами". Эти элементы, по словам дипломата, используются для дестабилизации ситуации в Иране. "Мы должны более серьезно относиться к безопасности и контролю", – заметил он.



Высказывания Коми вошли в противоречие с комментариями, которые в кулуарах заседания кабмина в Тегеране в начале февраля сделал глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. Он тогда уверил, что у властей нет плана создания новых укреплений. "Строить стену не планируется. Но вопрос блокирования границы – это то, чего мы добиваемся", – цитировало министра агентство ИРНА.



Для границы между странами, протяженность которой свыше 920 км, долгие годы главной проблемой остается прозрачность. Некоторое время назад иранские специалисты пытались создать укрепления в районе Гильменд (Хирманд) провинции Систан и Белуджистан, в нескольких сотнях метров от пересечения с Афганистаном. Однако впоследствии иранский официоз был вынужден признать, что при возведении забора были допущены "управленческие и расчетные ошибки", давшие афганской стороне повод "на некоторых участках считать эти земли своими". В 2023 году это приводило к тому, что бойцы "Талибана" (движение признано в РФ террористическим и запрещено), не считаясь с пограничными линиями, вступали в столкновения.



Вооруженные вспышки, которые в прошлом году охватили несколько населенных пунктов между Систаном и Белуджистаном и иранской провинцией Нимруз, едва не привели две граничащие друг с другом страны к отказу от политики добрососедства. Некоторые видные деятели "Талибана" обещали открыть против Ирана такую же военную кампанию, как против ушедшего в 2021 году американского контингента.



Фоном для обмена ударами был затяжной спор по поводу доступа иранцев к находящимся на границе водным ресурсам. Их нехватку особенно остро испытывают расположенные на юго-востоке Ирана населенные пункты. Тегеран полагает, что власти Афганистана возводят плотины на пути стратегически важных рек, как Гильменд, чтобы блокировать Исламской Республике доступ к воде. Представители "Талибана" это отрицают. Формально афганская сторона выражает согласие на переговоры по этому вопросу, однако диалог между Кабулом и Тегераном до сих пор не привел ни к какому видимому результату.



Хасан Каземи Коми выразил уверенность, что уже этой осенью иранская сторона сможет воспользоваться водой из реки Гильменд. Однако оппозиционный Тегерану спутниковый канал Iran International со ссылкой на свои источники проинформировал, что переговоры о справедливом разделении водных ресурсов, которые шли в течение нескольких месяцев, буксуют. В процессе появились новые проволочки, что ослабило перспективу заключения соглашения о совместном использовании реки, сообщил Iran International.



Это повышает вероятность новых пограничных столкновений между странами. Пока что официальные лица Ирана проверяют Кабул на прочность в других вопросах, касающихся суверенитета. Так, в начале февраля Коми намекнул, что в Афганистане остаются лояльные его стране группы населения, некогда воевавшие в составе шиитских группировок.



"Очевидно, что Афганистан является частью "оси сопротивления", – заявил он, комментируя то, как международное сообщество реагирует на израильскую операцию в секторе Газа. – Если будет необходимость, в Газу для оказания поддержки может направиться более одной бригады тех, кто ищет мученичества". Это выглядело как вызов контролю Кабула над шиитской общиной.



Отдельно западные эксперты допускают, что в рамках пограничных споров соседи Афганистана могут использовать вопрос о дипломатическом признании как рычаг давления. Так, в своей февральской сводке Международная кризисная группа не исключает, что у таких стран, как Иран, мог бы "возникнуть соблазн уменьшить амбиции" в сфере взаимодействия с талибами. Тем более что здание афганской дипмиссии в Тегеране и так было передано в 2023 году талибским представителям в качестве большого аванса.