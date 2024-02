Ни в НАТО, ни в ЕС. "Украинский проект" вступает в завершающую стадию, - ФСК

00:30 01.03.2024 Ни в НАТО, ни в ЕС. "Украинский проект" вступает в завершающую стадию

Почему "Чип и Дейл" не спешат на помощь Зеленскому?



29.02.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Вот и подходит к концу февраль – месяц традиционных для Германии карнавальных шествий, называемых Fasching или Fastnacht. Действо довольно веселое, яркое, иногда даже на грани, ближайший аналог которому в нашей культуре – Масленица с проводами зимы и сжиганием ее чучела.



Но если исконно русский "карнавал" это все же больше про силы природы, про поворот солнца на весну, то германский "фашинг" (не путать с похожим итальянским словом, которое совсем про другое) зачастую не чужд острой политической сатиры. Вот и в этом году по улицам Кельна – негласной столицы германского карнавала – прошествовали надувные фигуры практически всех известных политических деятелей, как чисто немецких, так и зарубежных. Была здесь и кукла Зеленского, изображенного в каске и с плакатом, обыгрывающим известную на весь мир фразу шекспировского Гамлета "to be or not to be" – "быть или не быть" – или, как в случае с украинским лидером, "to be or NATO be".



Смысл сего послания двояк. С одной стороны, речь идет о бесконечном стремлении украинского руководства и лично Зеленского к членству в альянсе, а с другой – как бы намекает, что, не спрятавшись под зонтик Североатлантического блока, Украина в самой ближайшей перспективе просто перестанет существовать.



Но несмотря на очевидность этой мысли даже карнавальным "чертям" и "дуралеям", руководство НАТО не спешит приглашать Киев к вступлению, хотя все, что сегодня происходит с Украиной, стало во многом следствием именно евроатлантического курса "Незалежной".



Как заявил на прошедшей недавно Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, продолжающаяся на Украине война и ее членство в альянсе – две вещи несовместные.



"Пока Украина участвует в боевых действиях, она не может быть принята в НАТО", – подчеркнул Рютте, делая вид, что не понимает того простого факта, что без войны Зеленский просто потеряет власть, а значит, он будет всеми силами затягивать ее до бесконечности.



Не менее категоричной была и посол США в НАТО Джулианна Смит, которая, как бы предваряя запланированный эти летом саммит альянса в Вашингтоне, рассказала, что и в этот раз Украине не стоит ожидать приглашения.



"Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что альянс объявит о приглашении на данный момент… тем не менее он даст четкий сигнал о будущем членстве", – заявила американский дипломат, добавив, что "союзники Украины дадут сигнал Путину, что они никуда не денутся и будут поддерживать Киев так долго, как понадобится".



Как напомнило, цитируя Смит, агентство Reuters, ранее ее коллега, посол Великобритании в альянсе Дэвид Куорри, также говорил, что Украине не следует рассчитывать на большой прогресс по вступлению в НАТО на летнем саммите.



Понимая, что с приглашением вступить в блок Запад в очередной раз прокатил Украину, да и в дальнейшем так и будет кормить ее бесконечными "завтраками", в офисе президента решили запустить новый план, который в глазах украинской общественности должен был бы выглядеть достойной заменой полноценному членству в альянсе.



Как заявил сам Зеленский во время одного из телеобращений к нации, планируется создать "принципиально новую систему сотрудничества по безопасности с ведущими государствами мира". Для реализации этой "системы" был назначен даже специальной уполномоченный генерал Евгений Мойсюк. Вот только ничего "принципиально нового" предложено не было.



По сути, было решено взять за основу уже подписанный с Великобританией договор о гарантиях безопасности и с помощью банального "копипаста" размножить его на все прочие страны Запада из тех, кто выскажет желание поучаствовать в этом фарсе.



Фарсе, потому что никаких реальных гарантий для Украины в этом соглашении не прописано, все остается лишь на уровне заверений в политической поддержке. Более того, согласно тексту договора, это, скорее, Киев гарантирует участие ВСУ в международных конфликтах далеко за пределами Украины. И все же за неимением ничего лучшего этот процесс был запущен.



С тех пор Зеленский подписал подобные договоры, язвительно прозванные в народе "будапештиками" (по аналогии с известным Будапештским меморандумом 1994 года, по условиям которого Украина отказывалась от ядерного оружия), уже с несколькими странами, среди которых Германия, Франция и Дания. На очереди – Италия.



Правда, по словам итальянского министра иностранных дел Антонио Таяни, сказанным им на слушании в сенате, соглашение является "политическим и символическим, не потребует процедуры ратификации и не будет иметь никакой юридической силы". Такие вот ни к чему не обязывающие "гарантии".



Впрочем, о том, что в НАТО Украину не возьмут, знающе люди говорили изначально. Задача Украины была в другом – стать прокси-силой Запада, эдаким ЧВК "Украина", которую можно было бросить против России, не задействуя напрямую войска альянса. Разумеется, в такой ситуации 5-я статья устава, гарантирующая (на этот раз на самом деле) взаимную военную помощь стран-участниц блока, была бы, скорее, помехой, а не преимуществом.



Но ведь и со второй частью евроатлантического курса постмайданной Украины – стремлением вступить в Евросоюз – у Киева ровно те же проблемы. Как заявил на днях экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие пять лет. При этом он предложил схему частичной или постепенной (что бы это ни значило) интеграции "Незалежной" в объединенную Европу.



"Если дифференцированное членство облегчает перспективу членства, я принципиально не против этого. Я больше не занимаюсь деталями переговоров, но постепенное сближение, своего рода почти членство Украины, вероятно, стоило бы рассмотреть. В любом случае это было бы более реалистично, чем полноправное членство в ближайшие три-пять лет", – заявил Юнкер в интервью Neue Zürcher Zeitung.



Увы, но, как и в случае с НАТО, любые сроки и обещания являются здесь не более чем декларацией о намерениях, да и то весьма сомнительных. Как обычно на пути к интеграции в западные структуры появится миллион реальных – вроде украинской коррупции или мнимых – типа недостаточного уровня развития гражданского общества (пойди еще пойми, что под этим подразумевается) причин, по которым дотошные европейцы всегда смогут дать Украине от ворот поворот.



И все же, если кто-то подумал, что все вышеизложенные размышления сводятся лишь к констатации факта наивности украинского обывателя, продолжающего в свой массе ожидать наступления внезапного западного чуда, то это не совсем так. Речь не об Украине, а о самом Западе. Западе, который в очередной раз использовал, а затем беспардонно бросил доверившуюся ему страну.



Это урок показательного западного лицемерия крайне важен в первую очередь для государств и народов так называемого Глобального Юга, еще раз наглядно убедившихся, что верить Западу на слово нельзя ни в коем случае. Да и подписанные им бумаги тоже стоят недорого. Важный урок это и для нас, России, особенно в свете продолжающихся слухов о возможном подписании некоего "Минска-3". Источник - Фонд стратегической культуры

