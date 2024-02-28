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Трамп испытывает Байдена миграционным вопросом в Техасе, - Д.Моисеев
00:39 01.03.2024

28.02.2024

Ход предвыборной кампании в США все сильнее определяется ситуацией на южной границе страны
Данила Моисеев

Оградить себя от потока мигрантов высокой стеной хотят очень многие американцы.
Глава Белого дома Джозеф Байден отправляется 29 февраля в техасский город Браунсвилл на самом юге страны, чтобы показать всей стране, что проблема нелегальной миграции его администрацией все-таки решается. В это же время в штат прибудет Дональд Трамп, чей суровый взгляд на борьбу с нелегалами встречает все большую поддержку американцев. Последние опросы показывают, что Байдену будет непросто. Избирателей все больше волнуют вопросы, которые Трамп считает приоритетными и которые, как считают они, Белый дом прочно задвинул на второй план.
По словам Байдена, он не знал, что с ним в один и тот же день в Техасе будет находиться Трамп. Лидер симпатий республиканцев приедет в Игл-Пасс – другой приграничный город, находящийся в 325 милях от Браунсвилла. Время для визита было выбрано неслучайно: экс-президент намерен показать американцам, что именно он, а не нынешний глава Белого дома готов взять на себя роль защитника страны от толп нелегалов. Техас для этого отличная площадка: в штате стабильно голосуют за республиканцев. Там очень сильны консервативные настроения.

Впрочем, предвыборный штаб республиканца утверждает, что не Трамп поехал вслед за Байденом, а наоборот: действующий президент якобы преследует главного оппонента, чтобы показать американцам, что он хоть что-то делает с нелегальной миграцией.

"НГ" писала о том, что ради этой цели глава Белого дома даже готов идти по стопам Трампа в буквальном смысле, используя чрезвычайные меры для защиты неприкосновенности границы с Мексикой (см. "НГ" от 22.02.24). Это согласуется и с мнением американцев: уже 53% из них поддерживают возведение стены с южным соседом, согласно данным опроса Монмутского университета. При президентстве Трампа такую меру поддерживали в разные периоды лишь от 35 до 44% американцев.

Что еще важнее, в США стали смотреть на нелегальную миграцию как более серьезную проблему в принципе. 91% республиканцев, 41% демократов и 58% не имеющих явных симпатий к двум партиям считают ее крайне важной. В 2015 году таких респондентов было 66, 33 и 42% соответственно. Этому не приходится удивляться. С начала президентского срока Байдена через мексиканскую границу незаконно попали в США более 7,3 млн человек. Такого наплыва мигрантов за столь короткий срок не было никогда.

Между тем, несмотря на все усилия Белого дома, позиции Трампа остаются крепкими, что показывают внутрипартийные выборы. Во вторник в Мичигане он одержал убедительную победу над Никки Хейли, получив 68,2% голосов. Хейли поддержали лишь 26,2% пришедших на праймериз республиканцев. Байден же оппонентов среди демократов, считай, не имел. Его соперником был мало популярный за пределами родной Миннесоты член Палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс. Победа Байдена в Мичигане запомнилась лишь тем, что против президента была проведена акция протеста "Прислушайтесь к Мичигану", организованная арабскими и левыми сторонниками демократов, недовольными поддержкой Белым домом Израиля. Они призвали вписывать "нейтральный" вариант в бюллетень и довели процент голосовавших за этот пункт до 13%. В решающем раунде бунт левых сил против Байдена может сыграть свою роль.

Да и в целом не факт, что внешнеполитическая стратегия Белого дома как глобального защитника демократии в этот раз окажется по душе избирателям. В британской The Guardian – газете левого толка, активно критикующей Трампа, тем не менее было высказано мнение, что трамповский взгляд на внешнюю политику с учетом хаотичных событий, в том числе конфликта РФ и Украины, начинает соответствовать взглядам все большего числа американцев.

Другое дело, что политика Белого дома сейчас не так уж и сильно отличается от той, которую проводил Трамп. Избиратель начинает понимать, что, хотя у экс-президента были и остались свои неуемные убеждения, они зачастую имели под собой рациональные обоснования. К слову, в отношении нелюбимого Трампом Китая позиция Вашингтона за годы правления Байдена почти не изменилась. Не спешит Белый дом и способствовать глобализации в ущерб американским интересам. В этом смысле для американцев все отчетливее встает вопрос: что им даст администрация демократов в случае переизбрания, чего им не давал Трамп? При этом большинство американцев понимают, что бизнесмен и его команда в целом были бы полезнее для экономики страны, нежели Байден. И итоги опросов выглядят все менее обнадеживающими для нынешнего хозяина Белого дома.

Источник - НГ
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