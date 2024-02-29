Как США и Британия воюют против Европейского союза? - В.Ильин

00:45 01.03.2024

Как США и Британия воюют против Европейского союза?

Топливный кризис провоцируется действиями киевских марионеток



29.02.2024 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Заокеанские и островные англосаксы успешно крушат экономику континентальной Европы с нескольких направлений. В феврале раззадоренные и спровоцированные англосаксами хуситы захлопнули капкан в Красном море, благодаря чему странам Евросоюза перекрыли второй важнейший канал поставки готовых нефтепродуктов. Индия фактически перестала поставлять топливо в Европу, поскольку везти в обход Африки все-таки слишком дорого. Трейдеры внезапно осознали: важнейший канал (из Индии и Ближнего Востока) поступления топлива в ЕС, даже если и не перекрыт полностью, то очень-очень сильно удлинился. Обход Африки – это увеличение сроков доставки на две недели, что весомо сказывается на страховке, зарплатах, фрахте, сроках кредитования грузов.



От дефицита топлива объединенную Европу пока спасает только межсезонье. Однако впереди посевная, переходящая в традиционный летний пик потребления, а перспектив деблокирования Красного моря нет. Поэтому, по мнению аналитиков, если к тому времени логистика не наладится (для чего пока нет никаких предпосылок), то уже в ближайшие месяцы внутренний рынок нефтепродуктов ЕС начнет искрить.



Турецкие перепродавцы в предвкушении барышей уже потирают руки и готовят бочки, чтобы "бодяжить" (смешивать) российский дизель с азербайджанским, готовя таким образом для отправки в Европу топливный коктейль с биркой Made in Turkey. Однако ситуация гораздо сложнее и проблематичнее. Усугубляет ее то, что "серый" импорт российского топлива через Турцию также может в любой момент закрыться по двум причинам: проблемы с платежами и многочисленные поломки российских НПЗ из-за атак украинских БПЛА и террористов, а также из-за западных санкций на ввоз оборудования и т. п. Российский спрос отечественные НПЗ удовлетворят в любом случае, но вот на внешнюю торговлю топлива все меньше.



Примечательно, что за всеми этими проблемами стоят США и Британия, создающие их либо непосредственно (как в случае с антироссийскими санкциями и йеменскими хуситами), либо руками своих прокси и марионеток в Киеве. Налеты украинских беспилотников ударили по экспорту крупных нефтяных компаний весьма существенно. Это привело к тому, что экспорт бензина только в январе упал на 37%, а дизеля – на 23%.



Силовики и политики в США открыто признают, что украинцы делают в подобных случаях за них самую грязную работу, как это сделал, например, не так давно министр обороны в правительстве Трампа Марк Эспер, заявивший: "Смелый украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься сами, в США. Вот почему нам следует продолжать их всячески поддерживать". В то же время европейские политики признают, что те же украинцы виноваты в бедности и ухудшении инфраструктуры Евросоюза. Например, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель еще минувшей весной заявил жителям ЕС, что в росте бедности и ухудшении инфраструктуры в Европе виновата Украина, т. к. власти ЕС хотели бы потратить свои деньги на улучшение благосостояния граждан, на больницы и школы, а приходится платить за войну и, по сути, на атаки украинских БПЛА, наносящие все больший ущерб энергобезопасности и экономике континентальной Европы.



Европа уже не первый год обвиняет США в получении сверхприбылей с помощью режима Украины. Высшие европейские чиновники в ярости от администрации Джо Байдена. Они обвиняют американцев в том, что те наживаются на событиях в Украине, когда страны ЕС страдают. "Факт в том, что страна, которая больше всего наживается на этих событиях – это США, поскольку они продают больше газа по более высоким ценам и крайне много оружия", – отмечает POLITICO.



Благодаря этим действиям маржа изготовления дизеля в Евросоюзе в настоящее время резко пошла вверх, и теперь это фактически реальная геополитическая премия продавцов. Поэтому англосаксы, с одной стороны, пытаются выдавить из их числа русских и турок, а с другой – предложить на их место самих себя. Американские производители уже уверяют европейцев, что могут легко и быстро решить проблему дефицита. Но при этом, само собой разумеется, что в условиях монополии поставок они постараются получить максимум прибыли от роли "белого рыцаря", спасающего транспорт Европы.



Заодно благодаря этому европейский бизнес начинает переезжать в США, т. к. за океаном и цены на энергоносители ниже, и условия их поставок стабильнее



США и Британия исходят из следующего: странам континентальной Европы уже не впервой "включать режим пылесоса" топлива в подобной ситуации. Прецедент уже имел место в 2022 году, когда они скупали сжиженный природный газ, вздув цены на него в десять раз, благодаря чему в сентябре того же года на рынке моторного топлива случился микрокризис (маржа переработки доходила до 50 долларов за баррель). России тогда даже пришлось вводить ограничения на экспорт готового топлива. Англосаксы сегодня действуют с учетом именно той практики. Рассчитывая полностью отодвинуть Россию от такого выгодного гешефта и сорвать куш с него исключительно в свои карманы. И заодно нанести очередной мощнейших удар по конкурентам из Евросоюза. И так уже имеющего колоссальные проблемы из-за бьющего по экономике европейских стран конфликта на Украине, которым управляют из Вашингтона и Лондона.