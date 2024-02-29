Мигранты по-своему поняли перевод сложного слова "гастарбайтер", - НГ

07:42 01.03.2024

Несколько миллионов человек ежегодно едут в РФ погостить и нелегально заработать

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



29.02.24

Трудовые мигранты могут или оформить патент на работу, или уйти в сферу серой занятости. Работать в России официально мигрантам уже не так выгодно, как прежде, а потому многие въезжают сюда с заведомым намерением стать нелегалами. Как выяснила "НГ", для этого они указывают целью не трудовую деятельность, а гостевой визит. То есть найдена лазейка в законодательстве, которая позволяет не менее трех месяцев законно пребывать на территории РФ, при этом спокойно устраиваясь на сезонные подработки или в иные сферы серой занятости. В 2023-м с намерением погостить – в основном как раз во втором-третьем кварталах года – приехали без малого 5 млн гастарбайтеров.



Согласно госстатистике, в прошлом году на заработки в Россию приехали порядка 3,5 млн человек. При этом отечественные компании продолжают жаловаться на кадровый голод, который, мол, только нарастает. То есть гастарбайтеров из Средней Азии стране уже не хватает, делают вывод некоторые ученые экономисты. Поэтому, чтобы сохранить показатели развития хотя бы на нынешнем уровне, к нынешним миллионам, дескать, следовало бы прибавлять еще около 400 тыс. работников ежегодно. Так что бизнес обращает взор и на страны дальнего зарубежья. Например, на днях из Свердловской области пришло сообщение, что скоро туда могут прибыть мигранты из Индии и Пакистана. Мол, раз жителям бывших советских республик трудиться в РФ не очень выгодно из-за курсов валют, то почему бы не привлечь тех, кто охотно работает, скажем, по всему Ближнему Востоку.



Однако ряд экспертов сомневается в реальности дефицита традиционных для России среднеазиатских гастарбайтеров. Эти сомнения подкрепляет такое любопытное наблюдение: постепенно, но неуклонно растет число приезжих, находящихся в РФ с неопределенными целями, которые задекларированы как частные визиты.



Как выяснила "НГ", в значительной степени это либо члены семей мигрантов, либо те, кто априори решил заниматься нелегальным трудом. Потому что такой гостевой въезд позволяет законно находиться в стране 90 дней в течение полугода, хотя и не давая права на работу, но и не мешая устроиться где-нибудь в частном секторе или какой-то иной сфере серой занятости. Естественно, без покупки трудового патента или отчисления налогов в казну.



Потом такие гости уезжают из России, чтобы уже в скором времени вернуться назад и приступить к прежней деятельности, которая, выходит, полностью выпадает из-под контроля государства. Как заметил доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда, косвенно эту ситуацию подтверждает поквартальная разбивка мигрантов. Опять же по официальной статистике, основная масса частных визитов в РФ приходится на весну-лето, то есть второй и третий кварталы, а значит, именно тогда, когда есть широкое поле для сезонных заработков. Он также напомнил "НГ", что "евро-азиатский миграционный коридор", если по-научному, и предопределяет все особенности структуры въездного потока. Информация, содержащаяся в единой межведомственной информационной статистической системе (ЕМИСС), позволяет говорить о том, что российский рынок иностранной рабочей силы, составляющий примерно 3,3–3,5 млн человек, более чем на 80% формируется за счет выходцев из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Однако, принимая во внимание еще и нелегалов, реальное количество гастарбайтеров в России представляется более высоким. Видимо, в совокупности это 5–6 млн. При этом, напомнил Бурда, экспертные оценки, проводимые с учетом разных критериев, варьируются от 1,5 до 7–10 млн трудовых мигрантов.



Весеннее благоустройство российских городов

традиционно требует дополнительных

рабочих рук. Фото РИА Новости

По его мнению, те иностранцы, которые указывают целью въезда частный визит, как показывает практика, как раз и составляют основную массу потенциальных нелегалов, работающих сезонным или вахтовым методом, используя правило 90/180, то есть преференции для граждан стран СНГ. Видимо, данная группа, а в 2023 году о приезде в гости заявили где-то 4,7 млн человек, включает в себя также родственников гастарбайтеров и их детей. Они приезжают вместе с ними, а значит, "представляют собой потенциальные риски для социальной инфраструктуры и в части формирования мест компактного проживания определенных этнических групп". Данная ситуация, уверен Бурда, сложилась благодаря отсутствию реальных программ по организованному и возвратному привлечению трудовых ресурсов, которые, в частности, предусматривали бы ограничения на миграцию членов семьи временного работника, а также из-за крайне либерального миграционного режима в отношении выходцев из СНГ.



"Новая концепция государственной миграционной политики должна обязательно учитывать данные риски, способствующие не только развитию и где-то даже неформальному поощрению нелегальной миграции, но и противодействовать замещению коренного населения России. А также, конечно, – формированию этнических гетто и усилению роли национальных диаспор, которые уже стремятся трансформироваться из национально-культурного в политический формат", – подчеркнул Бурда. По его словам, бороться с этим следует через четкое разделение трудовой миграции и гуманитарной. Второй момент – это сокращение срока нахождения с 90 дней до 30. Дескать, если человек и впрямь приезжает с частным визитом – погулять по красивой Москве или навестить родственников, то на это вполне хватит и месяца.



Однако, возразил на это президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров, может быть, надо и вовсе "вместо завоза в Россию мигрантов начать наконец социальные программы в пользу коренного населения?" Ведь, по его мнению, "уже сегодня пожинаются плоды бесконтрольного завоза мигрантов и их семей в виде тотального незнания русского языка их детьми". И он, отвечая на вопрос "НГ", затрудняется предположить, что же может случиться дальше, если ситуация не изменится.



Правда, рассказал "НГ" эксперт по миграции Асилбек Эгембердиев, миграционная сфера РФ все-таки меняется естественным путем: "Мигранты, которые ранее здесь работали, стали другими, они поделились на многие категории". Часть получила гражданство РФ, но многие просто уехали в другие страны либо в России перешли в более выгодные для них отрасли, в том числе, конечно, и в серую зону. А еще Эгембердиев настаивает, что большинство гастарбайтеров больше не готово мириться с тяжелыми условиями труда и низкими заработками. Дескать, "строительство, ЖКХ, сфера обслуживания все меньше занимают среднеазиатские мигранты, они, например, становятся самозанятыми". Однако и заменить их на работников из Индии или Северной Кореи будет не так просто, потому что возникнут те же вопросы с легализацией, адаптацией и оплатой труда.