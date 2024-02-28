Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5

09:07 01.03.2024

В полночь 1 марта жители следующих регионов перевели время на час назад:



В городах республиканского значения:



Астане,

Алматы,

Шымкенте.

В областях:



Абайской,

Акмолинской,

Алматинской,

Восточно-Казахстанской,

Жамбылской,

Жетысуской,

Карагандинской,

Костанайской,

Павлодарской,

Северо-Казахстанской,

Туркестанской,

Улытауской.

Местное время не изменилось в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.