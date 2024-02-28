|Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5
09:07 01.03.2024
В полночь 1 марта жители следующих регионов перевели время на час назад:
В городах республиканского значения:
Астане,
Алматы,
Шымкенте.
В областях:
Абайской,
Акмолинской,
Алматинской,
Восточно-Казахстанской,
Жамбылской,
Жетысуской,
Карагандинской,
Костанайской,
Павлодарской,
Северо-Казахстанской,
Туркестанской,
Улытауской.
Местное время не изменилось в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.