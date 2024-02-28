 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Все это способствует консолидации нашей нации". Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности
09:22 01.03.2024

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает пресс-служба Акорды.

"Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем благодарности! Это важный праздник, который содействует укреплению сплоченности нашего народа. Выражая друг другу признательность и почтение, мы продвигаем такие основополагающие ценности, как дружба, согласие и солидарность. Все это способствует консолидации нашей нации", - говорится в поздравлении Токаева в пятницу.

Как отметил глава государства, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь – эти качества, испокон веков присущие нашему народу, особенно ярко проявляются во времена испытаний.

"Сегодня мы твердо следуем по пути построения Справедливого Казахстана, шаг за шагом реализуя масштабные преобразования. В этот судьбоносный период нам крайне важно беречь общенациональное единство, ставя интересы страны превыше всего. Убежден, что мы как прогрессивная нация достигнем всех намеченных нами высоких целей. Выражаю искреннюю благодарность всем гражданам, которые своим неустанным трудом вносят вклад в поступательное развитие Казахстана. Желаю вам счастья и благополучия!" - добавил Токаев.

Источник - КазТАГ
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