Католическая церковь России отказывается благословлять однополые браки. Послав Папу к маме...

10:31 01.03.2024

Российские католики выступили против декларации Ватикана о благословении гомосексуалов

Католические епископы России назвали недопустимым благословение однополых пар

Сакина Нуриева



Российская католическая церковь назвала недопустимым благословение однополых браков. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве по итогам пленарного собрания Конференции католических епископов России (ККЕР), состоявшегося в иркутской Листвянке.



"Католическое вероучение о семье и браке остается неизменным. Только мужчина и женщина, соединенные в браке, образуют вместе со своими детьми семью", - подчеркнули епископы.



На ККЕР обратили внимание верующих на то, что благословения любого вида пар, упорствующих в неурегулированных с точки зрения Христианства отношениях, являются недопустимыми. Речь идет о живущих в так называемом гражданском браке, вступивших в брак во второй раз, однополых парах.



В декабре 2023 года Конгрегация вероучения Римско-католической церкви приняла декларацию Fiducia supplicans. Документ подписал папа римский Франциск, в нем впервые в истории католической церкви предлагается благословение однополых союзов.



Ранее РПЦ призвала гомосексуалов к покаянию.