Старая российская "элитка" цветет и пахнет. Олигархи за год высосали из страны еще $11 млрд

10:43 01.03.2024

Как российские миллиардеры разбогатели с начала 2024 года



Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), с начала 2024 года миллиардеры России прибавили совокупные 11 млрд долларов состояния. Причем больше всех удалось заработать бывшему бенефициару компаний "Еврохим" и СУЭК Андрею Мельниченко.



Но Мельниченко в списке по общему размеру капитала находится только на шестом месте среди всех россиян с совокупными 22,7 млрд долларов (+3,86 млрд долларов).



EADaily напоминает, что в рейтинге 500 самых богатейших людей мира в настоящее время находятся 26 граждан России.



Самым богатым россиянином эксперты назвали одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина* с 31 млрд долларов (-37,1 млн долларов). На втором месте совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон с 26,8 млрд долларов (-710 млн долларов).



Замыкает Топ-3 богатейших россиян совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с 26,2 млрд долларов (-1,51 млрд долларов).



В рейтинг также попали бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин с 25,4 млрд долларов (+1,49 млрд долларов) и основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов с 23 млрд долларов (+2,08 млрд долларов).