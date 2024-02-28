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Казахстан выставил на торги развалины Алма-Атинского Машзавода им. Кирова - флагмана советской оборонки
11:06 01.03.2024

Единственный в СНГ производитель торпед с тепловым двигателем выставлен на торги в Алматы

Алматы. 1 марта. КазТАГ – АО "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова", которое считается единственным в СНГ производителем торпед с тепловым двигателем, выставлено на торги в Алматы, передает корреспондент агентства.

"Стартовая цена: Т6 144 491 882; гарантийный взнос: Т110 760 000; статус торгов: прием заявок (до 12 марта 2024 года, 8.00); начало торгов: 12 марта 2024 года, 10.00", - говорится в описании лота, опубликованного на электронной торговой площадке реестра государственного имущества.

Потенциальному покупателю в числе прочего выдвигаются следующие условия:

- сохранение профиля деятельности (специализации);

- сохранение не менее двух третей от штатной численности работников, являющихся гражданами Казахстана;

- сохранение или создание новых рабочих мест;

- погашение задолженности по заработной плате и налогам;

- погашение кредиторской задолженности завода перед АО "НК "Казахстан инжиниринг" по выплате займов, вознаграждения по займам, штрафа (пеня, неустойка), дивидендов и прочей задолженности в течение 24 календарных месяцев с даты заключения договора купли-продажи актива (при этом, размер процента суммы погашения кредиторской задолженности перед "Казахстан инжиниринг" и размер процента суммы оплаты стоимости актива должны быть равными);

- ограничение на совершение сделок (перепродажа, залог, передача в управление и другие) и (или) запрещение определенных действий в отношении актива в течение 12 календарных месяцев после перехода права собственности покупателю на актив.

Согласно прилагаемой справке, долг завод перед нацкомпанией "Казахстан инжиниринг" превышает Т2 млрд (Т2 047 759 525,74).

"С 1942 года предприятие является единственным производителем торпед с тепловым двигателем на территории СНГ. В период 1950-1980 годы завод вошел в число самых крупных и секретных предприятий советской оборонной промышленности. В 2003 году предприятие вошло в состав АО "НК "Казахстан инжиниринг", - говорится в презентации, прикрепленной к лоту.

В числе видов деятельности предприятия указан восстановительный ремонт и модернизация противокорабельных торпед. Помимо этого, завод производит механизмы судовой гидравлики, автоматику горения, железнодорожную продукцию, продукцию для нефтяного и горнодобывающего секторов.

"Проводится работа по вхождению АО "МЗК" в участие ТОО "SP BKM" путем передачи цехов АО "МЗК" в целях реализации проекта по производству, сервису и обслуживанию бронированной колесной и гусеничной техники совместно с турецкой компанией Otocar и ТОО "Astana MPR project", - сказано в презентации.

Отметим, что вокруг производства бронемашин в Казахстане в 2022 году разгорелся конфликт между министерством обороны и Ассоциацией предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Так, 20 июля 2022 года КазТАГ приводил ответ министра обороны Руслана Жаксылыкова на запрос депутатов мажилиса, в котором министр сообщил, что число бронемашин "Арлан" в казахстанской армии будет доведено до 168 при их совокупной оценочной стоимости Т82 млрд. Вечером того же дня Ассоциация предприятий ОПК обвинила Жаксылыкова в лоббировании иностранных интересов и опровергла его слова про 168 БКМ "Арлан". При этом, 21 июля информированный источник сообщил редакции КазТАГ, что БКМ "Арлан" не рассчитаны на применение в боевых условиях на бездорожье. 4 августа минобороны распространило сообщение, из которого следует, что казахстанские "Арланы" обходятся примерно вдвое дороже американских и российских БКМ, а ассоциация через четыре дня после этого заявила, что действия минобороны вредят отечественному ОПК и стране в целом. Еще через месяц – 11 сентября 2022 года минобороны обвинило компанию Kazakhstan Paramount Engineering в срыве исполнения гособоронзаказа.

Источник - КазТАГ
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