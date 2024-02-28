15 лет ожидания: Китай разрешил поставки свинины из России

11:50 01.03.2024

Первые три предприятия получили сертификаты экспортеров продукта в КНР



Дмитрий Мигунов



Главное таможенное управление КНР зарегистрировало три российских предприятия по производству свинины и разрешило экспорт свиноводческой продукции из России в Китай с 28 февраля 2024 года. К поставкам будут допущены товары, выработанные после даты регистрации. Таким образом, закончилась 16-летняя история запрета российской свинины на крупнейшем рынке мира. Об основных этапах возвращения российских свиноводов в Китай и шансах побороться за китайского потребителя в рыночных условиях - в материале "Известий".



Возможности для экспорта



Производство свинины было самой быстрорастущей отраслью в животноводческом секторе АПК России. Если в 2010 году его объем составлял 2,3 млн т, то в 2023 году он увеличился почти вдвое, достигнув 4,4 млн т. Несмотря на быстрый параллельный рост потребления (почти в полтора раза за 10 лет), уже к концу 2010-х свиноводческие предприятия и частные хозяйства смогли в полной мере насытить внутренний рынок (импорт уже к 2022 году упал до 17 тыс. т при квотах в 100 тыс.) и стали искать возможности для экспорта.



Однако пробиться на мировой рынок не так-то легко. Первое время экспорт увеличивался довольно быстро: в 2022 году рост достиг 18%, но уже в 2023-м замедлился до 6%. Россия входит в топ-6 крупнейших производителей свинины в мире (после Китая, США, Германии, Бразилии и Испании), но конкуренты давно присутствуют в мировых цепочках поставок, тогда как россиянам нужно было отлаживать их заново.



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Тем более что в логистически удобных для нас странах свинина либо не пользуется спросом (мусульманские государства, Индия), либо доступ для российских производителей закрыт по политическим причинам и/или из-за защиты национального рынка, что в обоих случаях касается Евросоюза. Бесспорно выгодным вариантом развития экспорта представлялся Китай, однако с 2008 года, после вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сельскохозяйственное ведомство закрыло доступ для российских предприятий на свой рынок. Вспомним все непростые этапы возвращения отечественной свинины в Китай.



Конец 2008 года

Стремительное распространение африканской чумы свиней в России (около 60 случаев) привело к убыткам производителей в десятки миллиардов рублей. Китай, страдавший от эпизоотии на протяжении уже многих месяцев, принял решение о запрете всех поставок из России. Запрет на снабжение в обратном направлении, из Китая в Россию, действует с 2004 года.



2013 год

Минсельхоз и Россельхознадзор начинают переговоры о возвращении российской свинины на китайский рынок.



2014 год

Снят запрет на импорт китайской свинины в Россию, хотя она остается под действием импортных квот.



2018 год

Китай открыл свой рынок для поставок мяса птицы из России.



2020 год

КНР стала крупнейшим импортером российского мяса в мире.



Сентябрь 2023 года

Главное таможенное управление Китая отменяет запрет на поставки российской свинины.



Декабрь 2023 года

В Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, а затем утвержден ветеринарный сертификат. Китайские специалисты проинспектировали ряд российских компаний, заинтересованных в поставках продукции свиноводства на рынок КНР.



28 февраля 2024 года

Три российских предприятия - "СК Короча" ("Мираторг"), Великолукский мясокомбинат и "Тамбовский бекон" ("Русагро") - были зарегистрированы в системе CIFER, что подразумевает разрешение на начало поставок в любой момент.



Границы амбиций



Перспективы выхода на китайский рынок на первый взгляд кажутся безграничными. Китай потребляет в год около 60 млн т свинины. В последние годы этот показатель увеличивался, хотя пределы роста оценить сложно из-за демографической ситуации в стране. Подавляющее большинство спроса удовлетворяется за счет внутреннего производства, составившего в 2023 году без малого 58 млн т. Тем не менее и оставшегося объема (2,3 млн т) более чем достаточно, чтобы давать возможность зарабатывать миллиарды долларов экспортерам из множества стран. Крупнейшими поставщиками свинины в Китай в настоящее время являются Испания, Бразилия, США, Дания и Нидерланды.



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Тем не менее многое будет зависеть от того, какое количество предприятий получат аккредитацию в Китае. Опрошенные "Известиями" эксперты сходятся в том, что все желающие производители, скорее всего, не будут сертифицированы.



По словам руководителя центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, список таких фирм окажется ограничен, поскольку такова практика работы китайских ведомств.



- Каждое отдельное предприятие из РФ при желании может пройти процедуру регистрации как поставщик и получить доступ к поставкам, но требования обширны и в основном касаются прослеживаемости и ветеринарной безопасности всего производства, от кормов до готовой разделки, - комментирует она.



Как заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, список, разумеется, будет ограничен как из-за качества предприятий, так и в связи с африканской чумой свиней - до сих пор эпизоотия вызывает большое беспокойство в Китае (как и по всему миру).



Доля рынка пока будет очень скромной, считает Снитко.



- Сам китайский рынок примерно в 10 раз больше российского. Соответственно, при достижении экспорта в 200–250 тыс. т (это оптимистичный прогноз) доля будет менее 0,5%, - полагает спикер.



От общего же объема импорта свинины в Китай эта цифра (если удастся ее достичь) составит около 10%. В любом случае речь пойдет о миллиардах юаней или сотнях миллионов евро.



- Крайне сложно рассчитать объем поставок и долю на рынке. Время для входа российских экспортеров в страну не самое удачное. В Китае относительное перепроизводство свинины и цены упали. Понятно, что в первую очередь пойдут различные субпродукты, - констатировал Дмитрий Рылько.