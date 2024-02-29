ОбЛомись. Казахстан запретил поставки металлолома в Россию

11:53 01.03.2024

Казахстанский лом не выходит на прием



Российским металлургам придется обойтись без импортного сырья



Казахстан запретил экспорт лома за пределы страны железнодорожным транспортом. Это больно ударит по российским электрометаллургическим предприятиям, которые перерабатывают лом в строительный прокат. Дефицит лома на внутрироссийском рынке может увеличиться до 500 тыс. тонн. Сам Казахстан, вводя запреты, пытается снизить внутренние цены на лом, в потреблении которого заинтересованы местные металлурги.



Ассоциация электрометаллургических предприятий (АЭМП) обратилась в Минпромторг, Минэкономики и ЕЭК с просьбой повлиять на позицию Казахстана, который на полгода ввел запрет на вывоз лома черных металлов железнодорожным транспортом.



Запреты на вывоз лома из Казахстана в той или иной форме действовали с 2014 по 2018 год. Однако на тот момент они не касались России, а только поставок на рынки третьих стран, поскольку у России и Казахстана единое таможенное пространство. Однако Астана порой прибегает к директивам своим железным дорогам, которые запрещают отправку определенных товаров в адрес пограничных станций.



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https://www.kommersant.ru/doc/6536160