"Одевайся по-таджикски". В Таджикистане стартует акция по популяризации национальной одежды

12:01 01.03.2024

В Таджикистане стартует акция по популяризации национальной одежды



В Таджикистане с 1 по 31 марта пройдет акция по популяризации национальной одежды "Одевайся по-таджикски". Об этом сообщает Комитет по делам женщин и семьи республики.



