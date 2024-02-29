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"Одевайся по-таджикски". В Таджикистане стартует акция по популяризации национальной одежды
12:01 01.03.2024

В Таджикистане стартует акция по популяризации национальной одежды

В Таджикистане с 1 по 31 марта пройдет акция по популяризации национальной одежды "Одевайся по-таджикски". Об этом сообщает Комитет по делам женщин и семьи республики.



В рамках ставшей уже традиционной инициативы женщины и девушки республики при посещении общественных мест отдыха одеваются в национальные платья. В акции принимают участие государственные служащие, сотрудники министерств и ведомств, а также других организаций и учреждений.

Мероприятие проводится Комитетом по делам женщин и семьи республики с целью популяризации национальной одежды, имеющей древнюю историю и являющейся неотъемлемой частью культуры таджикского народа.

По мнению инициаторов, ношение национальной одежды снижает интенсивность проникновения в страну чуждых ценностей, защищает национальную таджикскую культуру и идентичность в условиях глобализации.

Источник - eadaily.com
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