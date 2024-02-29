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Армения надеется на Евросоюз и прощается с ОДКБ, - Артур Аваков
12:06 01.03.2024

29.02.2024
Пашинян фактически обходит договор о коллективной безопасности

Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и Азербайджана Джейхун Байрамов провели переговоры при посредничестве коллеги из Германии Анналены Бербок.
В Берлине прошли двухдневные переговоры глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. В роли посредника выступила министр внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок. Сначала она встретилась с каждым из них в отдельности, потом все вместе вышли на прогулку, а затем приступили к обсуждению мирного договора между Арменией и Азербайджаном и установления дипломатических отношений.

Джейхун Байрамов поблагодарил Германию за организацию переговоров. По его словам, для Баку это была хорошая возможность в очередной раз заявить о своей приверженности миру. При этом Байрамов обвинил Армению в нарушении сохранявшейся пять месяцев стабильности с целью нанесения удара по мирному процессу.

В свою очередь, Мирзоян сделал акцент на том, что граница между двумя странами должна пройти согласно Алма-Атинской декларации, то есть в соответствии с границами Армянской и Азербайджанской ССР. Кроме того, он предложил разблокировать транспортные коммуникации в регионе на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции, взаимности и равенства.

Анналена Бербок считает, что между Азербайджаном и Арменией возможно установить мир. "Мы верим, что после многих лет болезненного конфликта у Армении и Азербайджана есть шанс достичь прочного мира", – заключила Бербок. По ее словам, Баку и Ереван предпринимают "смелые шаги", чтобы оставить позади прошлое, наполненное большими страданиями и человеческими жертвами. В свою очередь, Берлин намерен поддерживать их усилия.

При этом накануне встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что у его страны нет планов по нападению на Ереван.

Однако Армения все-таки не верит соседу. "Сейчас вся территория Армении представлена как "Западный Азербайджан", который был придуман с простой целью поддержания напряженности в регионе", – отметил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Между тем, пока в Берлине дипломаты пытались договориться о будущем Южного Кавказа, в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжил заочное выяснение отношений с ОДКБ (Организацией Договора о коллективной безопасности). Выступая в парламенте, глава правительства подчеркнул, что еще в 2021 году он поставил перед военным блоком вопрос: какова зона ответственности этой организации в его стране? Так как ответа до сих пор нет, армянские власти фактически заморозили свое членство в ОДКБ, но, если его и дальше не будет, Ереван оформит свое решение юридически, потому что не понимает, зачем продлевать членство.

"Поведение Пашиняна довольно вызывающее. Он всеми силами пытается спровоцировать Москву на жесткие дипломатические заявления и другие грубые шаги, чтобы под этим предлогом разорвать армяно-российские отношения. Причем Пашинян будет утверждать, что инициатором конфликта был не он", – заявил "НГ" глава отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков. – Скорее всего премьер-министр Армении считает, что чем больше затягивается СВО, тем больше у России проблем и меньше интереса к Южному Кавказу. Поэтому он ищет других гарантов безопасности, в роли которых могут выступить только страны Запада, которые не примут Ереван без разрыва с Москвой".

При этом, по словам Новикова, заявления Пашиняна в отношении ОДКБ – это филькина грамота. Если Ереван хочет заморозить свое членство в организации, он должен пройти через определенную юридическую процедуру приостановки членства. Соответственно все, что говорит Пашинян в частных беседах, не имеет никаких юридических последствий. Однако эксперт полагает, что, если Армения сможет заключить мирный договор с Азербайджаном на одной из западных площадок, она скорее всего выйдет из ОДКБ.

Тем временем Алиев во время встречи с делегацией из Германии посоветовал США и Франции брать пример с России, которая "хорошо понимает, что происходит, и принимает новые реалии". "В противном случае ситуация будет не такой, какой они ее планировали. Этим странам следует работать с Азербайджаном, который является ведущей страной Южного Кавказа со своей экономикой, армией, широкими международными связями", – подчеркнул глава государства. Также Алиев пообещал серьезно рассмотреть вопрос выхода из Совета Европы, если в течение года права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.

Но на следующий день стало известно, что Европарламент предложил ввести целевые и индивидуальные санкции против политического и военного руководства Азербайджана, а также приостановить импорт нефти и газа, если Баку предпримет военную агрессию против Еревана. Кроме того, евродепутаты призвали увеличить размер наблюдательной миссии ЕС в Армении, а также размещать их не только на азербайджанской, но и на турецкой границе.

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов предлагает ориентироваться на высшее руководство России, когда речь идет о внешней политике Москвы. "Пока заявление Пашиняна напрямую торпедируют ОДКБ. В Армении многие недовольны тем, что военный блок не защитил их в трудную минуту, и мы подходим к завершающей стадии разрыва Еревана с этой организацией, – отметил эксперт. – При этом о разрыве с Россией речь пока не идет, но в целом российско-армянские отношения переживают наихудший период. Причем это связано не только с армяно-азербайджанским конфликтом, а вообще со всей ситуацией на постсоветском пространстве, в которой замешаны интересы не только бывших советских республик".

В связи с этим Муханов отметил, что Пашинян, обостряя отношения с ОДКБ, не предлагает альтернативу. Складывается впечатление, что у него вообще отсутствует стройная внешнеполитическая стратегия, несмотря на то что у Армении нет сил самостоятельно обеспечить свою безопасность. "Может быть, пора начать сравнивать современное положение Армении с тем, через что она прошла 100 лет назад, когда ей пришлось подписать унизительный Александропольский мирный договор, по которому она лишилась, например, Карской области, Сурмалинского уезда Эриванской губернии с горой Арарат и Нахичевани. Перед этим армянские власти тоже решили довериться западным партнерам, прежде всего Великобритании и Франции, и отказались от диалога с Россией и Турцией. Этот исторический пример доказывает, что как только небольшое государство лишается поддержки одной из ведущих держав, расположенных рядом, происходит серьезный дисбаланс", – отметил Муханов.

Источник - НГ
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