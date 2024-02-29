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Израильские солдаты расстреляли 100 палестинцев, стоявших в очереди за едой
12:12 01.03.2024

Израильские военные убили более 100 палестинцев и ранили еще около 700 в результате стрельбы по очереди палестинцев, стоявших в очереди за едой в Газе.

Как передает Аль-Джазира, сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить продовольственную помощь, когда израильские военные открыли по ним огонь. "Это была резня", - так описывают трагедию местные жители.

Армия Израиля утверждает, что солдаты были вынуждены открыть огонь, потому что почувствовали угрозу со стороны большой толпы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что убийство более 100 палестинцев, ожидающих гуманитарной помощи в городе Газа, потребует независимого расследования, сообщает агентство Reuters.

"Глубокое негодование по поводу изображений из сектора Газа, где гражданские лица становятся объектами нападения израильских солдат", - написал президент Франции Эммануэль Макронон на сайте X.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что лишение людей еды было "серьезным нарушением" международного гуманитарного права.

Как передает Би-Би-Си, президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Белый дом рассматривает две противоречащие одна другой версии событий в Газе, представленные израильской и палестинской сторонами и признал, что случившееся затруднит переговоры об освобождении заложников.

По версии израильских военных, войска открыли огонь по некоторым палестинцам. Остальные погибли в образовавшейся давке и под колесами грузовиков.

Источник - centralasia.media
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