В Таджикистане сломалась Нурекская ГЭС. Полстраны осталось без света, тепла и воды

12:38 01.03.2024

Часть Таджикистана осталась без электричества. Власти не комментируют

12:14, сегодняАвтор: Asia-Plus

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Источники сообщают об аварии на Нурекской ГЭС.



Сбой в работе энергосистемы страны произошел сегодня, 1 марта, приблизительно в 11:10.



Первыми о перебоях сообщили жители столицы. Кроме отсутствия электричества, горожане жалуются на отключение отопления и прекращение подачи питьевой воды, на отсутствие связи и интернета у некоторых мобильных операторов.



Практически одновременно со столицей электричество пропало в ряде регионов республики. Читатели "Азия-Плюс" сообщают об отсутствии света в Худжанде и других районах Согдийской области.



В большинстве регионах страны в настоящее время нет электричества, но это может быть связано с введенным ранее энерголимитом.



Насколько нам известно, из больших городов и центров областей электричество есть только в Бохтаре. Также электричеством обеспечена ГБАО, которая потребляет электричество за счет местных ГЭС.



"Азия-Плюс" на момент публикации не удалось дозвониться до соответствующих ведомств, в том числе "Барки точик", структур столичной электросети, мэрии, чтобы узнать причину блэкаута.



При этом по словам источника "Азия-Плюс" на Нурекской ГЭС, проблемы с подачей электричества возникли из-за аварии на этой станқии. На данный момент мы не смогли подтвердить эту информацию официально и из других источников.