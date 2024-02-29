Рахмон сменил руководство таджикских академических институтов

12:42 01.03.2024

На заседании правительства обсудили кадровые перестановки, геологию, законы и Госпрограмму развития семьи в Таджикистане



Назначены новые руководители институтов НАНТ.



29 февраля президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел очередное заседание правительства.



В начале собрания, как сообщает пресс-служба главы государства, были рассмотрены кадровые вопросы - постановлениями правительства были назначены руководители 6 институтов Национальной академии наук Таджикистана.



Новые руководители институтов НАНТ

В частности, от должности директора Института математики имени А.Джураева Национальной академии наук Таджикистана (НАНТ) в связи с уходом на пенсию освобожден Зарулло Рахмонов. На его место назначен Алишер Рахимзода.



От должности директора Института астрофизики НАНТ освобождена Гулчехра Кохирова в связи с уходом на пенсию. Новым директором стал Анвар Буризода.



Файзали Хакимов освобожден от должности директора Института зоологии и паразитологии имени Е.Н. Павловского НАНТ в связи с переходом на другую работу. Новым руководителем учреждения назначен Дилшод Кадамзода.



Ермахмад Ниези в связи с переходом на другую работу освобожден от должности директора Института изучения проблем стран Азии и Европы НАНТ. Эту должность занял Рустам Хайдарзода.



Нозим Махмадизода назначен директором Института философии, политологии и права имени А.Баховаддинова НАНТ.



Директором Физико-технического института имени С.У.Умарова НАНТ назначен Афзалшох Зарифзод



Кроме этого, Илхом Амонзода освобожден от должности ректора Таджикского технологического университета в связи с переходом на другую работу.



О геологии,законах и программах

Затем на заседании был заслушан отчет начальника Главного управления геологии при правительстве страны Илхомджона Оймухаммадзода о результатах деятельности в 2018-2023 годах.



Он сообщил, что в рамках Госпрограммы развития сферы геологии страны на 2021-2030 годы продолжается геологическое изучение недр по 56 проектам. За период с 2018 по 2023 годы выполнило договорных работ по более чем 1200 проектам на сумму 118,2 млн сомони.



Затем заседатели обсудили ряд законопроектов, в том числе о внесении дополнений в Законы "О политических партиях", "Об образовании", "О разрешительной системе" и "О пастбищах". Все проекты направлены на рассмотрение нижней палаты парламента.



Также на заседании были рассмотрены Госпрограмма развития семьи на 2024-2028 годы, Программа внедрения информационных и коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях республики на 2024-2028 годы и Программа улучшения мелиоративного состояния орошаемых сельскохозяйственных земель на 2024-2028 годы.