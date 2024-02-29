Новое руководство пришло в авиакомпанию QAZAQ AIR

16:23 01.03.2024

Глава авиакомпании QAZAQ AIR Еркін Наурызбаев покинул свой пост

29 февраля 2024 года Еркін Наурызбаев завершил свою деятельность на посту Председателя Правления АО "QAZAQ AIR".



Еркин Анесович Наурызбаев руководил авиакомпанией QAZAQ AIR с 9 сентября 2022 года. Он был первым казахстанским авиационным специалистом, возглавившим отечественную авиакомпанию. Еркін Наурызбаев имеет 19-летний опыт работы в авиации, является командиром и инструктором воздушного судна De-Havilland Dash 8-Q400.



За время его работы Председателем Правления авиакомпания дважды вошла в тройку лучших региональных авиакомпаний Центральной Азии и СНГ по результатам престижного международного авиационного рейтинга Skytrax. В 2023 году авиакомпания перевезла более 588 тыс. пассажиров на пяти воздушных суднах De-Havilland Dash 8-Q400, что является рекордным показателем в истории авиакомпании. Наращена полетная эффективность: увеличено количество регулярных авиамаршрутов, включая международные направления, открыты новые социально-значимые региональные рейсы, а также с начала 2024 года расширена сеть дистрибуции авиабилетов.



Временное исполнение обязанностей Председателя Правления возложено на Нурлана Муратұлы Жакупова.