Похоже, с ненужной добротой в отношении Запада покончено, - В.Бурт

18:52 01.03.2024

01.03.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Британцам надо "похудеть и поумнеть"



Наверняка британские рыбаки кроют английским матом свое правительство, из-за которого им грозят большие убытки. Государственная дума РФ поддержала денонсацию договора от 1956 года, согласно которому Великобритания получала право производить лов – в основном трески и пикши – в Баренцевом море. Это ответ на дискриминационные меры в отношении РФ, экономические санкции, насыщение Украиной вооружением и яростные антироссийские выступления.



Старая истина – за все надо платить. Россия долго сносила наглость и хамство Великобритании. Но наступил предел терпению, и соглашение, которое заключалось еще почти 70 лет назад во времена Советского Союза, прекращает свое действие. Документ оставался в силе и после распада СССР, поскольку Россия стала его правопреемницей. Стоит заметить, что договор сохранялся даже во время сильных обострений отношений между двумя государствами.



Он был заключен 25 мая 1956 года и вступил в силу через 10 месяцев. Британским рыболовным судам разрешалось вести промысел вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и побережья острова Колгуев за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива, как на материке, так и на островах. Кроме того, иностранным судам позволялось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.



Кстати, никаких ответных дружественных мер в отношении советских моряков не предусматривалось. Это был жест доброй воли, надежда, что это вызовет ответную реакцию. Но этого не произошло.



Путь к договору о рыболовстве проложен во время визита в апреле 1956 года руководителей СССР Никиты Хрущева и Николая Булганина в Великобританию. Во время переговоров в Лондоне с премьер-министром Антони Иденом были намечены пути развития отношений между двумя странами. Казалось, что лед неприязни и вражды, который образовался между СССР и Западом после Второй мировой войны, начинает таять. К сожалению, это была лишь перемена политической погоды. Недолгую оттепель снова сменили морозы…



Британский телеканал Sky News, констатировав решение России, привел иронические слова спикера парламента РФ Вячеслава Володина: "Недобросовестные британцы ели российскую рыбу в течение 68 лет. Пусть теперь они похудеют и поумнеют". Впрочем, на последнее вряд ли стоит надеяться.



"По данным рыболовства Великобритании, огромное количество трески и пикши, продающихся в рыбных магазинах по всей стране, традиционно поступает из российских вод, – пишет газета Daily Mail. – Только в прошлом году в Баренцевом море было выловлено колоссальные 566 784 тонны трески".



Это полезная и вкусная рыба, и в меню британцев она занимает большое место. Но, конечно, они не лишатся ее совсем, поскольку траулеры королевства ведут лов и в других регионах, в частности в Северном и Норвежском морях.



Тем не менее возникшая проблема достаточно велика. В районе Баренцева моря вылавливалось около 40 процентов трески и пикши, которые шли, в частности, на изготовление популярного в Великобритании блюда fish and chips – рыба в кляре с жареным картофелем. Теперь морепродуктов на столах британцев будет меньше, и они подорожают. Наверняка жители королевства еще не раз вспомнят руководителей своей страны недобрыми словами.



Стоит напомнить, что курс на дискриминацию российских рыболовецких предприятий взяли Фарерские острова – автономная территория в составе Дании. Они установили ограничения на заход в свои порты для судов РФ. В ответ на эти недружественные действия Росрыболовство предложило запретить ввоз рыбной продукции с островов. Это решение поддержали правительство РФ и Государственная дума.



Несколько месяцев назад специалисты Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и Рыбного союза предположили, что если запрет вступит в силу, то в России повысятся цены на рыбу. Однако представители Росрыболовства были уверены, что это не угрожает продовольственной безопасности России, поскольку эти виды рыб успешно добывают отечественные компании в других местах. Но, так или иначе, Россия вынуждена реагировать на недружественные действия других стран.



В их числе находится Япония, которая поддерживает преступный режим Зеленского, финансирует украинскую армию и вводит различные санкции против РФ. Причем Страна восходящего солнца в своей яростной антироссийской политике даже превзошла США и западноевропейские страны.



Наивно было думать, что Россия не найдет адекватный ответ на такие действия. Однако глава Кабинета министров Японии Фумио Кисида именно так и считал. Но просчитался.



В январе 2023 года Москва запретила Токио заниматься ловом рыбы в российских территориальных водах – у берегов Курильских островов. Япония попыталась оспорить приостановку договора между двумя странами, действующего с 1998 года, настаивая на переговорах, но натолкнулась на холодный отказ.



Кроме того, руководители соседней страны продолжают настаивать на передаче южных Курил. Но эти претензии Россия категорически отвергает. Да и какие могут быть переговоры такого рода в нынешних условиях, когда отношения двух стран обострены до предела?



Но власти Японии словно не видят и не слышат происходящего и далеки от реальности. Но они называют позицию РФ "неприемлемой" и требуют "как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы японские рыбаки могли в кратчайшие сроки возобновить промысел".



Но поразительно, что при этом Токио не обещает Москве ни прекратить помощь враждебному России режиму Украины, ни отменить санкции. То есть проявляет непозволительное в дипломатических отношениях высокомерие, которое, конечно же, раздражает Кремль.



Совершенно игнорируется тот факт, что Россия более четверти века милостиво разрешала Японии – между прочим, единственной стране в мире! – вести промысел в исключительной экономической зоне. Увы, и в этом случае приходится сожалеть о бесцельности и даже вреде добрых намерений в отношениях с равнодушными и циничными западными партнерами. И никуда не уйти от грустных воспоминаний: излишней мягкостью и даже мягкотелостью отличался СССР в эпоху Михаила Горбачева. Потом эту "привычку" перенял первый президент России Борис Ельцин.



В Москву постоянно прибывали высокие гости. В Кремле звучали гимны и звенели бокалы. Сменяли друг друга саммиты, форумы, конференции, проходили торжественные обеды и ужины. Были улыбки, рукопожатия, воздух сотрясали клятвы и обещания. Запад прикидывался добрым, а оказался злым. Говорил о мире, но готовился к войне.



Кстати, наглые иностранцы вполне могут "забыть" о запрете и попытаются вести теперь уже нелегальный лов рыбы. Но в этом случае браконьерам и контрабандистам придется иметь дело с боевыми кораблями российских ВМС, которые встают на боевую вахту. И поэтому возможны любые инциденты. Что ж, на войне как на войне, в том числе и на рыболовной.