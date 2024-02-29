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Ослепленный Запад теряет чувство равновесия, - Андрей Полонский
18:54 01.03.2024

Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

Андрей Полонский
писатель, историк
29 ФЕВРАЛЯ 2024,

Разглагольствуя о помощи марионеточному Киеву, сокрушаясь о его проблемах и неудачах и бросая все новые вооружения и деньги в топку украинского конфликта, западные лидеры не скрывают, что их основная задача – нанести России стратегическое поражение.

Но в том-то и дело, что любой здравомыслящий человек, знакомый с историей последнего века, должен понимать, что первую или вторую ядерную державу мира победить невозможно. И с определенной точки зрения, как обмолвился однажды Владимир Путин, "мы по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали".

В послании к Федеральному собранию год назад президент России со всей ясностью предостерег провокаторов от такого "начала": "Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести – как они говорят, это прямая речь – "стратегическое поражение России". Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так все это понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны".

И продолжил, уже в недавнем интервью Такеру Карлсону: "Почему-то у всех сформировалась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя – от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума".

Порой складывается впечатление, что часть американской и европейской властной элиты, ослепленная успехом в холодной войне тридцатилетней давности, потеряла возможность трезво взглянуть на ситуацию. Желание зафиксировать статус-кво, сложившееся с развалом СССР, и прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от Союза, настолько вскружило им голову, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью, когда страсть полностью затмевает зрение, слух, осязание, обаяние, а главное – чувство равновесия.

Результат оказался в высшей степени предсказуемым: они передавили. Выстроилась как бы лестница событий. Печеньки Нуланд в Киеве, антирусский государственный переворот – и как ответ: референдум в Крыму и народное возмущение в Донбассе. Отказ от дипломатии и сознательный обман с Минскими соглашениями – и начало СВО.

Если и сейчас они будут продолжать давить и давить на Россию, вожделеть украинского наступления в 2025-м, 2026-м, 2027-м и прочих годах (о 2024-м, кажется, уже забыли) и, не дай Бог, сунутся со своими войсками – риск глобальной ядерной войны возрастет многократно. Мы будем до конца защищать интересы страны, не раз и не два повторял Путин. И ни у кого – ни на Западе, ни на Востоке, ни на Юге, ни на Севере – нет никаких оснований легкомысленно относиться к его словам.

Разумеется, краем сознания, за пределом воинствующей риторики, эту простую истину понимают и генералы в Вашингтоне, и чиновники в Брюсселе. Не зря же время от времени они оговариваются, что не находятся с Москвой в состоянии войны, что не хотят прямого столкновения России и НАТО, и так далее и тому подобное.

На деле все эти два года втайне они надеялись, что испытания на фронтах СВО, экономические проблемы и предательская "пятая колонна" подточат здание Российского государства, и оно рухнет точно так же, как обрушился Советский Союз в 1991 году.

Первая ставка была сделана на экономическую изоляцию нашей страны и на санкции. Однако – к ужасу наших врагов – выяснилось, что изоляция России невозможна, а санкции, хоть и создали определенные трудности, но дали прямо противоположный эффект. Россия живет, дышит, развивается и – по признанию тех же наших недоброжелателей – имеет ясные экономические перспективы (тот же МВФ прогнозирует нам в этом году 2,6% экономического роста).

С неменьшим скандалом обрушились и надежды на внутреннюю политическую нестабильность. На фоне испытаний, которые неизбежно принесла СВО, большинство населения России объединилось в порыве дать достойный ответ на вызов, брошенный извне русским людям и русскому государству.

С другой стороны, "пятая колонна", оппозиционные группы, на которые делают ставку наши враги, оказались во внутрироссийском контексте бессильны. В конце 2021 – начале 2022 года в частных разговорах множество людей либеральной и прозападной ориентации в один голос утверждали, что месяц-другой, и инициатива перейдет к ним, ситуация изменится. Но в феврале-марте 2022-го одни предпочли бежать, другие затаились, показав стране, что их понимание свободы не стоит и ломаного гроша. А русские люди в Донбассе – на глазах всего мира – за свое понимание свободы стояли и стоят насмерть. В этом главная разница. И поэтому Запад может даже и не строить похотливых планов расшатать Россию. Не сработало в 2022 году, тем более не сработает сейчас.

Самое существенное, что провал плана внутренней дестабилизации нашей страны постепенно начинают осознавать и политики на Западе. И от этого осознания им становится не по себе.

Выступая недавно на Мюнхенской конференции по безопасности, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что надо готовиться к десятилетиям конфликта с Россией и, соответственно, к "разделенной" Европе. Тем самым герр министр зафиксировал, как ни странно, переломный момент в осмыслении сложившейся ситуации. "Ожидающиеся десятилетия противостояния" означают, что Запад не надеется больше ни на подрыв российской государственности изнутри, ни на поражение России извне. Все эти чиновники и генералы знают, что им придется несладко, знают, что их ждут испытания. И они совершенно не уверены в своем успехе, иначе бы генсек НАТО Столтенберг не повторял как заклинание, что его блок "сильнее России".

Сильнее, Йенс? Вы уверены? Так может вернуться к настоящей дипломатии, пока еще не поздно? Принять интересы России и договориться?

Ведь было время, историки его помнят, когда на Западе худо-бедно, но умели играть в эту игру.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709308440


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