|20:02 Танец у рубильника: в США выбирают между шатдауном и Украиной
19:20 "Одеваемся по-таджикски!" Ежегодная весенняя инициатива таджикских властей и ее последствия
19:14 В Эстонии арестовали за шпионаж бежавшего из России профессора-политолога Морозова
19:02 Задержан за коррупцию бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана Кожагапанов
18:54 Ослепленный Запад теряет чувство равновесия, - Андрей Полонский
18:52 Похоже, с ненужной добротой в отношении Запада покончено, - В.Бурт
18:49 Могильный дух польско-украинской "дружбы", - Олег Хавич
16:23 Новое руководство пришло в авиакомпанию QAZAQ AIR
12:42 Рахмон сменил руководство таджикских академических институтов
12:38 В Таджикистане сломалась Нурекская ГЭС. Полстраны осталось без света, тепла и воды
12:12 Израильские солдаты расстреляли 100 палестинцев, стоявших в очереди за едой
12:06 Армения надеется на Евросоюз и прощается с ОДКБ, - Артур Аваков
12:01 "Одевайся по-таджикски". В Таджикистане стартует акция по популяризации национальной одежды
11:53 ОбЛомись. Казахстан запретил поставки металлолома в Россию
11:52 Время Героев. Как будет отныне формироваться российская элита, - Г.Мирзаян
11:51 Акимат Алматы запустил новый рекламно-новостной сайт - almaty.kz
11:50 15 лет ожидания: Китай разрешил поставки свинины из России
11:06 Казахстан выставил на торги развалины Алма-Атинского Машзавода им. Кирова - флагмана советской оборонки
10:43 Старая российская "элитка" цветет и пахнет. Олигархи за год высосали из страны еще $11 млрд
10:31 Католическая церковь России отказывается благословлять однополые браки. Послав Папу к маме...
09:22 "Все это способствует консолидации нашей нации". Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности
09:07 Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5
07:45 США: военные контракты и коррупция, - Вл.Овчинский
07:42 Мигранты по-своему поняли перевод сложного слова "гастарбайтер", - НГ
00:45 Как США и Британия воюют против Европейского союза? - В.Ильин
00:39 Трамп испытывает Байдена миграционным вопросом в Техасе, - Д.Моисеев
00:30 Ни в НАТО, ни в ЕС. "Украинский проект" вступает в завершающую стадию, - ФСК
00:26 Два кыргызских парламентария Атазов и Осмонов спешно бежали из страны
00:25 Иран пытается отгородиться от афганского фронта, - И.Субботин
00:23 Кто больше всех наворовал в Таджикистане?
00:21 Ли Хуэйная дипломатия. Китай хочет помирить всех со всеми.., - В.Скосырев
00:07 Путин приговорил старую "элитку" России. Время воров заканчивается?
|Задержан за коррупцию бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана Кожагапанов
19:02 01.03.2024
Экс-вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова подозревают в коррупции, сообщает Zakon.kz.
"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан экс-вице-министр культуры и спорта, который подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления", – говорится в сообщении.
Диана Абдуллаева
----------------------
КОЖАГАПАНОВ Ерлан Токтарханович
/ /
[13.08.1968 - ..]
Родился в Алакольском районе Алматинской области. Казах,
В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1999 году Алматинский государственный университет им.Абая, в 2006 Российскую Таможенную академию Государственного Таможенного комитета Р.Ф. Владеет государственным, русским и английским языками.
С 1997 по май 1998 года помощник первого заместителя генерального директора республиканского предприятия Министерства транспорта и коммуникации Р.К. г.Алматы. С 05. 1998 – 11.1998 года – начальник финансово-экономического управления комитета налоговой полиции Мин.финансов Р.К. г.Астана. С 11.1998 – 07.2002 начальник таможенного управления по Южно-Казахстанской области министерства финансов Р.К. г.Шымкент. С 07.2002 – 10.2002 начальник таможенного управления по Жамбылской области Министерства государственных доходов Р.К. г.Тараз. С 10.2002 – 10.2003 – начальник таможенного управления по г.Алматы Агентства таможенного контролю Р.К. С 10.2003 – 08.2006 – начальник Департамента таможенного контроля по городу Алматы Комитета таможенного контроля Министерства финансов Р.К. 24 ноября 2006 года назначен акимом района "Алматы" г.Астаны.
С августа 2007 года - 21 янв. 2013 - заместитель акима г. Астана (по ЖКХ).
В 21 янв. 2013 - 2016 - пред. Агентства по делам спорта и физической культуры Казахстана;
В 12.2016-11.2017 - советник Премьер-министра РК;
С 15.11.2017 - 19.08.2019 - вице-министр культуры и спорта РК
+ президент Федерации футбола Республики Казахстан (с 12.2014).
+ генеральный директор Президентского профессионального спортивного клуба "Астана" (с 07.2015)
с 19.08.2019 - 26.04.2021 - 1-й зам. акима г. Алматы
с 26.04.2021 - 13.09.2021 - вице-министр культуры и спорта РК
с 13.09.2021 - советник премьер-министра РК
1.03.2024 Антикор РК сообщил о его задержании по подозрению в коррупции.
Награжден орденом "Айбын" 2 степени и 2 медалями.