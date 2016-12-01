Задержан за коррупцию бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана Кожагапанов

19:02 01.03.2024

Экс-вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова подозревают в коррупции, сообщает Zakon.kz.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан экс-вице-министр культуры и спорта, который подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления", – говорится в сообщении.



Диана Абдуллаева



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КОЖАГАПАНОВ Ерлан Токтарханович

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[13.08.1968 - ..]

Родился в Алакольском районе Алматинской области. Казах,



В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1999 году Алматинский государственный университет им.Абая, в 2006 Российскую Таможенную академию Государственного Таможенного комитета Р.Ф. Владеет государственным, русским и английским языками.



С 1997 по май 1998 года помощник первого заместителя генерального директора республиканского предприятия Министерства транспорта и коммуникации Р.К. г.Алматы. С 05. 1998 – 11.1998 года – начальник финансово-экономического управления комитета налоговой полиции Мин.финансов Р.К. г.Астана. С 11.1998 – 07.2002 начальник таможенного управления по Южно-Казахстанской области министерства финансов Р.К. г.Шымкент. С 07.2002 – 10.2002 начальник таможенного управления по Жамбылской области Министерства государственных доходов Р.К. г.Тараз. С 10.2002 – 10.2003 – начальник таможенного управления по г.Алматы Агентства таможенного контролю Р.К. С 10.2003 – 08.2006 – начальник Департамента таможенного контроля по городу Алматы Комитета таможенного контроля Министерства финансов Р.К. 24 ноября 2006 года назначен акимом района "Алматы" г.Астаны.

С августа 2007 года - 21 янв. 2013 - заместитель акима г. Астана (по ЖКХ).

В 21 янв. 2013 - 2016 - пред. Агентства по делам спорта и физической культуры Казахстана;

В 12.2016-11.2017 - советник Премьер-министра РК;

С 15.11.2017 - 19.08.2019 - вице-министр культуры и спорта РК



+ президент Федерации футбола Республики Казахстан (с 12.2014).

+ генеральный директор Президентского профессионального спортивного клуба "Астана" (с 07.2015)



с 19.08.2019 - 26.04.2021 - 1-й зам. акима г. Алматы



с 26.04.2021 - 13.09.2021 - вице-министр культуры и спорта РК



с 13.09.2021 - советник премьер-министра РК



1.03.2024 Антикор РК сообщил о его задержании по подозрению в коррупции.



Награжден орденом "Айбын" 2 степени и 2 медалями.