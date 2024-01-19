В Эстонии арестовали за шпионаж бежавшего из России профессора-политолога Морозова

19:14 01.03.2024

"Слишком умно для эстонцев". Уехавший из России профессор брошен в тюрьму



ВИКТОР ЛАВРИНЕНКО

19 января 2024



3 января эстонская Полиция безопасности (КаПо) задержала гражданина России, профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова. В КаПо сообщили, что Морозова заподозрили в "проведении и поддержке разведывательной деятельности против Эстонской Республики", но отказались раскрыть детали. Лишь пояснили, что арестованный профессор сотрудничал с российской разведкой.



"Разведывательный интерес государства-агрессора к Эстонии остается высоким, - высказался гендиректор КаПо Марго Паллосон. - Нынешнее дело является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе и в научную сферу".



Вячеслав Морозов работал профессором политологии Института Шютте Тартуского университета. По данным эстонской научной информационной системы ETIS, до 2010 года Морозов трудился в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого перебрался в Тарту.



В 2016–2023 годах он занимал в Тартусском университете должность профессора исследований Евросоюза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года - профессора международной политической теории.



Как уверяет Паллосон, встречи Морозова с представителями российских спецслужб проходили на территории России, куда тот ездил "с определенной регулярностью". Глава КаПо добавил, что то, "к какой информации имел доступ Морозов и что он передавал российским спецслужбам, выяснится в ходе расследования".



По данным же эстонской прокуратуры, "разведывательная деятельность Морозова длилась годами".



Ректор Тартуского университета профессор Тоомас Ассер сообщил, что Морозов уже уволен.



Руководитель Института Шютте Кристийна Тынниссон добавляет, что сотрудники университетов часто, дескать, представляют интерес для спецслужб. Она напоминает, как три года назад океанолога Тармо Кыутса из Таллинского технического университета признали виновным в шпионаже в пользу Китая.



По ее словам, в заграничные командировки Морозов ездил примерно раз в месяц.



Информация об изобличении шпиона в Тартуском университете вызвала недоверие даже у некоторых граждан Эстонии.



"Были времена, когда известие о задержании кого-либо спецслужбами у меня не вызывало желания играть в "верю-не верю". За последние годы государство совершило реальный прорыв, у меня как у обывателя первая реакция - не верю", - пишет в соцсети оппозиционный эстонский публицист Эйно Ингерман.



Умно и опасно для нас



Каких воззрений придерживается Вячеслав Морозов? По словам Кристийны Тынниссон, тот старался держаться вне внимания СМИ и не высказываться по теме Украины. Но это совершенно не так.



"Мое сердце с народом Украины, и оно полно боли", - писал Морозов на своей странице в социальной сети. Его друзья и знакомые единогласно уверяют, что он "всегда критиковал путинский режим и был в интеллектуальной оппозиции".



Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла написал в соцсети, что не верит в выдвинутые обвинения: "Я склонен считать их преследованием на основании гражданства".



В комментариях под этим постом разгорелась оживленная дискуссия, в ходе которой журналист Алексей Венедиктов (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) написал, что Тартуский университет, прежде чем увольнять Морозова, должен был дождаться решения суда, подтверждающего обвинения в его адрес.



Но тут же нарвался на отповедь сотрудницы посольства США в Эстонии Наталии Демидовой-Ранерт: "Спецслужбы и прокуратура уже подтвердили, что его завербовали много лет назад, и за услуги он получал деньги. Думаю, университету этого было достаточно".



В свою очередь российский историк Александр Дюков задался вопросом: а какие идеи продвигал из Тарту Вячеслав Морозов? Оказывается, тот указывал, какие концепции надо навязывать России после окончания украинского конфликта и как это правильно делать.



В интервью, вышедшем 14 сентября 2023 г., Морозов рассуждал: "Вопрос о народном представительстве должен ставиться как вопрос о представительстве не только народа в целом, но и отдельных групп. Необходимы такие представительские институты, которые бы учитывали внутреннее многообразие страны".



Причем Морозов указывал, что называть все это "деколонизацией" нельзя, под таким соусом, дескать, не съедят - надо говорить про внутреннее разнообразие в единстве и без откровенной русофобии.



"В этом смысле нужно работать над языком […] Нужно признать равноправие культур, […] избавляться от высокомерия, […] от таких презрительных формул, как "совок", "ватник" и им подобных", - рассуждал профессор, не подозревая, что через три месяца окажется за решеткой.



"Это умно и опасно для нас - но слишком умно для современной европейской политики (а тем более - для эстонцев) - и именно потому в Морозове заподозрили шпиона", - делает вывод Дюков.



По его словам, "правильная" политическая позиция не гарантирует, что в ЕС к тебе не придут с наручниками только потому, что ты русский и, значит, подозрителен".



Предел терпения



За последние годы в Эстонию из России перебрались немало граждан, считающих себя носителями либеральных убеждений. Они полагали, что едут в "царство свободы" и в Эстонии находятся в полной безопасности, - а зря. Жестокая реальность разбивает эту слепую веру, наличие у человека "правильной" идеологии еще не гарантирует ему безопасности.



Предупредительные "звоночки" начали раздаваться еще в 2022 году.



Об этом свидетельствует инцидент, произошедший с гражданином России Филиппом Лосем, к тому моменту уже в течение пяти лет жившим и работавшим в Эстонской Республике.



Там Лось работал художественным руководителем Русского театра в Таллине и до поры до времени числился "хорошим русским" - в том числе и потому, что резко высказывался против СВО.



Но за неделю до истечения своего контракта на посту худрука, в августе 2022-го Филипп Лось вывесил жесткий пост совсем другого содержания. "Под бодрые здравицы о поддержке украинского оружия […] из всех щелей вдруг полезла тухлая облезлая русофобия. Удачный момент, не правда ли? Расквитаться за все, растоптать все свободы и права граждан Российской Федерации", - написал Лось.



Режиссера, по его словам, обеспокоила кампания ненависти, развернутая вокруг русской общины Эстонии, и он встревожился за свое будущее. "У какой черты остановятся наши ретивые соседи? Когда-то совсем недавно, помнится, они так же ретиво уничтожали в Эстонии евреев", - спрашивал он. И добавлял, что у русских есть своя история, свои праздники, свои герои, своя историческая память. И свой предел терпения.



Однако представители правящей элиты, прочитав этот текст, не на шутку оскорбились - и началась публичная порка. В частности, евродепутат от Эстонии Урмас Паэт заявил: "Его контракт и вид на жительство должны быть аннулированы сегодня же".



Правление Союза режиссеров и драматургов Эстонии (ELDL) исключило Лося из рядов организации. Глава ELDL Яанус Рохумаа обвинил Лося в том, что тот, дескать, оскорбил как нынешнее государство его проживания, так и жертв Второй мировой войны.



В дальнейшем режиссер, напуганный поднявшейся волной оскорблений в его адрес, сдал назад и признал, что, возможно, "перегнул палку". Лось начал унижаться - многократно признался в любви к Эстонии, с которой связывал все свои дальнейшие планы. Однако Паэт потребовал выслать его из страны.



Директор же Русского театра Таллина Светлана Янчек отказалась продлевать контракт с Лосем. Она обвинила его в том, что он "нанес вред репутации театра", и увольнение произошло в целях "сохранения мира в коллективе, добрых отношений с эстонскими коллегами по цеху и самой культурной институции "Русский театр".



В итоге Лось отделался довольно легко - только лишь потерей работы. После принесения им покаяний его не стали высылать из государства. Он объявил, что сосредоточится на работе над сатирической программой о российских политиках и потом займется постановкой спектакля о Борисе Немцове в Лондоне.



А вот Вячеславу Морозову повезло куда меньше - он за решеткой и, судя по всему, выберется оттуда нескоро.